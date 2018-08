Neuzugang Fabian Hartwich (am Ball) erzielte für die Erste der "Schwäne" einige Treffer vom Kreis. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Die Verbandsliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen sind ihrer Favoritenrolle beim eigenen „GVO ViT-Cup“ gerecht geworden. Die „Schwäne“ setzten sich in der Weser-Geest-Halle erwartungsgemäß mit 6:0 Punkten vor den Landesligisten TV Schiffdorf (4:2 Punkte), der eigenen zweiten Vertretung (2:4 Punkte) und Tura 46 Marienhafe (0:6 Punkte) an die Spitze.

„Wir haben uns weiter eingespielt“, resümierte der HSG-Verbandsliga-Trainer Andreas Szwalkiewicz nicht überschwänglich, aber zufrieden. Seine Mannschaft hatte im Auftaktspiel das junge Team des Landesliga-Aufsteiger TV Schiffdorf mit 17:12 besiegt und sich anschließend ein umkämpftes Vereinsduell mit der eigenen Reserve geliefert. Bis zum 9:9-Pausenstand befanden sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, „weil wir zu viele Chancen vergeben haben“, monierte Szwalkiewicz. Dennoch setzte sich sein Team am Ende aufgrund der besseren Abwehrarbeit und einigen Tempogegenstößen mit 17:14 durch. „Bei uns war Feuer im Spiel, meine Mannschaft hat sich dabei richtig gut verkauft“, lobte Florian Fronz, der der aktuell die HSG II trainiert.

Im letzten Spiel des Turniers ließ der Oberliga-Absteiger aus Schwanewede/Neuenkirchen dem neu formierten Verbandsliga-Absteiger TuRa Marienhafe beim 25:17-Endstand keine Chance. Damit sicherte sich der Gastgeber ungeschlagen den ersten Platz.

Hartwich gut in Szene gesetzt

„Ich bin ganz schön k.o.“, gab Jannis Molzahn zu, der erst vor einer Woche aus der HSG-Reserve in die Verbandsliga-Vertretung hochgezogen wurde. „In der Ersten wird noch schneller als in der Landesliga gespielt. Da die Spielkonzeptionen aber ähnlich sind, fällt mir die Eingewöhnung leichter.“

Einen wichtigen Part in der HSG-Deckung lieferte Neuzugang Fabian Hartwich ab, der das Zentrum zusammen mit Mirko Ahrens zusammenhält. „Fabi hat aber auch im Angriff einen Schritt nach vorne gemacht“, meinte sein Coach. Der Neue aus Varel-Altjührden wurde am Kreis diesmal nicht nur vom Spielmacher Mirko Ahrens, sondern auch von Niklas Mechau, Tim Paltinat und Torben Pilger erfolgreich bedient. Das führte dazu, dass Hartwich in der zweiten Hälfte gegen Marienhafe von zehn Treffern vier erzielte und obendrein noch einen Siebenmeter herausholte.

Niklas Mechau präsentierte sich nach der Rückkehr von seiner dreiwöchigen Montage im Rückraum in einer guten Verfassung, womit er den Druck auf den Goalgetter Marc Blum erhöht. Das kommt wiederum dem gesamten Team zugute. Neuzugang Stefan-Alin Murgui muss noch mehr ins Team integriert werden und bei der Athletik und Technik einiges nachlegen. Niels Huckschlag und Mohamed Alibrahim wurden geschont.

Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II war gegen den Verbandsliga-Absteiger aus Marienhafe gut ins Turnier eingestiegen und hatte die Auricher Landkreisler mit 14:13 niedergerungen. „Dafür, dass wir den Ball erst vor eineinhalb Wochen wieder in die Hand genommen haben, haben wir sehr harmonisch zusammengespielt und ein gutes Teamgefüge gezeigt“, bilanzierte Florian Fronz erfreut: „Darauf lässt sich aufbauen.“

Seiner Mannschaft wurde der Nerv nach der Niederlage gegen die eigene erste Mannschaft vom künftigen Landesliga-Rivalen aus Schiffdorf, der mit einer offensiven Außenpresse aufwartete, gezogen. „Dadurch fehlte uns die Übersicht und wir waren eher insgesamt zu langsam“, stellte Florian Fronz fest. Er hatte während des Turniers auf elf Feldspieler zurückgreifen können, allerdings stand der erkrankte Neuzugang Nils Husen aus der eigenen ersten Mannschaft nicht zur Verfügung. Im Tor ersetzten Antonio Veronese und Fabian Blumenröther den fehlenden Schlussmann Parathan Sivanathan.