Aumund. Der Bremen-Ligist KSV Vatan Spor konnte bei der Fußball-Sportwoche des SV Eintracht Aumund um den Hei-Wa-Sol-Cup erneut jubeln und strich gegen den FC Hansa Schwanewede II (1. Kreisklasse Osterholz) den zweiten Turniersieg ein (4:0). Nach der 1:2-Niederlage gegen die Vatanesen feierte der Landesligist SV Grohn in der Gruppe B im zweiten Spiel gegen den zukünftigen Bezirksligisten TSV Farge-Rekum zudem einen recht knappen 2:0 (1:0)-Erfolg.

An diesem Donnerstag stehen sich am Abschlussspieltag der Gruppe B die TSV Farge-Rekum und KSV Vatan Spor gegenüber (Anpfiff 18.30 Uhr). Hiernach messen sich auf dem Aumunder Rasenplatz dann noch der SV Grohn und der FC Hansa Schwanewede II (19.45 Uhr).

KSV Vatan Spor – FC Hansa Schwanewede II 4:0 (1:0): Die junge spielstarke Hansa-Mannschaft schlug sich auch in dieser Partie prächtig. Durch zwei Standardtreffer mussten die Schwaneweder Akteure um Trainer Alexander Zippel allerdings einen 0:2-Rückstand hinnehmen. Taeib Marouf (20.) und Glen Saja (35.) konnten jeweils den FC-Schlussmann Julian Grön überwinden. Durch zwei unglückliche Eigentore in der Schlussphase erhöhten die Stadtbremer dann das Ergebnis noch auf 4:0 (50./55.).

Damit kann Vatan Spor für die Finalspiele planen. Vieles deutet darauf hin, dass die Elf sich auch den Gruppensieg schnappt. Die Grohner, Farger und der Hansa-Nachwuchs kämpfen wohl um den zweiten Platz.

SV Grohn – TSV Farge-Rekum 2:0 (1:0): Mit diesem ersten Dreier sind die "Husaren" nun wieder auf Kurs Finalspiele. Die Schützlinge von Trainer Celestin Zurek war die etwas überlegenere Mannschaft. Durch einen Stockfehler in der Farger Defensive, die hier nur mit neun Feldspielern antraten, erzielte Grohn durch Casin Cetin in der 14. Minute den 1:0-Führungstreffer. Cetin schnappte sich in dieser Szene einen zu kurz gespielten Rückpass zum TSV-Schlusmann Gero Aust. Den Treffer zum 2:0-Endstand markierte letztlich Kerim Kerimov (36.).

Doch die in Unterzahl spielenden Farger Akteure um den Mannschaftsführer Christian Bohnhardt erspielten sich auch gute Chancen. So traf Christian Bohnhardt nach dem 0:1-Rückstand nur den Pfosten. Phillip-Malte Barnat hatte auch noch Pech mit seinen beiden Versuchen – viel fehlte also nicht zum Ehrentreffer der Reschke-Schützlinge.

Weitere Informationen

KSV Vatan Spor – FC Hansa Schwanewede II 4:0 (1:0)

FC Hansa Schwanewede II: Grön; Kleppsch, Abend, Esen, Pydde, Gudat, Ben-Marlin Jessop, Blöthe, True, Fröhlich, Hahnfeld, eingewechselt: Buth, Fynn-Louis Jessop, Pieper, Neumann, Spille, Eger

Tore: 1:0 Taeib Marouf (20.), 2:0 Glen Saja (35.), 3:0 Eigentor (50.), 4:0 Eigentor (55.)

Schiedsrichter: Kay Heyen

SV Grohn – TSV Farge-Rekum 2:0 (1:0)

SV Grohn: Tiras; Sanneh, Pfeifer, Geier, Küllmar, Pohl, Busche, Zivoli, Kerimov, Cetin, Enßle; eingewechselt: Boxberger

TSV Farge-Rekum: Aust; Otterbein, Frederik Bohnhardt, Hobbiesiefken, Christian Bohnhardt, Jendroschek, Katz, Barnat, Reinken, Heese

Tore: 1:0 Casin Cetin (14.), 2:0 Kerim Kerimov (36.)

Schiedsrichter: Bastian Norden (SG Aumund-Vegesack)

Zuschauer: 80 OSH