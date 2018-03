Blumenthal. Bei der Siegerehrung nach dem 4:2-Finalerfolg über VfV Borussia Hildesheim herrschte allerdings nicht nur überschäumende Freude. Die Ehrung hatte auch einen emotionalen Anstrich. Die Mannschaftskameraden trugen Hennig Prüße auf einem Stuhl sitzend auf das Feld und ließen ihn teilhaben, obwohl ihm nur bedingt zum Feiern zumute war.

Wenige Minuten vorher war ihm im Spiel die Kniescheibe herausgesprungen und nur dank eines dicken Eisbeutels ließen sich die Schmerzen ertragen. Später stellte sich im Krankenhaus heraus, dass der Verteidiger Glück im Unglück gehabt hatte, denn die Kniescheibe bewegte sich wieder dorthin, wo sie hingehört.

Das Prüße-Malheur war passiert, bevor es in einem hektischen Finale so richtig rundging. Vorüber war der nette Umgang während der Vorrundenspiele miteinander, schließlich stand jetzt die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in der Nähe von Dortmund am Wochenende 24./25. März auf dem Spiel. Die Nordbremer, die das Vorrunden-Spiel gegen Hildesheim mit 0:2 verloren hatten, hatten sich längst an die körperbetonte Gangart gewöhnt. Entgegen ihren Informationen vor der Anreise war bei den „Norddeutschen“ das Grätschen erlaubt. „Ich hatte gedacht, dass mehr oder weniger körperlos gespielt wird“, wunderte sich Carsten Herbst.

Die von ihm und Mike Schnäckel betreute Mannschaft stellte sich aber um und ließ sich im Finale nichts gefallen. Nach neun der 20 Minuten lag der zuvor eher mit Toren geizende BSV mit 4:0 vorne, Fabian Herbst, Hakan Yavuz, Mola Lamine Khan und Serdar Göngür hatten getroffen. Das 3:0 von Khan war dabei ein Treffer der Extraklasse. Nachdem er den Ball mit der Brust angenommen hatte, legte er ihn über seinen Gegenspieler hinweg und beförderte ihn volley ins Handballtor.

Die Unruhe von den Hildesheimern Anhängern auf den Rängen, denen laut Carsten Herbst vom Schiedsrichter ein Hallenverbot angedroht wurde, übertrug sich zunehmend auf das Spielfeld. Und hatte Folgen. Erst sah Jan-Luca Warm Gelb-Rot, dann Mahdi Matar und ein Hildesheimer nach einer Rangelei Rot. Hildesheim machte den Keeper zum Feldspieler und hatte gegen den vor Keeper Roy Schleinecke nur noch mit Mamadou Sow und Fabian Herbst verteidigenden BSV das Spiel in der Hand. Doch mehr als das 1:4 und das späte 2:4 ließen die Blumenthaler nicht mehr zu. Und das in erster Linie wegen Mamadou Sow. „Er hat den Ball mit allem, was er hat, verteidigt. Er ist ein Motivator und hat einen unbändigen Siegeswillen. Seine Leistung war hervorstechend“, erklärte Carsten Herbst.

Im Halbfinale hatte Mamadou Sow ebenfalls großen Anteil am Weiterkommen gehabt, denn er hatte Stenums Besten ausgeschaltet. Zwar blieb der BSV genauso wie Stenum in den 20 Minuten ohne Treffer, doch dafür waren die Nordbremer im Sechs-Meter-Schießen gegen die Niedersachsen effektiver. Stenums Pfostentreffer bedeutetet das Aus, denn für den BSV verwandelten Jan-Luca Warm, Mola Lamine Khan und Fabian Herbst zum 3:1.

Die Vorrunde war eng verlaufen. Körperlich noch zu zaghaft zur Sache gehend, hatte der BSV gegen den späteren Finalgegner Hildesheim mit 0:2 das Nachsehen. Das 2:1 gegen Kaltenkirchen ließ dem BSV alle Optionen für das Halbfinale, denn im abschließenden Spiel gegen Concordia sollte aufgrund der Tordifferenz ein Remis erreichen. Und genauso kam es schließlich. Mahdi Matar glich den Rückstand aus und bereitete den Weg zum späteren Triumph der Nordbremer bei den „Norddeutschen“. Für den Regionalliga-Klassengefährten und zweiten Bremer Vertreter TuS Komet Arsten, dem der Blumenthaler SV im Landesfinale noch mit 1:4 unterlegen war, lief es in Hamburg hingegen nicht so gut. Drei Vorrunden-Niederlagen bedeuteten das frühe Ausscheiden. Doch dafür machten es die jüngeren Jahrgänge besser. Sowohl die B- als auch die C-Junioren des TuS Komet Arsten wurde norddeutscher Meister. Bremen kann sich also über einen herausragenden Auftritt seiner Futsal-Teams bei den „Norddeutschen“ freuen.

Der Blumenthaler SV spielte mit: Schleinecke; Sow, Yavuz, Matar, Prüße, Herbst, Warm, Khan, Helmdach und Göngür.