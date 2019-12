Blumenthals C-Junioren-Regionalligakicker Dennis Brendow (Mitte) wirft sich in dieser Spielszene gegen gleich zwei Werderaner mächtig ins Zeug. Die Nordbremer Gäste verkauften sich zwar teuer, konnten aber am Ende die 1:4-Niederlage nicht verhindern. (Kuhaupt)

Blumenthal. „Ich weiß gar nicht, warum wir das Spiel mit 1:4 verloren haben“, rätselte der Trainer des Blumenthaler SV, Peter Moussalli, direkt nach dem Abpfiff der Partie in der Fußball-Regionalliga Nord der C-Junioren beim Nachbarn SV Werder Bremen. Die Gäste verkauften sich zwar teuer, vermochten den achten Heimsieg des Herbstmeisters im achten Match auf Kunstrasenplatz 14 am Weserstadion aber dennoch nicht zu verhindern.

Peter Moussalli regte sich über die schnelle 1:0-Führung von Werders Mittelstürmer Joshua Dudock auf: „Der stand drei Meter im Abseits.“ Weil dann kurz darauf auch noch die Pfeife des Unparteiischen Finn Wührmann stumm blieb, als Murat Boral Dennis Brendow elfmeterwürdig foulte, war Moussalli endgültig bedient. Werders Trainer Markus Fila zeigte sich alles andere als zufrieden mit der Leistung seiner Elf. „Du verlierst jeden Zweikampf“, blaffte Fila seinen Sechser Lennart Johannes nach einer Viertelstunde an – der winkte nur genervt ab. Nach 20 Minuten rutschte BSV-Keeper Marlon Vogt aus und nahm den Ball bei einem Rückpass in die Hand. Den indirekten Freistoß jagte Werders Kapitän Fabio Chiarodia jedoch in die Mauer.

Jonas Paeslack markiert das 1:1

Ausgerechnet ein verpatzter Freistoßtrick führte dann zum Ausgleich. Juan Villa Rudolph kam nach dem Freistoß von Maxim Beitler nicht wie gewünscht zum Abschluss. Dies brachte Peter Moussalli bereits auf die Palme. Mit etwas Glück landete die Kugel aber schließlich auf dem rechten Fuß von Jonas Paeslack, der mit einem platzierten Schuss in die linke Ecke das 1:1 herstellte (27.).

Die Freude über den Einstand währte aber nicht lange. Bei einem Eckball von Till Winkelmann versuchte Maxim Baitler vor Fabio Chiarodia zu retten, beförderte das Leder dabei jedoch mit dem Kopf ins eigene Netz. Blumenthals Torwart Marlon Vogt klebte hier auf der Linie. „Das war aber kein Eckball“, ärgerte sich Peter Moussalli.

„Unfassbar“, kommentierte Blumenthals Co-Trainer Rainer Raute das 3:1 kurz nach dem Seitenwechsel. Marlon Vogt verließ nach einem langen Ball des Gegners seinen Kasten, trat nach einem Missverständnis mit seinem Vordermann Marsel Zrnic aber über das Spielgerät. Deshalb brauchte Joshua Dudock den Ball nur noch einzuschieben. Yunus Sari verpasste kurz darauf aus aussichtsreicher Position den Anschlusstreffer.

„Wenn wir diese Riesenchance genutzt hätten, wäre es bestimmt noch einmal eine sehr spannende Schlussphase geworden“, war sich Peter Moussalli nach dem Schlusspfiff ganz sicher. Moussalli stellte für die letzten Minuten auf ein 4:3:3-System um.

Nach 55 Spielminuten narrte dann Werders Julius Maiwaldt mit einer einfachen Finte Jasper Look, scheiterte jedoch freistehend an Marlon Vogt. 120 Sekunden später sah Vogt dagegen gar nicht gut aus. Till Winkelmann überwand den Schlussmann mit einem hoch und zentral in die Mitte getretenen Freistoß von der Strafraumgrenze zum 4:1-Endstand. „Mit solchen Fehlern ist es einfach unmöglich, ein Spiel zu gewinnen“, gab Peter Moussalli zu bedenken.

Fabelhafte Parade

Marlon Vogt machte seine Patzer mit einer fabelhaften Parade bei einem Kopfball von Joshua Dudock aber zumindest teilweise wieder wett (65.). Die letzte Chance des Derbys gehörte dem Gast. Marsel Zrnic vermochte den Ball jedoch unbedrängt am langen Pfosten, nach einem Freistoß von Moritz Busch, nicht im Kasten der Grün-Weißen unterzubringen. „Die Blumenthaler waren aber besser in den Zweikämpfen als wir und stehen auch völlig zu Recht so weit oben in der Tabelle“, fand Markus Fila noch lobende Worte für den Gegner. Dieser schenkte dem Wintermeister Werder ja auch das erste Gegentor auf eigenem Geläuf in dieser Serie ein.