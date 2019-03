Mirko Jankowski (grün) war viele Jahre Torjäger des Bremer SV. Jetzt trifft er in dieser Saison mit der SG Aumund-Vegesack bereits zum dritten Mal auf seinen Ex-Verein um den US-Boy Dallas Sikes Aminzadeh (blau). Im Bremen-Liga-Hinspiel unterlag die SAV mit 0:3, im Lotto-Pokal mit 0:2. Können die Nordbremer dem Favoriten diesmal ein Bein stellen? Spielbeginn ist an diesem Sonnabend um 14 Uhr im Vegesacker Stadion. (Koch)

Vegesack. Die Meisterschaft war und ist für beide kein Thema, und mit der Abstiegsfrage beschäftigen sie sich allenfalls noch theoretisch. Also konzentrieren sich die beiden punktgleichen Nord-Vertreter in der Fußball-Bremen-Liga auf den Kampf um den achten Tabellenplatz, der noch zur Teilnahme am Hallenspektakel im Winter berechtigt.

Die Aussichten, an diesem Sonnabend etwas Zählbares zu generieren, sind für den Blumenthaler SV sicherlich besser als für den Nachbarschaftsrivalen. Während die Burgwallelf um 15 Uhr zu Hause auf den Tabellenvorletzten KSV Vatan Spor trifft, erwartet die SG Aumund-Vegesack eine Stunde früher den Titelanwärter und Tabellenzweiten Bremer SV zum Anstoß im Vegesacker Stadion.

SG Aumund-Vegesack – Bremer SV: Bereits zum dritten Mal treffen die SAV und der BSV in dieser Saison aufeinander. Das Hinspiel am 6. Oktober 2018 gewannen die Westbremer 3:0, im Lottopokal setzten sie sich gut drei Wochen später 2:0 durch. Überhaupt offenbart die Bilanz der Begegnungen in den vergangenen Jahren, dass die Nordbremer auch an diesem Sonnabend im eigenen Stadion als Außenseiter antreten werden. In neun Spielen seit 2014 hat der BSV achtmal gewonnen. Nur einmal, am 14. April 2018, konnte das Team von Trainer Björn Krämer dem BSV beim 3:3 einen Punkt abknöpfen. Damals erzielte Clinton Mc Mensah Quarshie das Führungstor für die SAV, der heute zur Stammelf der Gäste zählt.

Am vergangenen Wochenende haben die Vegesacker trotz der 0:3-Niederlage beim FC Oberneuland vor allem in der ersten Halbzeit eine beachtliche Leistung gezeigt, die auch dem FCO-Coach und ehemaligen SAV-Trainer Kristian Arambasic Respekt abnötigte. Doch lobende Worte bringen noch keine Punkte, und deshalb hofft Björn Krämer, dass seiner Mannschaft an diesem Sonnabend eine Überraschung gelingt. So wie sie dem KSV Vatan Sport am vergangenen Sonntag fast geglückt wäre, als er dem BSV nur knapp mit 0:1 unterlag.

Seine Mannschaft wisse, dass sie an einem guten Tag auch gegen den Bremer SV eine Chance habe – sie müsse nur dran glauben, sagt der SAV-Coach. Und natürlich alles in die Waagschale werfen, was ihr an fußballerischen und kämpferischen Qualitäten zur Verfügung stehe. Wenn das gelingt, dürfen sich die Zuschauer auf eine spannende Auseinandersetzung freuen.

An Motivation, dem Meisterschaftsanwärter auf Augenhöhe zu begegnen, wird es den Vegesackern sicherlich nicht mangeln. Dennoch spricht ihr Trainer natürlich mit Hochachtung von dem Team seines Kollegen Ralf Voigt, das große Erfahrung und viel Power auf den Platz bringe. Die Gegner sehen sich oft extremem Pressing des BSV ausgesetzt. Und wer ihn bezwingen will, was in dieser Saison noch keiner Mannschaft gelungen ist, muss vor allem ein Rezept haben, ein Tor zu erzielen. In den vergangenen 21 Saisonspielen haben die Gegner des BSV das erst achtmal geschafft. An diesem Sonnabend steht hinter dem Einsatz von Vegesacks bislang erfolgreichsten Torschützen, Alexander Schlobohm, zwar ein großes Fragezeichen. Über Torschussqualitäten verfügen aber auch etliche seiner Mannschaftskollegen.

Blumenthaler SV – KSV Vatan Spor: Mit aller Macht hat der Blumenthaler SV in den vergangenen Wochen der Gefahr getrotzt, dort zu landen, wo der KSV Vatan Spor sich zurzeit befindet: auf einem Abstiegsplatz. Davon ist die Burgwallelf dank einer kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung inzwischen weit entfernt. In Zahlen ausgedrückt: 15 Punkte aus den letzten sechs Spielen. Zudem kann Trainer Denis Spitzer mit Genugtuung auf einen anderen statistischen Wert verweisen, der die Qualitätssteigerung seines Teams unterstreicht. Der Blumenthaler SV ist in der Rückrunde der bislang erfolgreichste Bremen-Ligist hinter den beiden der Konkurrenz weit enteilten Führenden FC Oberneuland und Bremer SV.

Die Statistik ist die eine Wirklichkeit, die andere spielt sich an jedem Wochenende auf dem Platz ab. Und dort, so Denis Spitzer, soll seine Elf genauso engagiert und willensstark auftreten wie in der gesamten Rückrunde – mit Ausnahme der 0:4-Pleite beim OSC Bremerhaven. Der Blumenthaler Trainer warnt deshalb davor, Vatan zu unterschätzen. Das Spiel gegen den Bremer SV (0:1) habe gezeigt, dass sich die Gröpelinger offensichtlich mit Erfolg darum bemühen, ihre Defensivaufgaben ernsthafter zu erledigen als zuvor. Da trifft es sich aus Blumenthaler Perspektive natürlich gut, dass die Burgwallelf in den vergangenen Bremen-Liga-Partien große Effektivität vor dem Kasten der Gegner an den Tag gelegt hat.

Dennoch ist die erfolgreiche Rückrunde für Denis Spitzer kein Grund, sich zurückzulehnen. Sie sei zwar eine schöne Momentaufnahme, aber natürlich keine Garantie dafür, dass die Erfolgsserie automatisch andauern werde. Um sie fortzusetzen, dürften vermeintlich leichte Gegner wie Vatan nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Andererseits zählen die Westbremer zu den Lieblingsgegnern der Burgwallelf. Jedenfalls vermittelt der Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Jahre diesen Eindruck. Seit 2015 haben sich der Blumenthaler SV und der KSV Vatan Spor neunmal gegenübergestanden. Neunmal gingen die Nordbremer als Sieger vom Platz, schossen insgesamt 43 Tore und kassierten lediglich acht.

Weil aber jede Serie einmal reißen kann, fordert Denis Spitzer volle Konzentration von seinem Team. Schließlich könnte es mit einem Heimsieg ein zusätzliches Erfolgserlebnis feiern. Nämlich den ewigen Nordrivalen SAV erstmals in dieser Saison in der Tabelle zu überflügeln. Dazu können Alexander Koscheck Leistenprobleme) und Mola Lamine Khan (privat verhindert) allerdings wohl nicht beitragen.