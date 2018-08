Mittwoch, 15 August: Mein Tag beginnt meistens um 6 Uhr, wenn meine Verlobte Kristin Tusche mir den frisch gebrühten Kaffee unter die Nase hält und unseren Hund Bruce zum kurzen Kuscheln herbeiruft. Auf der Arbeit muss ich immer wieder an Steven Holstein, meinen Mitspieler aus Lemwerder, denken. Am Wochenende, beim Pokalspiel gegen Arbergen-Mahndorf, ging es ihm nicht gut und er erlitt einen Herzinfarkt am nächsten Tag. Ihm geht es schon wieder besser. Aber sich auf die Arbeit zu konzentrieren, ist dann trotzdem nicht einfach. Nach der Arbeit gegen 16.30 Uhr fahre ich mit Kristin zu unserem Haus, das gerade in Lemwerder gebaut wird. Heute werden die Zimmertüren eingebaut und die Pflasterung gesetzt. Wir sind begeistert von unserem Haus und können es kaum erwarten, dort einzuziehen.



Donnerstag, 16. August: Ich nehme von 8 Uhr an an einer Weiterbildung auf der Arbeit zum Thema Gesundheit teil. Ein externer Dozent ist aus Hamburg gekommen, um uns verschiedene Wege zu erklären, trotz Schichtdienstes gesund zu bleiben. Die Ernährung ist dabei auch ein großes Thema, was mich persönlich auch im Hinblick auf mein Hobby Fußball interessiert. Zwischenzeitlich bekomme ich eine Nachricht meines Mitspielers Levon Hayrapetyan. Dieser fragt mich, ob er mich für die Kapitänswahl heute Abend nominieren darf. Das macht mich schon stolz und zeigt mir, dass ich gut in Lemwerder angekommen bin. Beim Training um 19 Uhr machen wir unser Mannschaftsfoto. Im Training geht es dann um das Thema Spielaufbau und Pressing. Hier müssen wir uns noch deutlich verbessern. Im Anschluss wählen wir den Kapitän sowie den Mannschaftsrat. Bei der Abstimmung gibt es dann die große Überraschung, dass ich als Kapitän gewählt werde. Damit habe ich nicht gerechnet nach so kurzer Zeit. Es ist ein tolles Gefühl, so viel Vertrauen von der Mannschaft zu bekommen.



Freitag, 17. August: Kaum aufgewacht und aufgestanden, ruft mich der Bauleiter an. Ich kann um 9.30 Uhr zur Übergabe meines Hauses kommen. Das ist natürlich sehr kurzfristig. So etwas ärgert mich. Man hätte dies auch schon etwas eher mit mir absprechen können. Mein Chef Maik Schäfer versucht, seinen Mitarbeitern immer alles zu ermöglichen, so auch bei mir. Um 11 Uhr bin ich mit der Übergabe fertig, sodass ich dann zur Arbeit nach Gröpelingen fahren kann. Dabei überquere ich schnell mit der Fähre die Weser. Als ich auf der Fähre stehe, bemerke ich, dass ich mein Portemonnaie zu Hause vergessen habe. Der Fährmeister hat Verständnis, ich kann das Entgelt das nächste Mal nachzahlen. Um 19 Uhr gehe ich mit Kristin in unser Stammrestaurant Kapadokya an der Hastedter Heerstraße essen. Es ist ein schöner Moment nach einer langen Arbeits- und Trainingswoche.



Sonnabend, 18. August: Um 10 Uhr kommen meine Schwiegereltern Thomas und Susanne Tusche zum Frühstück vorbei. Man sieht sich nicht so oft. Darum ist es immer wieder schön. Mittags unternehmen Kristin und ich mit unserem Hund Bruce einen langen Spaziergang um den Werdersee. Dabei kann ich immer gut abschalten und den Kopf freikriegen. Um 18 Uhr gehe ich mit meinem Bruder Mathies Kuhlmann zum Mitarbeiterfest der BSAG. Dort gibt es leckere Sachen zu essen und zu trinken. Ich trinke aber nur alkoholfreies Bier, da ich schließlich am nächsten Tag das erste Punktspiel der Saison gegen Tura Bremen habe. Ich bin auch schon richtig heiß auf dieses Match.



