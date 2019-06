Nach insgesamt 15 Begegnungen belegten die Vegesacker Routiniers Rang eins. (WK)

Vegesack. Beim Fußball-Senioren-Kleinfeld-Turnier anlässlich des 40. Vegesacker Hafenfestes konnte das Team der SAV-Allstars den Heimvorteil nutzen und sich so den Turniersieg sichern. Vegesacks Abteilungsleiter Bernd Siems hatte eine starke Mannschaft, mit zahlreichen Ex-Fußball-Größen, zusammengestellt.

So liefen im Vegesacker Stadion unter anderem Dirk Heil, Mark Dentler, Ingo Vogelsang, Jörg Janssen und Mohamed Hodzic auf. Im SAV-Tor stand Holger Meyer, der sich bei diesem Event allerdings den Finger auskugelte und somit vorzeitig passen musste.

Unter dem Motto „Aus Gästen werden Freunde“ waren hier sechs Mannschaften mit von der Partie. Die weiteste Anreise hatten die Freizeit-Kicker aus Jever und gespielt wurde auf Naturrasen jeder gegen jeden (einmal zwölf Minuten). Bis zum Schluss blieb es sehr spannend – die Bornreiher Allstars (mit Torsten Welk) und das SAV-Team lieferten sich, bei sommerlichen Temperaturen, bis in die Endphase ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Durch einen 2:0-Überraschungssieg der Außendeichmeister aus Blumenthal über Bornreihe im vorletzten Spiel blieb den Jungs von Jan Flathmann am Ende aber nur der zweite Rang. So konnte Vegesacks Kapitän Robert Kwiatkowski aus den Händen von Turnier-Organisator Bernd Siems und Turnierleiter Uwe Fuhrken nach dreieinhalb Stunden gutklassigem Altherren-Fußball den 66 Zentimeter großen Wanderpokal in Empfang nehmen. Bei der Siegerehrung gab es neben einem kleinen Pokal für jedes Team auch einen weiteren Preis in Form von Flüssigem.

Alle 15 Begegnungen liefen ausgesprochen fair. So verbrachten die beiden Schiedsrichter Edgar Viohl und Georg Trebin einen ruhigen Tag und die Torjägerkanone holte sich Jambali Abdo von der Spielgemeinschaft SAV/Grohn mit drei Treffern. “Wir können mit der abermaligen Ausrichtung dieser Veranstaltung sehr zufrieden sein und ich bedanke mich bei den fleißigen Helfern plus dem umsichtigen Turnierleiter Uwe Fuhrken," äußerte sich Bernd Siems nach dem gelungenen Event, das wohl im übernächsten Jahr erst wieder durchgeführt wird.

Weitere Informationen

Ergebnisse: SG SAV/Grohn – Außendeichmeister 1:0, BW Bornreihe-Allstars – Hagen/Uthlede Altstars 0:0, SAV Allstars – FF Jever 2:0, SG SAV/Grohn – BW Bornreihe-Allstars 0:1, Außendeichmeister – SAV Allstars 0:1, Hagen/Uthlede Altstars – FF Jever 1:0, SAV Allstars – SG SAV/Grohn 1:0, Außendeichmeister – Hagen/Uthlede Altstars 0:0, FF Jever – BW Bornreihe-Allstars 0:1, SG SAV/Grohn – Hagen/Uthlede Altstars 1:1, FF Jever – Außendeichmeister 1:1, BW Bornreihe-Allstars – SAV Allstars 2:0, FF Jever – SG SAV/Grohn 0:2, Außendeichmeister – BW Bornreihe-Allstars 2:0, Hagen/Uthlede Altstars – SAV Allstars 0:2; Endstand: 1. SAV Allstars 12 Punkte (6:2 Tore), 2. BW Bornreihe-Allstars 10/4:2, 3. SG SAV/Grohn 7/4:3, 4. Hagen/Uthlede Altstars 6/2:3, 5. Außendeichmeister 5/3:3, 6. FF Jever 1/1:7 OSH