Klaus Hattenhauer (SK Bremen-Nord) erreichte in der Partie gegen den SK Verden ein Remis. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Nicht ganz konnte der Gastgeber seinen Heimvorteil nutzen. Der Schachklub Bremen-Nord hatte in der sechsten Runde der Verbandsliga Nord den SK Verden zu Gast. Mit dem am Ende erreichten 4:4-Unentschieden gaben die Nordbremer zwar die Tabellenführung erst einmal an Werder Bremen IV ab, dürfen sich aber weiter noch Hoffnung auf den Staffelsieg machen.

In den vergangenen Vergleichen konnte sich das SKBN-Team immer knapp gegen die Verdener durchsetzen, doch dieses Mal mussten in dieser Heimbegegnung mit Sebastian Bleecke, Arne Döscher und Daniel Kimmich gleich drei Stammspieler ersetzen werden. Dass Khaled Bagh (an Brett acht) aber Schachspielen kann, bewies er ja schon bei vorherigen Einsätzen und er blieb auch diesmal nichts schuldig.

„Er überspielte seinen Gegner aus der Eröffnung heraus und gewann durch eine schöne Opfer-Kombination“, berichtete Gerd Janusch. Dagegen erwischte laut Janusch sein Teamkollege Jochen Windheuser (Brett sieben), der diesmal ebenfalls in die erste Mannschaft rutschte, nicht seinen besten Tag. Er verlor im Zentrum die Kontrolle, damit Material und auch die Partie. Der 1:1-Ausgleich durch die Gäste war somit wieder hergestellt.

An Brett eins gerückt

Gerd Janusch, diesmal an Brett eins im Einsatz, nahm hiernach das Remis-Angebot seines Gegners an – da beide Seiten ihre Stellung in dieser Begegnung kaum verbessern konnten. Nach rund drei Stunden Spielzeit wurde dann ebenfalls an Brett zwei ein Remis bei Robert Kosak notiert, „auch hier war die Stellung völlig ausgeglichen“ (Janusch).

Dann konnten die Nordbremer aufatmen, als der Gegner von Thorsten Döscher an Brett drei in etwas schlechterer Stellung die Zeit überschritt. „Das wäre sonst noch ein langer Weg bis zum Sieg gewesen“, meinte Gerd Janusch. Das Geburtstagskind Gerhard Lunkmoss landete in seiner Partie an Brett vier in einem klar schlechteren Endspiel. Der Gegner ließ sich so nicht mehr beirren und konnte erneut für die Gäste ausgleichen. So stand es 3:3 nach über vier Stunden Spielzeit und zwei Begegnungen liefen noch – der Ausgang des Kampfes war völlig offen.

Der SKBN-Akteur Klaus Hattenhauer lehnte dann an Brett fünf nach der Eröffnung, „sehr mannschaftsdienlich ein Remis-Angebot seines Gegners ab“ (Janusch). Daraufhin entwickelte sich ein zweischneidiger Kampf, bei dem man als Außenstehender nicht mehr wusste, in welche Richtung er gehen würde. „Plötzlich hatte der Gegner einen weit vorgeschobenen Freibauern und Klaus hatte alle Mühe, diesen aufzuhalten. Schlussendlich konnte er ein Dauerschach geben, welchem der Gegner nicht ausweichen konnte. Also kam nach über fünf Stunden doch ein Remis heraus“, sagte Janusch.

Nach dem 3,5:3,5-Zwischenstand war die Spannung nun auf dem Höhepunkt „und nicht wenig Kiebitze lauerten neben der noch laufenden letzten Partie“ (Janusch).

Hans Bleecke (SKBN), ebenfalls neu in die Mannschaft gekommen, spielte sehr ambitioniert an Brett sechs, opferte in der Eröffnung zwei Bauern, hielt den gegnerischen König in der Mitte und beschäftigte den Gegner fortwährend. "Ein klarer Gewinn war nie ersichtlich und das gegnerische Bollwerk hielt über sechs Stunden. Immer noch besser stehend kam es aber zu einem Bauern-Endspiel, "wo Hans noch aufpassen musste, dass es nicht verloren geht. Am Ende stand auch hier ein bis auf den letzten Bauern ausgekämpftes Remis", ergänzte Janusch.