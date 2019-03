Der DJK-Spieler Cuma Aytac (rechts) sah die gelb-rote Karte (73.). (Olaf Schnell)

Blumenthal. Wieder ging der Fußball-Landesligist DJK Germania Blumenthal in Führung und erneut konnte die Elf von Trainer Aydin Pekyalcin kein Happy End feiern. Zuletzt führten die Blumenthaler daheim gegen FC Union 60 mit 2:0, verloren aber noch mit 3:5. Eine Woche später lagen sie gegen den Gastgeber FC Huchting nun mit 1:0 vorne, hatten am Ende aber mit 1:4 (1:1) Toren das Nachsehen. In der Tabelle ist das DJK-Team inzwischen, nach drei Niederlagen in Folge, auf den zwölften Rang abgerutscht.

Bei den Pekyalcin-Mannen ist zur Zeit offensichtlich mächtig den Wurm drin und so freut sich der DJK-Trainer auf die Spielpause. Erst am Sonnabend, 23. März, sind die Nordbremer beim Tabellenachten TS Woltmershausen wieder im Einsatz. „Wir haben Huchting zu Beginn doch im Griff gehabt und nichts zugelassen. Dann ging es aber los mit den Unkonzentrierheiten bei allen Spielern“, ärgerte sich Aydin Pekyalcin.

Cuma Aytac bereitete den 1:0-Führungstreffer vor. Nach einem schönen Querpass auf Kemal Kalac ließ dieser dem FCH-Schlussmann Nils Hildebrandt mit einem Heber in der zehnten Minute keine Abwehrchance. Doch bereits 13 Minuten später erlaubten sich die Blumenthaler einen unnötigen Ballverlust, der letztlich zum 1:1-Ausgleich führte (Lennart Ellmers). Dass es so noch zur Pause stand, war aus Sicht des DJK-Teams sehr glücklich, weil sich das Nordlicht viele Stockfehler leistete. In der zweiten Halbzeit wollte dann Pekyalcin seine Mannschaft noch einmal wachrütteln, brachte drei frische Spieler – aber auch dieser Schachzug verpuffte. So musste der Gäste-Torwart Yusuf Dingil noch dreimal hinter sich greifen.

„Diese Gegentore in der zweiten Halbzeit waren nicht herausspielt, sondern da haben wir nur Schuld“, schimpfte Aydin Pekyalcin. Die 2:1-Führung der Stadtbremer markierte André Tüsselmann in der 50. Minute, 15 Minuten später ließ dann Tüsselmann das 3:1 folgen. Acht Minuten vor dem Schlusspfiff besorgte Pascal Busch den Treffer zum verdienten 4:1-Endstand. Zwei gute Möglichkeiten hatten auch noch die Blumenthaler auf dem Fuß, doch Kemal Kalac und Cuma Aytac verfehlten ihr Ziel. In der 73. Spielminute sah übrigens der DJK-Spieler Cuma Aytac noch die gelb-rote Karte.

„Die ganze Mannschaft hat keine gute Leistung gezeigt und so sind wir jetzt mitten im Abstiegskampf. Für uns gilt es nun nicht mehr, in dieser Spielklasse die beste Nordbremer Mannschaft zu sein, sondern wir müssen so schnell wie möglich konzentrierter zu Werke gehen. Ich werde in dieser Woche bestimmt auch mit den Spielern Einzelgespräche führen“, meinte Pekyalcin.