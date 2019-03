Kasrlo Oroz (am Ball) war ein Teil der überragenden Schwaneweder Flügelzange. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. „Ein besonderes Erlebnis“, verspricht das Werbebanner eines örtlichen Energieversorgers in der „Heidehölle“ der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Eins? Viele! Das steht nicht erst mit dem 35:22 (18:10)-Heimsieg der gastgebenden Verbandsliga-Handballer über den VfL Horneburg fest.

Die „Schwäne" feierten mit diesem Husarenritt den zehnten Heimsieg in Folge und setzten ihren Sturmlauf in Richtung Oberliga mit 35:3 Punkten unbeirrt fort. Es wird für den Liga-Primus damit aber auch immer schwerer, den Ansprüchen der eigenen Fans zu genügen. Schließlich erwartet von ihm mittlerweile jeder klare und auch spielerisch überlegene Erfolge – ähnlich wie vom FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga.

Die Hausherren hielten diesem Druck gegen den Klub aus dem Alten Land stand, auch wenn Horneburg mit der Empfehlung von 10:0 Punkten als in diesem Jahr ungeschlagenes Team in den Landkreis Osterholz anreiste. Die 300 Zuschauer jubelten, als sich die Mannschaft des HSG-Trainers Andreas Szwalkiewicz schon in den ersten 13 Minuten als kräftiger Spielverderber entpuppte und dem entnervten Gast mit einem 9:2-Lauf sofort den Stecker zog.

Manndeckung gegen Timo Meyn

Der Ausgangspunkt des Schwaneweder Start-Ziel-Siegs war eine klasse Verteidigung, die sich vor allem um den drittliga-erfahrenen VfL-Werfer Timo Meyn kümmerte. Der 1,93 Meter große Linkshänder kam in der Begegnung zu acht Toren, darunter befanden sich aber auch vier Strafwürfe. Meyn wurde in der Anfangsphase vor allem vom vorgezogenen HSG-Routinier Karlo Oroz entnervt, der zum „Dank" auch noch in der Liga-Torschützenliste mit zwei Toren Vorsprung an seinem direkten Widersacher vorbeizog.

Als der Kroate in der 28. Spielminute seine zweite Zeitstrafe kassierte, stellte der Schwaneweder Coach dem gefährlichen Horneburger Offensiv-Brandherd mit Mirko Ahrens gleich das nächste „Ärgernis“ erfolgreich entgegen. Aber auch Ahrens musste in der 34. Minute schon das zweite Mal auf die Sünderbank, sodass es die Hausherren in der Abwehr bis zum Schluss mit einer schon seit Längerem nicht mehr gespielten 6:0-Variante probierten. Die klappte ebenfalls gut, da hatten die Hausherren allerdings auch schon einen deutlichen 21:14-Vorsprung im Rücken, der den Gegner natürlich zusätzlich demoralisierte. Was aber die Leistung der HSG Schwanewede/Neuenkirchen keineswegs schmälern soll. Die kassierte nach dem 17:23 von Timo Meyn knapp zehn Minuten keinen Gegentreffer und eilte bis zum 32:17 von Tim Paltinat auf 15 Tore davon (52.).

„Das war eine klasse Leistung und ein gutes Spiel“, lobte „Andi" Szwalkiewicz seine Mannen. Stark war vor allem seine Flügelzange mit Karlo Oroz und Tim Paltinat, die ihrem Gegner insgesamt 21 Treffer verpasste, viele davon per Tempogegenstoß. Damit hatte das Duo dem aufstrebenden Tabellenfünften fast im Alleingang die Flügel gestutzt. Außerdem hatte sich Marc Blum vor der Pause im Schwaneweder Rückraum als sechsfacher Torschütze zum „Herrn der Lüfte“ aufgeschwungen, ehe ihm der VfL Horneburg danach mit einer Sonderbewachung die Bodenhaftung verpasste.

Wenn man dem Spitzenreiter überhaupt eins vorwerfen kann, dann, dass er im zweiten Durchgang in einigen Phasen etwas zu viel gedaddelt und sich damit um ein noch besseres Ergebnis gebracht hatte. Was soll's? Sie haben ohnehin schon doppelt so viele Plustore auf ihrem Konto als ihr zwei Punkte entfernter Verfolger Elsflether TB. Andreas Szwalkiewicz lächelte das sowieso umgehend wieder weg: „So etwas muss man meinem jungen, im Schnitt 22 Jahre altem Team, auch mal zugestehen", winkte er ab. Trotzdem hob er auch kurz warnend den Zeigefinger: „In den nächsten beiden Spielen in Fredenbeck und zu Hause gegen Elsfleth dürfen wir uns so etwas aber nicht erlauben.“