Vegesack. Insbesondere geht es, wie der Name verrät, um die kürzeren Distanzen – auch die Bahnlänge ist mit 25 Metern die kurze Variante. Für die SAV werden in der Emder Friesentherme Eske Beninga, Joshua Kasper, Lisa Sophie Domke, Luca Voß, Kei Hobbiebrunken und Leon Nobel an den Start gehen. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr.