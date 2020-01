Meira Jeschke (von links), Leonie Kiecol, Johanna Meyer und Nelly Quinckardt starteten als RV Neuenkirchen VI 6 bei den Schülerinnen und erreichten den fünften Platz. (Christian Kosak)

Schwanewede. Bei dem Wettbewerb zum Saisonauftakt waren noch nicht alle Teams und Einzelfahrer mit ihren Kür-Darbietungen zufrieden.

Viele gingen mit neuen Schwierigkeitsteilen in ihren Programmen an den Start, die noch nicht immer ganz sicher präsentiert werden konnten. Der Unterweserpokal war die erste Standortbestimmung vor den im Februar anstehenden Bezirksmeisterschaften, die ebenfalls in Neuenkirchen ausgetragen werden und als erste Qualifikation für die folgenden Meisterschaften gelten.

Im Einer-Kunstradsport der Frauen hatten die beiden Favoritinnen Jessica Mollzahn (Neuenkirchen) und Celina Opitz (Schwanewede) ihre Kürprogramme um gleich mehrere, schwierige Übungsteile aufgestockt – für beide lief es jedoch nicht wie erhofft. Sie mussten während ihrer Vorträge unfreiwillig das Kunstrad verlassen und erhielten einiges an Punktabzug von den Wertungsrichtern. Schließlich gewann Jessica Mollzahn mit 83,83 Punkten vor Celina Opitz, die 80,60 Zähler ausfuhr.

In guter Verfassung zeigte sich Emely Lüehrsen (Neuenkirchen) im Einer-Kunstradsport der Juniorinnen. Sie fuhr mit 56,10 Punkten eine neue persönliche Bestmarke aus und musste sich lediglich Madlin Rohter (Delmenhorst/96,58) geschlagen geben. Bei seiner Wettkampfpremiere vor heimischem Publikum gewann Finn Lüershen im Einer-Kunstradport der Schüler mit 13,26 Zählern.

Die amtierenden deutschen Meister Lina Mollzahn, Lea Mollzahn, Luca Mollzahn und Isabella Wehrenberg (Neuenkirchen) bereiteten sich beim Unterweserpokal auf den bevorstehenden Start bei der Bezirksmeisterschaft vor. Auch bei ihrer neuen Kür lief es noch nicht perfekt, doch mit 151,10 ausgefahrenen Punkten erzielten sie bereits ein beachtenswertes Ergebnis.

Von den sieben Teams im Vierer-Kunstradsport der Schülerinnen kamen allein fünf Mannschaften vom RS Schwanewede. Obwohl Schwanewede II mit Noraja Baumann, Mia Blendermann, Nele Maskos und Belana Zimmermann mit der höchsten Punktzahl in den Wettkampf ging, konnten sie ihre Führungsposition diesmal nicht behaupten. Bei den schwierigen Steiger-rückwärts-Übungsteilen gab es ein paar Fehler und so kam es zu deutlichem Punktabzug. Am Ende fuhr der Vierer des TuS Dorum mit erreichten 73,20 Punkten auf Platz eins vor Schwanewede II (65,73). Die Mannschaft Neuenkirchen VI fuhr hier mit 41,88 Zählern auf Platz fünf.

Als Alleinstarter im Sechser-Kunstradsport der Elite starteten Isabella Wehrenberg, Lina Mollzahn, Nicole Buck, Annika Mollzahn, Lara Kämer und Nicole Rautenhaus vom gastgebenden Verein. Für das Sextett ging es bei ihrem Auftritt in erster Linie darum, den aktuellen Leistungsstand vor den anstehenden Bezirksmeisterschaften festzustellen. Mit 188,50 Schwierigkeitspunkten hatte das Team ein hochklassiges Kürprogramm aufgestellt. Allerdings liefen noch nicht alle Übungsteile reibungslos und so kam es im Verlauf des Programms auch zu unfreiwilligen Absteigern vom Rad. Die erreichten 113,63 Zähler würden zur Meisterschaftsqualifikation ausreichen, dennoch ist bei diesem Team noch Luft nach oben. Auch nicht ganz optimal lief es bei der Sechsermannschaft Schwanewede VIIII.

