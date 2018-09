Lemwerder TV II holt zwei Siege

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Umstellung wirkt sich aus

Rolf Harms

Lemwerder. Am zweiten Spieltag in der Bezirksoberliga Weser-Ems kam die zweite Faustball-Mannschaft des Lemwerder TV zu zwei Siegen und zwei Niederlagen. „Die Mädchen konnten beim Spieltag in Brettorf nicht ihre optimalen Leistungen abrufen und spielten zeitweise ziemlich kraftlos“, ­äußerte sich die LTV-Trainerin Janika Seemann.