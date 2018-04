DJK-Spieler Marcel Stöver (links) behauptet sich in dieser Szene gegen den Farger Philip Bohnhardt. (Christian Kosak)

Blumenthal. Tiefe Enttäuschung auf der einen, unbeschreibbarer Jubel auf der anderen Seite. Innerhalb von wenigen Minuten änderten sich die Stimmungslagen beim Ortsderby der Fußball-Landesliga zwischen der DJK "Germania" Blumenthal und der TSV Farge-Rekum. Stand es bis in die 90. Minute hinein noch 0:0, was für beide Mannschaften zu wenig gewesen wäre, so erzielten die Gäste aus Farge danach noch zwei Treffer, was sie euphorisch und die Gastgeber verzweifelt werden ließ.

"Wir treffen nichts, das ist Fußball" – der Kommentar nach Spielschluss von DJK-Trainer Abdelfattah Rhazani, der die letzten gut zehn Minuten auf dem Feld verbrachte, sagt im Prinzip alles. In der regulären Spielzeit überboten sich beide Mannschaften im Auslassen von Torchancen, und dabei hätten sie doch Treffer beide so bitter nötig gehabt – die Platzherren, um mit drei Punkten dem Sturz auf einen Abstiegsplatz zu entgehen, den die DJK nun zum zweiten Mal in dieser Spielzeit einnimmt.

OT Bremen gewinnt auch

Denn zeitgleich gewann OT Bremen mit 3:1 beim TS Woltmershausen und überholte die "Germanen" in der Tabelle. Und die TSV Farge-Rekum, um den letzten Strohhalm in Sachen Klassenerhalt noch zu greifen und sich an die übrigen gefährdeten Teams heranzurobben. "Wir hätten auch diverse Gegentreffer kassieren können, dann hätten wir uns nicht beschweren dürfen", resümierte ein strahlender TSV-Trainer Björn Reschke beim Gang in die Kabine des Burgwall-Stadions.

Auf dem weiträumigen Rasenplatz spielten beide Mannschaften mit größtenteils offenem Visier, wobei die Gastmannschaft eher auf schnelle Konter setzte. "Unser Plus war, dass wir hochkonzentriert bis zum Schluss gespielt haben und DJK einfach zu schwach im Abschluss war", sagte Björn Reschke, der den Überraschungssieg seiner Mannschaft ebenfalls auf dem Feld miterlebte. Er hatte sich für die rund drei letzten Minuten selbst eingewechselt, um die in der 90. Minute nach einem schnellen Konter über das Brüderpaar Christian und Philip Bohnhardt erzielte 1:0-Führung abzusichern. So erlebte Björn Reschke auch den endgültigen Knock-out der DJK mit, als Christian Bohnhardt in der dritten Minute der Nachspielzeit Benjamin Utsch davonlief und für die Farger den Deckel drauf machte.

Abdelfattah Rhazani war derweil immer noch in Wartestellung auf eine DJK-Torchance, was der Grund für seine Einwechslung gewesen war. Personell waren die Gastgeber mit vier Ersatzspielern im Gegensatz zu den Vorwochen recht gut bestückt, doch der DJK-Coach wollte es selbst besser machen als seine Stürmer zuvor. Die wohl größte DJK-Torchance von insgesamt acht Hochkarätern hatte Cebrail Finke in Minute 83 mit einem Heber, der am Tor vorbei ging.

Zuvor hatten die Einheimschen Pfosten- und Außennetz-Treffer verzeichnet. Auf Seiten der Gäste gab es einen Lattentreffer zu notieren und die Szene, als der eingewechselte Timo Reinken bei einer Hereingabe von Philip Bohnhardt in der Mitte freistehend über den Ball schlug. Das Chancenverhältnis insgesamt war ausgeglichen, doch die DJK hätte als Favorit und Heimteam zuvor einfach das 1:0 machen müssen. "Jetzt bleiben wir in der Tabelle unten stehen, wo wir waren", konstatierte ein enttäuschter Abdelfattah Rhazani.