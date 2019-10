Ulrich Temme (frei)

Wie sieht Ihr Fazit vor dem abschließenden Langstrecken-Rennen in Mölln aus?

Ulrich Temme: Das vermag ich im Augenblick noch nicht abschließend zu beurteilen. Wichtig wird sein, wie unsere jugendlichen Sportler aus dem Herbst-Urlaub wiederkommen. Haben sie sich sportlich betätigt, oder haben sie es etwas relaxter angehen lassen – wir werden sehen.

Jan Schlegel und Ole Grünert. Beide sind als Einsteiger im zweiten Junior-B-Jahr mit großem Engagement bei der Sache, lernen schnell und lassen sich von Rückschlägen nicht gleich entmutigen. Sie versuchen neue Herausforderungen immer positiv anzugehen. Mariella Freundt wurde als 13-Jährige (Jahrgang 2005/Geburtstag kurz vor Jahresende, Anm. d. Red.) Bundessiegerin bei den 14-jährigen Leichtgewichten in ihrem Lauf. Das Mädchen hat die Ruhe weg und kann blitzschnell umsetzen, könnte aber ab und an ein wenig mehr Mut zum Risiko zeigen.

Nein, ich versuche an kleinen Stellschrauben zu drehen. Ich bin ein Freund des Langhantel-Trainings, und so werden wir im Winter dreimal wöchentlich die Maximalkraft trainieren. Ansonsten müssen die Sportler und ich uns vom Sprachgebrauch her angleichen – ich bin halt schon ein wenig älter.

Gelegentlich, wir haben uns zuletzt bei den Bremer Meisterschaften am Werdersee gesehen und gesprochen. Sobald ich internen Input brauche, melde ich mich automatisch bei ihm.

Dieses sind wie in jedem Jahr die deutschen Jugendmeisterschaften und im Herbst die norddeutschen Titelkämpfe.

Den jugendlichen Sportlern bestmögliches Rudern beizubringen, um dann bestmöglichen Erfolg zu haben – zudem mit Kathrin Baumgart versuchen, den Nachwuchs optimal an das Renn-Rudern heranzuführen. Damit wir nachhaltig immer genügend Nachwuchs haben.

Stark, einfach nur stark ist die Frau. Es ist schwierig, da noch entsprechende Adjektive zu finden, die ihre Leistung würdigen. Ich hoffe, dass sie noch lange dem Verein erhalten bleibt und Erfolge feiern darf. Und dass sie vor allen Dingen gesund bleibt und ihre persönlichen Ziele realisieren kann.

Das ist die Frage, auf die ich gewartet habe. Ich habe mir vor einiger Zeit ein Fahrrad angeschafft, schaffe es zurzeit aber kaum, mich darauf zu bewegen – außer im Urlaub war es täglich in Gebrauch. Beim Abrudern im Verein habe ich mich zur Ausfahrt angemeldet. Ich denke, das ist ein Highlight für meine Sportler, mich in Aktion im Ruderboot zu sehen. Nein, sonst eher weniger – frei nach Winston Churchill.

Nein, keinen Tag.

Das Gespräch führte Olaf Schnell.

Zur Person

Ulrich „Ulli“ Temme

löste beim Vegesacker Ruderverein im Sommer Peter Hermes ab. Der 57-jährige B-Lizenzinhaber Temme war zuvor fünf Jahre beim Bremerhavener Ruderverein im Einsatz.