Sonntag, 19. August: Der Anpfiff für das Spiel gegen Tura erfolgt um 15 Uhr. Wir haben T-Shirts für den kranken Steven Holstein vorbereitet und laufen damit auf den Platz. Ich finde, dass es sich dabei um eine schöne Geste handelt. Auf dem Platz läuft es dann aber leider nicht so rund. Als wenn wir keine Kraft und Motivation haben, gelingt uns nicht viel und wir verlieren das erste Saisonspiel verdient mit 1:3. Die ehemaligen Nordbremer Fikri Cam, Khalil Hammah und Volkan Arslan per Strafstoß bringen die Gäste mit 3:0 in Führung. Erst kurz vor Schluss erzielt Sandro Iacovozzi unseren Ehrentreffer. Im Anschluss gibt es erst einmal eine gehörige Standpauke von unserem Trainer Norman Stamer. Die haben wir uns auch verdient. Am Abend bin ich mit meinen besten Freunden Patrick Arnold und Florian Otto beim Erstrundenmatch im DFB-Pokal zwischen dem Bremer Lotto-Pokal-Sieger BSC Hastedt und Borussia Mönchengladbach auf Platz elf neben dem Weserstadion zu Besuch. Kai Mehrtens, ein sehr guter Freund von mir, steht in der Startelf gegen Gladbach und spielt sogar durch. Das freut mich wirklich für ihn. Eine solche Gelegenheit erhält man als Amateurspieler schließlich nicht alle Tage. Die 1:11-Niederlage gerät dabei völlig in den Hintergrund, da es eine super Erfahrung ist, gegen eine Profimannschaft zu spielen und das auch noch vor so vielen Zuschauern.⇒

Montag, 20. August: Ich befinde mich um 10 Uhr auf der Arbeit und stelle fest, dass ich mein Frühstück vergessen habe. Maik Schäfer hat das natürlich direkt gemerkt und teilt brüderlich mit mir. Maiks Brote sind einfach die leckersten überhaupt. Mein Tag ist deshalb gerettet. Um 20.45 Uhr schalte ich den Fernseher ein, um mir meine Lieblingsmannschaft Borussia Dortmund im Pokalspiel beim Zweitligisten Greuther Fürth anzuschauen. Das gucke ich mir ganz entspannt alleine zu Hause auf dem Sofa an. Meine Dortmunder tun sich sehr schwer. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit markiert Neuzugang Axel Witsel den Ausgleich. Marco Reus verhindert dann mit seinem Tor in der letzten Minute der Verlängerung ein Elfmeterschießen. Das ist also gerade noch einmal gut gegangen.



Dienstag, 21. August: Auf der Arbeit habe ich viel zu tun, da ich die nächsten Tage nicht da bin. Ich arbeite deshalb ein bisschen vor, damit nicht zu viel liegenbleibt oder die Kollegen mit meiner Arbeit belastet werden. Um 19 Uhr findet unser Abschlusstraining vor dem morgigen Pokalspiel in der zweiten Runde gegen den Habenhauser FV statt. Dabei handelt es sich natürlich um ein besonderes Spiel für mich. Wie es der Zufall will, treten wir gegen meinen Ex-Verein an. Dort habe ich neun Jahre gespielt. Mein bester Freund Florian Otto läuft immer noch für die Habenhauser auf. Es wird schon ein komisches Gefühl sein, gegen Florian anzutreten. Mein früheres Team ist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Bremen-Liga-Saison gestartet. Das Spiel müssen wir nach dem Fehlstart in der Landesliga unbedingt gewinnen.

Zur Person

Fabian Wilshusen (31)

ist neu beim Fußball-Landesligisten SV Lemwerder. Die Fachkraft im Fahrbetrieb bei der BSAG wird derzeit als Disponent eingesetzt. Seit neun Jahren ist Wilshusen mit Kristin Tusche zusammen.

Weitere Informationen

