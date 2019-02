Marschierten ungeschlagen durch die Bundesliga-Saison: Lena Büntemeyer (von links), Melanie Stöver, Janine Schröder und Kim Korte sowie Betreuerin Susanne Korte (vorne). (frei)

Schönebeck. Als ungeschlagener Meister nimmt das Team am Wochenende 23./24. März an den deutschen Meisterschaften in Baden-Württemberg teil. Dort messen sich die jeweils die vier besten Mannschaften der Bundesligen Nord, Mitte und Süd. Möglich ist laut Ausschreibung allerdings nicht, dass zwei Teams eines Vereins an den Titelkämpfen teilnehmen können.

So darf auch dieses Mal der MTV Eiche Schönebeck II, der mit 34:6 Punkten knapp hinter Vorjahresmeister TV Sottrum auf Platz drei gelandet ist, nicht beim Saisonhöhepunkt antreten. „Das tut weh“, gestand die Trainerin der Schönebecker Nachwuchs-Crew, Inge Mahler. Doch schon im nächsten Jahr könnte der Traum von der DM-Teilnahme in Erfüllung gehen. Denn die erste Damen-Mannschaft des MTV wird in der kommenden Serie für den SV Werder Bremen auflaufen.

Über das Motiv wollten sich die Prellballerinnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern. „Wir sind gerne bereit nach den deutschen Meisterschaften eine Stellungnahme dazu abzugeben. Jetzt liegt der Fokus erst einmal auf der laufenden Saison“, sagte Eiche-Mannschaftssprecherin Janine Schröder.

Souveräner Siegeszug

Die Bundesliga-Serie endete für Janine Schröder, Melanie Stöver, Lena Büntemeyer und Kim Korte mit einem souveränen Siegeszug. „Unsere Annahme stand, und die Schläge waren gezielt und mit Kopf gesetzt. Jeder von uns hat eine gute Leistung gezeigt“, fasste Schröder die Spielverläufe gegen die fünf Konkurrenten zusammen.

So verbuchte der Spitzenreiter, der während der gesamten Saison nur einen Punkt beim Remis gegen den TV Sottrum abgegeben hatte, ausschließlich hohe Erfolge. „Wir haben viel ausprobieren können, haben Positionen gewechselt oder sind sogar nur zu dritt angetreten. Nichts davon hat uns geschadet“, begeisterte sich die Teamsprecherin.

Mit Kantersiegen gegen VfL Eintracht Hannover (41:28), TV Baden II (41:21), TV Sottrum II (40:22) sowie gegen die beiden Absteiger TuS Concordia Hülsede (47:16) und SG Arbergen-Mahndorf (49:20) bekräftigte das MTV-Quartett seine Klasse.

Mit einer makellosen Bilanz von 10:0 Punkten beendete auch der MTV Eiche Schönebeck II, der mit Sina Dentler, Tabea Kluba, Lena Feegel, Vivien Mahler, Melina Husen und Neele Tiedje angetreten war, die Bundesliga-Saison in Berlin mit der bestmöglichen Ausbeute.

Kampfbetont war dabei nur die erste Begegnung gegen den TV Baden I. Da mussten sich die Nordbremerinnen erst einmal positionieren. Doch sehr schnell war der optimale Rhythmus gefunden. „Meine Mädels haben die Bälle sehr gut platziert und den Gegner durcheinandergebracht“, berichtete die Eiche-Trainerin Inge Mahler nach dem 36:26-Erfolg. Kaum gefordert waren die Youngster danach in den Partien gegen die SG Arbergen-Mahndorf (40:30), TuS Concordia Hülsede (44:21), TV Baden II (39:26) und den MTV Wohnste II (40:20).