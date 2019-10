Unplanmäßiges Pokal-Aus

Andrej Kunz (am Ball) ließ die "Schwäne" mit seinem Treffer zum 16:17 gegen den klassentieferen TSV Daverden noch hoffen. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Au Backe! Ohne das geliebte Baumharz an den Händen war bei den Oberliga-Handballern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen im Pokalturnier in Langwedel nicht viel los. Die „Schwäne“ verabschiedeten sich dort mit 4:2 Punkten überraschend aus der zweiten Pokalrunde Niedersachsen/Bremens.

Gewollt war das aus Sicht der HSG Schwanewede/Neuenkirchen nicht. Auch das Problem mit dem fehlenden Klebstoff an der Hand wollte ihr Trainer Andreas Szwalkiewicz nicht so stehen lassen. Zumindest nicht, was das erste Spiel gegen den Gastgeber TSV Daverden betraf. „Man kann laufen, kämpfen und verteidigen, dazu braucht man die Backe nicht. Das ist eine Frage der Einstellung", schrieb er seinem Team ins Stammbuch. Schließlich hatte das bei der 17:19 (10:11)-Niederlage gegen den klassentieferen Verbandsligisten über 25 der insgesamt 30 Spielminuten eine ganz schlechte Rückwärtsbewegung gezeigt und deshalb einige einfache Gegentreffer kassiert. Im Angriff ließen die „Schwäne“ wiederum viele gute Tormöglichkeiten aus, wodurch das Kind gleich im Auftaktspiel in den Brunnen gefallen war.

Alle vier Siebenmeter wurden von Karlo Oroz und Marco Wilhelms (je zwei) nicht genutzt, außerdem gingen im Angriff einige Bälle verloren, weshalb es öfters umgehend im eigenen Kasten klingelte. Dennoch machte der Oberligist einen 2:5-Rückstand wett und glich durch Karlo Oroz zum 6:6 aus (9.).

Die Entscheidung fiel in der Schlussminute, nachdem die „Schwäne“ einen 15:17-Rückstand durch Andrej Kunz und Nils Goepel zum 17:17 ausgeglichen hatten. Daverden netzte zweimal zum 19:17-Erfolg ein und zog danach auch als ungeschlagener Gruppensieger in die nächste Runde ein. „Wir hatten Chancen genug, um das Spiel zu gewinnen. Richtig verdient hätten wir das aber nicht“, meinte HSG-Co-Trainer Dennis Graeve. Und ergänzte: „Mit dieser Leistung haben wir im Punktspiel am Sonnabend beim HC Bremen keine Chance.“

In den anschließenden beiden Begegnungen gewann der Oberliga-Dritte, das war aber angesichts der Qualität der Gegner auch zu erwarten. Nichtsdestotrotz war die Leistung beim 14:10 (9:7)-Erfolg über die Reserve des TSV Daverden aus der Landesklasse nicht berauschend. Sie reichte jedoch, um die Grün-Weißen nach dem 7:7 mit den Toren von Thorin Helfers, Nils Goepel (2) und Marco Wilhelms (2) mit 12:7 vorzeitig auf die Bretter zu schicken.

Neun Tore von Thorin Helfers

Immerhin setzte sich die zarte Steigerung im letzten Pokalauftritt in dieser Saison gegen den TV Schiffdorf fort, der mit 21:18 (9:8) in die Knie gezwungen wurde. Hierbei verzichteten die „Schwäne“ nach einigen Minuten sicherheitshalber auf die Einsätze ihrer beiden Rückraumspieler Niels Huckschlag und Marco Wilhelms, die nach Zweikämpfen jeweils über Schulterbeschwerden klagten. Dennis Graeve stellte das Spielsystem deshalb mit Nils Goepel und Thorin Helfers auf zwei Kreisläufer um. Helfers wurde hierbei nicht nur von seinen Mitspielern gut in Szene gesetzt, er erzielte seine neun Tore auch aus dem Tempogegenstoß heraus, per Siebenmeter und aus der zweiten Reihe.

Der Oberliga-Dritte setzte sich gegen den spielstarken Landesliga-Spitzenreiter nach dem 10:10 über 13:10 auf 18:14 ab (27.), Schiffdorf gab sich aber nicht geschlagen und verkürzte knapp zwei Minuten vor Spielende auf 18:19. Mehr ließ Thorin Helfers mit seinen nächsten beiden Treffern nicht zu.

„Das war ein vernünftiger Abschluss eines gebrauchten Tages“, schloss Dennis Graeve ab. In seinem Team hatte Andrej Kunz das Fehlen von Torben Lemke genutzt und auf Halbrechts „einige gute Ansätze gezeigt", wie Graeve meinte. Ansonsten war der Auftritt seines Teams so trostlos wie das trübe, regnerische Wetter vor der Halle.