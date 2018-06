Der Innenverteidiger kassierte mit dem Blumenthaler SV im Heimspiel der Fußball-Regionalliga Nord der A-Junioren nicht nur eine 2:6 (0:2)-Niederlage gegen die JFV Calenberger Land, sondern schied in der 72. Minute auch noch mit einer Knöchelverletzung aus. Als seine Mannschaftskameraden mit gesenkten Häuptern Richtung Kabine schlichen, wurde der Trainersohn per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Während beim BSV ob der Packung und der Verletzung Katerstimmung herrschte, strahlten die Niedersachsen am Burgwall mit der Sonne um die Wette. Schließlich hatten sie sich für die 2:6-Heimniederlage im März revanchiert.

BSV-Trainer Carsten Herbst war nach dem Abpfiff nicht nur wegen der Verletzung seines Sohnes besorgt, sondern auch mächtig angefressen. Denn gerade in der Phase, als seine Mannschaft den Kampf gegen die im ersten Abschnitt deutlich willensstärkeren Gäste angenommen hatte, durchkreuzte eine mehr als umstrittene Szene die Pläne der Nordbremer. Beim Stande von 2:3 gab es für den JFV Calenberger Land eine Ecke statt Abstoß, und aus dieser Ecke resultierte ein fragwürdiger Treffer. Da es keine Torlinientechnik gibt, war die Entscheidung der Schiedsrichterassistentin Fakt, dass Berkan Yildirim den Ball hinter der Linie aus der Gefahrenzone befördert hatte. Es stand 2:4 (70.). Der Rest war Formsache für die Gäste, die noch einen Elfmeter – bei dieser Abwehraktion verletzte sich Fabian Herbst – und den dritten Treffer von Michael Owusu nutzten, um zum 6:2-Endstand zu erhöhen. Auch wenn die Wende ausblieb, die Blumenthaler hatten in der zweiten Spielhälfte zumindest die Leidenschaft gezeigt, die nötig ist, um in der Regionalliga zu punkten.

Ganz anders die ersten 45 Minuten. Der BSV wirkte leblos und hatte durch Kebba Badjie (25./Pfosten) und Nick Zander (40.) nur zwei Möglichkeiten besessen. Der JFV Calenberger Land bestrafte die Passivität und die Patzer der Blumenthaler im Mittelfeld prompt. Angetrieben vom überragenden Mehmet-Salil Kalhan wurden Michael Owusu und Theo Hellwig immer wieder in den Schnittstellen der Viererkette bedient und verbreiteten im BSV-Strafraum Angst und Schrecken. Allerdings, oft auch unter Mithilfe des BSV. Das 1:0 (6.) legte Mamadou Sow mit einem technischen Fehler für Theo Hellwig auf, das 2:0 (39.) erzielte Michael Owusu praktisch von der Torauslinie und das 3:0 (46.) von Michael Owusu war nach einem missglückten Rückpass von Alexander Koscheck fällig. „Mit so vielen undividuellen Fehlen kann man nicht gewinnen“, stellte Gerrit Becker aus dem Blumenthaler Trainergespann fest.

Trotz des Dämpfers nach der Halbzeit kämpfte sich der BSV aber noch ins Spiel hinein und verkürzte durch Kebba Badjie (55.) und den eingewechselten und zuvor schmerzlich vermissten Berkan Yildirim (68.) auf 2:3. Doch das eingangs beschriebene, umstrittene 2:4 stoppte die Aufholjagd.