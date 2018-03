Die Daumen zeigen nach oben: Der LTV hat den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Unser Bild zeigt (hintere Reihe, jeweils von links) Patrick Bartelt, Lasse Kienast, Patrick Suhren, Florian Martin, Daniel Bartelt, Uwe Kienast, (vordere Reihe) Sebastian Drees, Matti Kienast und Julian Aust. (FR)

Lemwerder. Die Faustballer des Lemwerder TV haben den Aufstieg in die Regionalliga Niedersachsen, die dritthöchste Spielklasse, geschafft. Sie besiegten im einzigen Spiel der Relegationsrunde den siebten der Regionalliga, den TSV Bardowick, mit 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) Sätzen. Auf dem Weg nach Osterode/Harz erreichte den LTV die Botschaft, dass die ausrichtende Mannschaft, der TSV Schwiegershausen, aufgrund von Verletzungen und Krankheiten nicht antreten kann. So kam es am Tag darauf zum alles entscheidenden Spiel gegen den TSV Bardowick.

„Es war das erwartet intensive Spiel gegen den Regionalliga-Siebten aus dem Bezirk Lüneburg, aber die Jungs haben die Nerven behalten und auf einem Topniveau gespielt“, so LTV-Coach Uwe Kinast. „Ich bin stolz auf mein komplettes Team, die Jungs haben stark aufgespielt. Ein besonderes Lob gilt den Auswechselspielern Julian Aust, Sebastian Drees und Lasse Kienast, die qualitativ keineswegs schlechter sind als die anderen Spieler, aber heute nicht zum Einsatz kamen. Sie haben in jeder Phase des Spieles lautstark angefeuert, das war echter Teamgeist“, so Uwe Kienast.

Über die gesamte Saison betrachtet hat der Lemwerder TV als Aufsteiger in der Verbandsliga Nord gute Leistungen gezeigt. Nur am letzten Spieltag in eigener Halle konnte er seine Möglichkeiten nicht ganz abrufen und landeten deshalb nur auf dem vierten Abschlussrang. Diese kleine Scharte wurde mit dem Aufstieg mehr als ausgeglichen. Falls die Mannschaft in dieser Besetzung zusammenbleibt, dürfte sie gute Chancen haben, in der Regionalliga zu bestehen. „Diesen von einigen Spielern erhofften, aber für uns doch unerwarteten Aufstieg müssen wir jetzt erst einmal sacken lassen“, so Mannschaftsführer Patrick Bartelt.

Obwohl am Schluss ein glatter 3:0-Sieg heraussprang, lieferten sich die Kontrahenten ein intensives Spiel auf hohem Niveau. Lemwerder spielte in allen drei Sätzen mit Patrick und Daniel Bartelt im Angriff, Matti Kienast auf der Mittelposition sowie Patrick Suhren und Florian Martin in der Abwehr.

Im Angriff nahm Coach Uwe Kienast unter den Bartelt-Brüdern eine Veränderung vor. Der Linkshänder Patrick wurde mit seinem dynamischen Angriffsspiel als Rückschläger eingesetzt, Daniel war vorne links für die Angaben zuständig und machte dies hervorragend. Ihm unterlief keine Fehlangabe.

Im ersten Satz egalisierten sich die Teams nahezu und tasteten sich ab. Bardowick hatte den besseren Start und ging mit 4:2 in Führung. Beim 5:5 erreichte der LTV erstmals den Gleichstand. Es folgten lange Ballwechsel bis zum 7:8. Danach gewann die LTV-Abwehr an Stabilität. Dank der präzisen Vorlagen von Matti Kienast konnten Patrick und Daniel Bartelt sehr variabel punkten, und mit vier Gutbällen in Folge ging der Satz an Lemwerder.

Im zweiten Durchgang überzeugte das LTV-Team durch sehr gute Abwehrarbeit. Ob die Bälle des Gegners kurz, halblang oder lang gespielt wurden – der LTV hatte immer eine Lösung parat. Nach dem 6:4 unterliefen dem LTV zwei Angriffsfehler zum 6:6-Ausgleich. Weiterhin mutig und mit perfekten Dropschlägen punkteten die Angreifer zum 9:6. Bei diesem Spielstand verletzte sich der gegnerische Angreifer bei einem Blockversuch an der Leine, sodass er nicht mehr weiterspielen konnte.

Auch im dritten Satz war der Ausgangspunkt zum Erfolg die gute Defensivarbeit. Kienast: „Jeder kämpfte für den anderen und alle waren heiß auf den Ball.“ Hinzu kamen die abwechselnden Angriffe, mal mit dem harten Linksschläger Patrick Bartelt, mal mit dem abgezockten Rechtshänder Daniel Bartelt, mal mit dem druckvoll schlagenden Mittelspieler Matti Kienast. Auf diese Variabilität konnten sich die Bardowicker schlecht einstellen. Dazu wurden die Lemwerderaner Punkt um Punkt selbstsicherer. Auch nach einer Auszeit von Bardowick beim 6:8 ließen sie sich – mit dem Aufstieg vor Augen – nicht aus dem Konzept bringen und zogen auf 10:6 davon. Den Punkt zum umjubelten Sieg lieferten die Bardowicker mit einer Fehlangabe.

Lemwerder TV: Patrick Bartelt, Daniel Bartelt, Matti Kienast, Patrick Suhren, Florian Martin, Julian Aus, Sebastian Drees, Lasse Kienast.