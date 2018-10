Auch Tim Becker sammelte seinen Einzelzähler in der siegreichen Begegnung gegen den SV Eiche Idafehn in souveräner Manier ein. (Andreas Brenneke)

Lesum. Und ewig grüßt der SV Eiche Idafehn. So lautete das Motto der Sportschützen Bremen beim Auftakt der Saison in der 2. Luftgewehr (LG)-Freihand-Bundesliga Nord auf der Anlage des SV Stoppelmarkt in Vechta. Bereits in der vergangenen Landesliga-Serie waren die Idafehner sowohl in der Qualifikation für die Endrunde als auch im Finale selbst Gegner der Lesumer. Im dritten Duell innerhalb eines Jahres feierten die Nordbremer nun ihren dritten Sieg gegen den Mitaufsteiger. Der KKS Nordstemmen war hingegen bei der 1:4-Schlappe eine Nummer zu groß.

SV Eiche Idafehn – Sportschützen Bremen 1:4: „Der Wettkampf verlief für uns sehr gut. Somit gingen die ersten Punkte nach Bremen“, meinte der Sportschützen-Vorsitzende Andreas Brenneke. Wenngleich sich das Ergebnis klar anhöre, so habe sich aber dennoch der eine oder andere „Schaafschütze“ schon sehr strecken müssen. „Unsere beiden Neuzugänge, Nicklas Kildehøj und Tim Becker, haben sich sehr gut eingefügt“, freute sich Brenneke. Nicklas Kildehøj musste aber schon sein ganzes Können aufbieten, um Nadine Grüneke auf Distanz zu halten.

„Dies ist Nicklas mit hervorragenden 396 Ringen aber sehr gut gelungen“, teilte Andreas Brenneke mit. Auch Tim Becker sammelte seinen Einzelzähler gegen Martina Thomßen in souveräner Manier ein. Eyleen Heuwinkel und Kevin Standhartinger warteten ebenfalls mit starken Ergebnissen auf und brachten den Erfolg für die Nordbremer somit unter Dach und Fach. Eyleen Heuwinkel knackte dabei nach Überwindung einer kleinen Durststrecke auch mal wieder die magische 390-Ringe-Marke.

Ratloser Guido Flierbaum

Nur Guido Flierbaum vermochte seinen Punkt mit einem für ihn schwachen Ergebnis von 374 Ringen nicht zu holen. „Ich habe hinterher mit meiner Mutter Hannelore darüber gesprochen. Selbst die konnte sich nicht erinnern, vor wie vielen Jahren ich das letzte Mal ein solch schlechtes Resultat erzielt habe“, ließ Guido Flierbaum wissen.

Hannelore Flierbaum ist wie auch ihr Sohn Mitglied beim SV Neuenkirchen, dem Stammverein von Guido Flierbaum. Er wollte auch seine Erkältung nicht als Entschuldigung gelten lassen und zeigte sich vollkommen ratlos: „Ich bin sehr unzufrieden und muss jetzt mal im Training herausfinden, was da los war.“ Der 35-Jährige vermutete aber, dass er zuletzt zu wenig trainiert habe.

KKS Nordstemmen – Sportschützen Bremen 4:1: „Gegen Nordstemmen hatten wir ohnehin mit einer Niederlage gerechnet. Es ging in erster Linie um die Höhe der Schlappe“, erklärte Guido Flierbaum. Der KKS Nordstemmen wird als Absteiger aus der 1. Bundesliga Nord als der große Titelfavorit gehandelt. „Am Ende war es schon ein relativ klares Ding, wobei Chancen vorhanden waren, den Gegner ins Schwitzen zu bringen“, fasste Andreas Brenneke zusammen. Den Ehrenpunkt für das Team sicherte sich die neue Nummer eins der Lesumer, Nicklas Kildehøj, mit tollen 395 Ringen gegen Nadine Gudert. Diese hatte in der 1. Bundesliga bereits mehrfach Punkte für ihre Formation eingeheimst.

Tim Becker glänzte zwar auch mit einem tollen Ergebnis von 391 Ringen, verlor aber sein Duell gegen die starke und schnell schießende Nordstemmenerin Bianca Glinke, die sogar 396 Ringe erzielte. Kevin Standhartinger vermochte sich gegenüber dem ersten Wettkampf ein wenig zu steigern, musste aber trotzdem um zwei Ringe die Segel gegen eine groß auftrumpfende Andrea Heitmann streichen. Eyleen Heuwinkel brach gleich um zwölf Ringe im Vergleich zum Duell mit dem SV Eiche Idafehn ein. Hätte sie ihr erstes Resultat bestätigt, so wäre die Pleite knapper ausgefallen. Guido Flierbaum verbesserte sich nur um zwei Ringe und kam damit erneut nicht an seine gewohnten Ergebnisse heran. Die 391 Ringe von Stine Andersen wären aber sowieso nur schwer zu packen gewesen.

„Es gibt einfach Stände, die mir nicht liegen. Der in Stoppelmarkt scheint dazuzugehören“, sagte Guido Flierbaum. Der 35-Jährige äußerte sich jedoch positiv über die beiden Neuzugänge: „Nach den Wettkämpfen saßen wir unter uns Schützen noch zusammen und haben besprochen, wie es weitergeht. Da haben sich Nicklas und Tim auch schon prima eingebracht – der Zusammenhalt ist toll.“

Mit ihren 2:2 Punkten nimmt der Liga-Neuling in der Tabelle einen Platz im Mittelfeld ein. „Das sagt zwar noch nicht viel aus. Aber dennoch sind wir zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden“, versicherte Andreas Brenneke. Am Sonntag, 4. November, geht es nun mit Wettkämpfen auf der Anlage des SV Eiche Idafehn für die Sportschützen weiter. Gegner ist dann aber in Ostrhauderfehn mal ausnahmsweise nicht Idafehn selbst, sondern Freischütz Rautheim und SB Freiheit II.