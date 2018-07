Aumund. An diesem Sonnabend fällt auf dem Rasenplatz der Nordbremer der Startschuss mit der Begegnung des Gastgebers SVEA gegen die Landesliga-Truppe TuS Komet Arsten (Anpfiff 14 Uhr).

Hiernach stehen sich in der Gruppe A noch die beiden Bezirksligisten SV Türkspor und Blumenthaler SV II (15.30 Uhr) gegenüber. In der Gruppe B messen sich an diesem ­Sonnabend noch der KSV Vatan Spor (Bremen-Liga) und der Landesligist SV Grohn (17 Uhr) plus die TSV Farge-Rekum (Bezirksliga) und FC Hansa Schwanewede (A-Junioren/18.30 Uhr).

Man darf gespannt sein, welche Mannschaften bei diesem Sportwochen-Event den Turniersieg am Sonnabend, 4. August (Endspiel beginnt um 17 Uhr) ausspielen. Gekickt wird in zwei Gruppen à vier Teams. Die Spieldauer beträgt zweimal 30 Minuten – die Finalpartien zweimal 35 Minuten.

In der Gruppe A treffen SV Eintracht Aumund, TuS Komet Arsten, SV Türkspor, der Blumenthaler SV II – und KSV Vatan Spor, SV Grohn, TSV Farge-Rekum und FC Hansa Schwanewede II in der Gruppe B aufeinander. Der Aumunder Turnier-Organisator Steffen Burdorf – er wird von Dennis Hutengs unterstützt – freut sich schon auf die 49. Auflage und sieht den Titelverteidiger Vatan schon in der Favoritenrolle. „Ich rechne auf jeden Fall auch Arsten und Türkspor zu den Titel-Anwärtern“, meinte Steffen Burdorf. Seine Aumunder sieht er als Kreisligist in der Außenseiterrolle. Der Hansa-Nachwuchs ist für Burdorf zudem eine kleine Wundertüte.

„Ich bin gespannt, was die bei uns auf die Beine stellen werden“, sagte ­Burdorf. Den SV Grohn mit Neu-Trainer ­Celestin Zurek und Neuzugang Jannis Kurkiewicz wird der SVEA-Organisator beim Turnier besonders unter die Lupe nehmen. So erwarten die Aumunder im Lottopokal in Runde eins doch die „Husaren“.

„Wir wollen uns, wie im letzten Jahr, wo wir ins Finale gekommen sind, erneut bei der Sportwoche gut verkaufen. Wenn wir wieder in der Finalrunde stehen, wäre es für uns auf jeden Fall ein Erfolg und auch schön für unsere Zuschauer“, berichtete Steffen Burdorf, der sich mit der Jubiläums-Veranstaltung im nächsten Jahr noch nicht groß beschäftigt. „Allerdings haben wir da schon etwas Besonderes vor“, blickte Burdorf schon einmal über den Tellerrand.