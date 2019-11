Die LTV-Spielerin Saskia Gelhaus (rechts) konnte sich in der 2. Faustball-Bundesliga Nord Frauen Halle mit dem Trainerduo Arthur Dick und Sandra Weigt (Patrick Bartelt hatte einen Herren-Punktspieleinsatz) über einen 3:0-Auftakterfolg gegen den Wardenburger TV freuen. (Jörg Suhren)

Lemwerder. Na, wer sagt es denn. Vor heimischer Kulisse behauptete sich so das LTV-Team im ersten Spiel gegen den Wardenburger TV. In der Abschluss-Begegnung mussten sich die Lemwerderanerinnen dann gegen den Ohligser TV beugen, der sich zuvor gegen Wardenburg durchsetzte. Aber nicht nur in Lemwerder konnte jede Mannschaft einen Sieg bejubeln, sondern auch beim Spieltag in Brettorf wurden die Punkte geteilt.

Lemwerder TV – Wardenburger TV 3:0 (15:14, 11:7, 12:10): Mit der Aufstellung Darja Kohlwes (vorne rechts), Anika Langpaap (vorne links), Janika und Marie Seemann (hinten) und in der Mitte Saskia Gelhaus begann der Hausherr in der Ernst-Rodiek-Halle. Die Angaben von Anika Langpaap wurden taktisch geschlagen, so spielte sie die WTV-Schlagfrau sehr oft an – und agierte auch mit einigen kurzen Bällen. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Nach einem Angabefehler von Anika Langpaap stand es 8:8 und beim 11:11 machte Saskia Gelhaus durch einen Roller einen LTV-Punkt. Als Marie Seemann auf Anika Langpaap auflegte, stand es 14:14.

Wardenburg musste so die letzte Angabe schlagen und schlug den Ball ins Aus (15:14). Hiernach ging der Hausherr personell unverändert in den zweiten Durchgang, der von vielen Ballwechseln geprägt war. Darja Kohlwes glänzte mit starken Vorlagen, sodass die Rückschläge von Saskia Gelhaus oder Anika Langpaap noch druckvoller kamen.

Wichtig war, dass bei der 8:7-Führung Lemwerder eine Auszeit nahm, „was taktisch klug war“, meinte die verletzte Stephanie Suhren. Weil sich Wardenburg aber einige Flüchtigkeitsfehler leistete und Marie Seemann bei den Annahmen überzeugte, gewann Lemwerder mit 11:7. Auch Satz drei war hart umkämpft. Nach einem starken Rückschlag von Saskia Gelhaus stand es 10:10 – beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe. Nach einem Ausball von Wardenburg führte das LTV-Team mit 11:10. Den 3:0-Erfolg tütete letztlich Saskia Gelhaus mit einem erfolgreichen Roller ein. „Das hätte keiner erwartet“, berichtete Stephanie Suhren.

Lemwerder TV – Ohligser TV 1:3 (7:11, 5:11, 11:8, 4:11): Erneut wurden die Angaben von Anika Langpaap wieder vermehrt auf die Rückschlägerin gespielt. Ohligsen war sehr stark im Rückschlag, doch Anika Langpaap konnte in Durchgang eins mit einem kurzen Ball auf 6:7 verkürzen. Hiernach schlichen sich bei Lemwerder aber wieder Flüchtigkeitsfehler ein (7:11). Das setzte sich auch im zweiten Satz fort (5:11), wo Maja Stuke für Marie Seemann in der Abwehr eingewechselt wurde – und somit ihr erstes Spiel in der 2. Bundesliga bestritt. Hiernach steigerte die Debütantin Maja Stuke sich.

„Es fehlte in der Vorlage aber oft eine Rolle und so konnten keine guten Rückschläge gelingen“, so Suhren. Nach der Auszeit wechselte Lemwerder intern (1:5). Darja Seemann ging in die Mitte, Saskia Gelhaus auf die Schlagposition und Anika Langpaap auf die Angabeposition. Jetzt war das LTV-Team wieder am Drücker.

„Durch eine geile Angabe von Anika Langpaap stand es 7:7. Anschließend platzierte Saskia Gelhaus einen kurzen Ball in die Mitte“, freute sich Suhren über den anschließenden Satzgewinn (11:8). Im vierten Durchgang schlichen sich beim LTV aber wieder Flüchtigkeitsfehler ein und die Vorlagen kamen nicht mehr so gut. Schließlich gewann Ohligsen mit 11:4. „Trotzdem war es eine tolle Leistung von den Mädels. Es hätte keiner erwartet, dass die Lemwerderanerinnen ein Spiel gewinnen“, meinte Stephanie Suhren.

Lemwerder TV: Kohlwes, Langpaap, Gelhaus, Janika und Marie Seemann, Stuke.