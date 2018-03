Vegesack. Nach dem glänzenden Debüt der Lateinformation Team Ars Nova in der 2. Bundesliga, als die Tänzer des TTK Grün-Weiß Vegesack und der TSG Ars Nova Verden auf Anhieb auf Rang vier gelandet waren, lief es in der zweiten Runde nicht gut für den Aufsteiger. Beim Turnier in Bietigheim reichte es nur für Platz sieben. In der Gesamtwertung sind die Staffelneulinge jetzt Sechster.

Etliche ungünstige Begleitumstände wirkten sich für den zweiten Bundesliga-Einsatz negativ aus: Verletzungsbedingt musste im Team umgestellt werden. Ferner habe es organisatorische Unwegsamkeiten gegeben: Weil an gleicher Stelle zuvor ein Landesliga-­Turnier stattgefunden hatte, konnten die Bundesligateams erst sehr spät zum Umkleiden und Schminken in die Kabinen. „Das sorgte wohl in der Summe dafür, dass die Mannschaft nicht richtig auf der Fläche zusammenkam und nervös wirkte“, ­mutmaßte TTK-Pressesprecher Daniel Erben.

Viele kleine Fehler

Dennoch startete die Ars Nova-Formation optimistisch in den Wettkampf. In der Vorrunde erlaubten sich die Aktiven aber viele kleine Fehler. Schwierigkeiten wie Pirouetten waren insgesamt wackelig und teil­weise auch nicht bis zum Ende gedreht. So wunderte es die Trainercrew um Lars Tielitz von Totth und Iris Osterkamp nicht, dass diesmal die Teilnahme am großen Finale verspielt war.

Nun galt es, noch einmal alle Kräfte zu sammeln, um wenigstens im kleinen Finale ganz vorne zu landen. Doch auch dieses Vorhaben konnten die Ars Nova-Tanzpaare nicht verwirklichen. Zwei Stürze waren letztlich ausschlaggebend für die schlechten Noten (8,6,6,7,8) und die Tages-Endplatzierung sieben.

„Jetzt gilt es, die Fehler genau zu analysieren und dem Team Routine und Sicherheit zu vermitteln. Wir glauben fest, dass wir nicht auf Platz sieben gehören. Das ­wollen wir beim nächsten Turnier am 10. Februar in Ludwigsburg bei Stuttgart zeigen”, sagte Daniel Erben.