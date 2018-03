Vinzenz van Koll (links) brachte den Blumenthaler SV zwar zweimal in Führung, doch für einen Dreier reichte es in Bremerhaven nicht. (Christian Kosak)

Blumenthal. Der Blumenthaler SV hat den bereits sicher geglaubten Erfolg in der Fußball-Bremen-Liga beim OSC Bremerhaven noch aus den Händen gegeben. Dabei schien Vinzenz van Koll mit seinen beiden Treffern schon der Matchwinner für die Gäste gewesen zu sein. „Das 2:2 war völlig unnötig und nach dem Spielverlauf auch sehr ärgerlich“, bedauerte Blumenthals Trainer Malte Jaskosch.

In der ersten Halbzeit spielten die Gäste den Ball meist ein bisschen zu schnell und zu hektisch in die Spitze. Deshalb verzeichneten die Nordbremer auch nur wenige Möglichkeiten. „Wir haben im letzten Drittel nicht sicher genug gespielt“, stellte Jaskosch fest. Nach zwölf Zeigerumdrehungen hatten die Gäste den Torschrei aber bereits auf den Lippen. Nach einer starken Vorleistung von Malte Tietze auf dem Flügel zog Paul Marciniak aus einer guten Position heraus ab. „Den hat Nico Eden aber super gehalten“, lobte Malte Jaskosch den früheren Schlussmann des Landesligisten FC Hagen/Uthlede. Eden präsentierte sich in guter Form, wie überhaupt die Abwehr gut stand. Jaskosch: „Hinten haben wir in der ersten Hälfte nichts zugelassen."

Nach dem Seitenwechsel legten beide Teams ihre Hemmungen ab und gaben Vollgas in der Offensive. Dabei verhinderte BSV-Torsteher Jascha Tiemann mit zwei Glanzparaden einen Rückstand. Auf der anderen Seite hätte Vinzenz van Koll gleich nach dem Wiederanpfiff das 1:0 erzielen müssen. Anstatt es freistehend vor dem leeren Kasten mit dem schwächeren linken Fuß zu probieren, setzte der Angreifer die Kugel vorbei, nachdem er sich den Ball noch auf den rechten Fuß gelegt hatte. „Das war eine 1000-prozentige Chance“, betonte Malte Jaskosch.

Nach einer Stunde holte Vinzenz van Koll das Führungstor aber nach. Ein paar Meter hinter der Mittellinie nahm er ein Zuspiel von Denis Spitzer an, umkurvte einen Gegenspieler und markierte das 1:0. „Durch dieses Tor wurde unser Spiel auch etwas ruhiger und sicherer“, berichtete Jaskosch. Dennoch stellten sich die Blau-Roten beim 1:1 nicht besonders geschickt an. Bei diesem Treffer fiel den meisten Beteiligten spontan das Wort „ausgerechnet“ ein: Ausgerechnet der erst vier Minuten zuvor eingewechselte Joker Mehmet Ali „Mo“ Fidan schenkte seinem Ex-Klub ein Gegentor ein.

Aber nachdem Vinzenz van Koll eine Freistoßflanke von Denis Spitzer per Kopf zum 2:1 in die Maschen verlängert hatte, schien alles wieder auf einen Blumenthaler Sieg hinauszulaufen. Paul Marciniak verpasste ebenso wie Moritz Hannemann einen weiteren Treffer für den Gast. Auch der neu ins Spiel gekommene Tim Pendzich hätte mit einem Kopfball alles klar machen können.

Da aber auch die Gastgeber stets gefährlich blieben, ging das Endresultat, für das Fabian Schlichting in der 80. Minute sorgte, letztlich in Ordnung. In der Bremerhavener Offensive gefiel Malte Jaskosch besonders der Zehner Nehat Shalaj: „Das ist schon ein guter Mann.“ Durch das Remis versäumten es die Mannen um Kapitän Malte Tietze, Druck auf das Spitzenquartett der Liga auszuüben. „Auch wenn das Unentschieden insgesamt gerecht ist, war es sehr schade, dass wir das Spiel nicht gewannen. Wir haben schließlich sehr viel in der zweiten Halbzeit investiert“, teilte Jaskosch mit.