Das sehr junge Nachwuchsteam mit Meta Luisa Barthels, Melia Becker, Lena Hanke, Sara Mouslih, Fenja Marit Zapp und Marai Haltermann trat erstmals in Neuenkirchen bei einem Wettbewerb an. Und so gab es einige Anlaufschwierigkeiten, weil die sechs jungen Sportler mit der Orientierung in der ungewohnten Sporthalle ihre Probleme hatten. Nachdem sie sich auf der Wettkampffläche einmal richtig verfahren hatten und die Einzelpositionen durcheinander geraten waren, mussten sie sich neu ordnen, um ihre Kür zu Ende zu fahren.

Dadurch zogen die Wertungsrichter insgesamt mehr Punkte ab, als das Team eingereicht hatte. Und obwohl am Ende nur null Punkte auf der Ergebnisliste eingetragen waren, freuten sich die jüngsten Sportler des Wettkampfes bei der Siegerehrung doch über ihre Urkunden und den zweiten Platz.

Weitere Informationen

Weitere Platzierungen

Einer-Kunstradsport - Schülerinnen U11: 2. Anna-Lena Meyer (Neuenkirchen) 28,49 Punkte; 7. Philina Deckert (Neuenkirchen) 20,08; 8. Doreen Reichelt (Neuenkirchen) 19,30; 9. Nora Gündel (Schwanewede) 15,99; 10. Janna Woll (Neuenkirchen) 15,67; 11. Mia Schuldt (Neuenkirchen) 12,50; 13. Merle Fuchs (Neuenkirchen) 10,78; Schülerinnen U13: 4. Johanna Meyer (Neuenkirchen) 37,66; Schülerinnen U 15: 3. Nele Maskos (Schwanewede) 45,99; 4. Belana Zimmermann (Schwanewede) 43,35; 6. Leonie Kiecol (Neuenkirchen) 40,72; 7. Mia Blendermann (Schwanewede) 38,75; 8. Meira Jaeschke (Neuenkirchen) 36,73; 9. Nelly Quinckardt (Neuenkirchen) 35,21; Schülerinnen U 9: 1. Marai Haltermann (Schwanewede) 21,78; 2. Clara Marquardt (Neuenkirchen) 16,74; 5. Mila Büchner (Schwanewede) 9,96; 6. Nele Pointmayer (Schwanewede) 8,36

Zweier-Kunstradsport - Schülerinnen: 1. Nele Maskos/Belana Zimmermann (Schwanewede) 39,65; 2. Mia Blendermann/Noraja Baumann (Schwanewede) 29,94

Vierer-Einradsport - Frauen: 1. Neuenkirchen I (Laura Teschner, Janina Mües, Lina Mollzahn, Nicole Rautenhaus) 116,10; Schülerinnen U15: 2. Neuenkirchen II (Nelly Quinckardt, Johanna Meyer, Emely Lüershen, Leonie Kiecol) 53,05

Vierer-Kunstradsport - Schüler: 1. Schwanewede VII (Ines Allkämper, Keno Eichinger, Jann Endrik Rose, Stella Rosanna Vielhauer) 7,93; Schülerinnen: 3. Schwanewede III (Rieke Allkämper, Meliek Sentürk, Marlene Grimm, Milan Koch) 45,56; 4. Schwanewede IV (Lena Obermeyer, Alea Becker, Maria Pape, Carina Bechtold) 41,96; 6. Schwanewede V (Marielena Schlemminger, Hanna Ritter, Liana Veser, Mia Guzmann) 29,49; 7. Schwanewede VI (Meta Luisa Barthels, Emma Thea Barthels, Nora Gründel, Marai Haltermann) 12,42

Sechser-Einradsport - Elite: 1. Neuenkirchen VIII (Laura Teschner, Jessica Garner, Isabella Wehrenberg, Lina Mollzahn, Annika Mollzahn, Nicole Rautenhaus) 92,47

Sechser-Kunstradsport - Schüler: 1. Schwanewede VIII (Rieke Allkämper, Melieke Sentürk, Maria Pape, Carina Bechtold, Marlene Grimm, Milan Knoch) 30,59 SHK