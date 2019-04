Die Verbandsliga-B-Junioren des JFV Bremen wollen auch am Sonntag beim Neuntplatzierten SC Borgfeld II wieder jubeln. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. „Wir kamen in allen drei Leistungsmannschaften gestärkt aus der Winterrunde“, äußert sich JFV-Jugendleiter Andreas Petersen.

Damit dieser Erfolg nicht nur kurzfristiger Natur sei, würden sich die Verantwortlichen des Jugendfördervereins schon jetzt akribisch auf die neue Saison vorbereiten. „Prunkstück des Klubs ist dabei derzeit die U17, die vom ehemaligen Bundesliga-Profi Sören Seidel trainiert wird und mit der Wintermeisterschaft schon das Relegationsspiel zur B-Junioren-Regionalliga in der Tasche hat“, erklärt Petersen. Sollte die Sommerrunde auch auf dem ersten Platz abgeschlossen werden, würde der direkte Aufstieg winken. Zwar ist die Seidel-Elf noch ungeschlagen nach fünf Begegnungen, musste sich dabei aber auch bereits zweimal mit einer Punkteteilung zufriedengeben. „Ein spannendes Rennen um den Titel dürfte es aber in jedem Fall geben“, ist sich Andreas Petersen ganz sicher.

Die U19 startete auch ordentlich in die Sommerrunde, allerdings hat das Team von Trainer Luis Serrano Leonor nach sechs Partien mit drei Siegen und drei Niederlagen keinen Kontakt zur Spitze. „Unsere Mannschaft wird das anvisierte Ziel Klassenerhalt aber trotz der enormen Abgangswelle im Sommer auch zur Rückrunde vermutlich wieder vorzeitig erreichen“, sagt Petersen. Für die neue Saison muss sich der JFV aber noch einen neuen Übungsleiter für den im Juni scheidenden Serrano Leonor suchen.

Die von Thorsten Minke trainierte U15 dagegen scheint gerade den nächsten Schritt zu gehen. „Nach einer starken Debüt-Winterrunde in der Verbandsliga, in der nie wirkliche Abstiegsangst aufkam, hat das Minke-Team jetzt noch mal einen gewaltigen Satz gemacht und gehört zum Spitzentrio“, freut sich Andreas Petersen. Sogar das Leistungsteam des SV Werder Bremen zwangen die Nordbremer dabei bereits mit 3:1 in die Knie. In einem packenden Topspiel trennten sie sich 2:2 vom Lokalrivalen Blumenthaler SV, jüngst gab es ein 1:1 bei JFV Weyhe-Stuhr, das die alleinige Tabellenführung kostete. „Da der SV Werder Bremen II im Winter Meister wurde und nicht aufsteigen kann, könnte man ohne ein Relegationsspiel direkt aufsteigen“, stellt Petersen in Aussicht. Der JFV muss aber auf dem Weg zum möglichen Aufstieg noch einige schwere Brocken aus dem Weg räumen.

In der kommenden Spielzeit übernimmt Sven Wolfram die U15, da Thorsten Minke und sein Co-Trainer Joachim Spratte mit ihrem Team in die B-Jugend hochgehen werden. „Der neue Trainer formuliert ambitionierte Ziele und will unbedingt in die Regionalliga. Ob der Aufstieg schon in diesem Jahr gelingt, bleibt aber abzuwarten“, sagt Andreas Petersen. Trotzdem wolle Wolfram den Jahrgang 2005 von Grund auf umkrempeln. „Im April haben wir Sichtungseinheiten angeboten, weil wir fast einen komplett neuen Kader zusammenstellen müssen“, kündigt Wolfram an.

Die U15 bestehe fast ausschließlich aus jahrgangsälteren Spielern, die zu den B-Junioren aufrücken werden. Die zweite Sichtung findet an diesem Freitag statt. „Aber selbst wenn es am Ende nur für die Verbandsliga reichen sollte, sieht der JFV Bremen einer rosigen Zukunft mit einigen tollen Talenten in den eigenen Reihen entgegen“, versichert Andreas Petersen. Das klare Ziel sei dabei, überregionalen Jugendfußball in Bremen-Nord anbieten zu können.