Vegesack. Als letzte Station vor den deutschen Meisterschaften in Köln (21. bis 24. Juni) standen die internationalen Ruder-Regatten in Hamburg für die U19-Sportler und für die U23-Akteure das Event in Ratzeburg im Mittelpunkt. Pia Lüsse und Rieke Wens vom Vegesacker Ruderverein mussten sich in Hamburg erneut im Zweier ohne Steuerfrau in der deutschen Rangliste beweisen.

Nach einem missglückten Vorlauf war im Zwischenlauf mindestens Platz drei Pflicht. Schon früh konnte sich das Duo unter die ersten drei Boote schieben. „Nachdem diese Platzierung abgesichert war, schalteten sie auf der zweiten Hälfte einen Gang zurück, um Kräfte für das Finale zu sparen“, äußerte sich der VRV-Trainer Peter Hermes.

Das Finale wurde bei unruhigem Wasser ausgefahren, sodass alle Boote mit technische Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Pia Lüsse und Rieke Wens ließen sich davon nicht groß stören und erkämpften sich Platz zwei in ihrem Lauf. „Insgesamt hieß es dadurch Rang 14 im Gesamt-Ranking“ (Hermes). Am Abschlusstag starteten Lüsse/Wens so noch im Vierer (5.) und im zweiten Nord-Ost-Achter. „Der Achter kam sehr gut in Fahrt und konnte sich knapp hinter das erste Boot aus dem Nord-Osten, aber vor dem Süden und Westen auf Rang zwei schieben“, berichtete Peter Hermes.

Kristian Streit startete mit Lass Tietz (Bremer RV von 1882) wie gewohnt im leichten Doppelzweier und Doppelvierer. „Trotz Erkältung, die sich auch in den Rennen bemerkbar machte, konnten die zwei ihren Lauf im Zweier souverän gewinnen und sich für das A-Finale qualifizieren – dort schafften sie es auf Rang fünf“, sagte Hermes. Im Doppelvierer schob sich die uneingefahrene Mannschaft ebenfalls auf Medaillenränge. „Im Vergleich zu den anderen Booten zeigte sich allerdings, dass bisher noch kein gemeinsames Boots-Training stattfand, sodass noch einiges an Potenzial vorhanden ist“, so Hermes.

Starke Neele Benjes

Die Nordbremerin Neele Benjes war in Hamburg zudem im leichten Einer unterwegs. Für sie ging es darum, sich über ihre Rennen für die Meisterschaft zu qualifizieren. Und das schaffte sie auch mit Bravour über zwei sehr stark gefahrene Rennen. „So qualifizierte sie sich mit der achtschnellsten Gesamtzeit für das B-Finale, auch wenn noch nicht alles rundlief“, meinte Hermes. Am Abschlusstag lief es besser. Über die erste Streckenhälfte schob Neele sich deutlich vor ihre Gegnerinnen. Nur reichte die Kraft im Endspurt nicht mehr ganz, sodass eine Gegnerin sie noch abfangen konnte und mit 3/100 Sekunden vor ihr im Ziel ankam.

In Ratzeburg wurde währenddessen die Rangliste der älteren Sportlerinnen ausgetragen. Die VRV-Akteurin Luise Asmussen konnte hier wieder ihre Stärken im leichten Einer ausspielen. Im Gesamtranking erruderte sie sich einen starken vierten Platz. Dadurch fuhr sie noch im ersten gesetzten Doppelvierer des deutschen Ruderverbandes und im zweiten gesetzten Doppelzweier. „Richtung deutsche Meisterschaften wird Luise im Doppelvierer und wohl auch noch im leichten Einer zu sehen sein“, hofft Hermes. Lisa Schneemann startete hier im leichten Zweier ohne Steuerfrau. „In beiden Rennen sammelte sie Erfahrungen und bekommt mit ihrer Partnerin aus Kiel das Boot immer besser zum Laufen“, so Hermes.