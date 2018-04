Yannik Wojciechowski (rechts) brachte den Blumenthaler SV mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Am Ende hieß es gegen Schwachhausen jedoch 1:1. (Christian Kosak)

Blumenthal. Fußball kann ungerecht sein. Mit diesem Eindruck verließen rund 80 Zuschauer den Burgwall. Auf dem Kunstrasenplatz hatte sich der Blumenthaler SV in der Fußball-Bremen-Liga gerade mit einem 1:1-Unentschieden gegen den TuS Schwachhausen zufriedengeben müssen. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielten die Gäste den Ausgleich, der selbst nach den Worten von Schwachhausens Coach Benjamin Eta unverdient war. Derweil haderte sein Blumenthaler Kollege Malte Jaskosch mit dem Fußballgott: „Wir sind zu Unrecht bestraft worden.“

Nach dem hart erkämpften Einzug ins Halbfinale des Lottopokals (3:1 beim TSV Lesum-Burgdamm) konnten die Nordbremer ihr 24. Meisterschaftsspiel der Saison locker angehen. Malte Jaskosch gab einigen Akteuren die Chance, sich für kommende Aufgaben zu empfehlen, die zuletzt mehr die Bank gedrückt als um Punkte gekämpft hatten.

Und Yasin Chaaban, Kebba Mboge sowie Patrick Chwiendacz nahmen die Chance wahr. Sie fügten sich nahtlos in das Blumenthaler Spiel ein, in dem Dennis Spitzer, Moritz Hannemann und Malte Tietze die Regie führten und insbesondere im zentralen Mittelfeld die Akzente setzten. Das war gegen den kombinationssicheren Tempofußball der Gäste eminent wichtig.

Der Tabellensechste hätte mit einem Sieg den Blumenthaler SV vom fünften Rang verdrängen können. Und er legte los wie die Feuerwehr, stand in der Abwehr hoch und attackierte früh. Doch die Gastgeber besaßen die richtige Antwort. Sie bauten einen zuverlässigen Sicherheitsregel vor dem eigenen Strafraum auf, hielten den Ball geduldig in den eigenen Reihen, um dann mit schnellen Pässen die Lücke zu suchen.

In der 18. Minute bot sich den Blumenthalern die erste gute Torchance: Tietze setzten den schnellen und ballsicheren Linksaußen Yannik Wojciechowski in Szene, doch dessen Querpass vors Schwachhauser Gehäuse erreichte keinen Mitspieler. Nur drei Minuten später konnte der Chronist den ersten Torschuss des Spiels überhaupt notieren. Wiederum tauchte Wojciechowski am Strafraum der Gäste auf und zog ab. Doch TuS-Keeper Andreas Albersmeier drehte den Ball um den Pfosten.

Überhaupt sollte sich Schwachhausens zweiter Torwart, der für den verletzten Stammkeeper Tim Schleusener eingesprungen war, als sicherer Rückhalt erweisen, der seine Mannschaft vor einer deutlichen Niederlage bewahrte und weitere gut platzierte Schüsse von Wojciechowski (38.), Chwiendacz (46./60.), Mboge (53.) und Spitzer (65.) glänzend parierte.

Brechstange herausgeholt

Das Gegentor konnte er beim besten Willen nicht verhindern. Den an der vielbeinigen TuS-Abwehr abgeprallten Ball, drosch Yannik Wojciechowski aus vollem Lauf aus rund 25 Metern Entfernung wie an der Linie gezogen zur umjubelten 1:0-Führung der Gastgeber in den linken oberen Torwinkel (80.). Die Freude über den vermeintlichen Heimsieg brach bei Fans und Offiziellen des Blumenthaler SV freilich zu früh aus. Der TuS Schwachhausen holte in den letzten zehn Minuten der temporeichen und auf gutem Bremen-Liga-Niveau ablaufenden Begegnung die Brechstange heraus, schaltete auf totale Offensive um, scheiterte aber zunächst an der gut gestaffelten Blumenthaler Abwehr mit einem vor allem bei hohen Bällen sicheren Keeper Sascha Tiemann als Rückhalt. Der letzte Freistoß der Gäste sollte jedoch wie eine kalte Dusche wirken. Der Ball segelte hoch in den Strafraum, wo der eine Viertelstunde zuvor eingewechselte Jan ­Niklas Hiegemann am höchsten sprang und ihn zum Entsetzen der Blumenthaler Bank platziert ins lange Toreck köpfte (93.).

Der TuS Schwachhausen nahm am Dienstagabend einen glücklichen Punkt mit nach Hause. „Obwohl wir im gesamten Spiel eigentlich keine klare Torchance hatten“, räumte Benjamin Eta ein. BSV-Coach Malte Jaskosch haderte denn auch mit dem Schicksal. „Warum werden wir so bestraft, obwohl wir Schwachhausen über 90 Minuten im Griff hatten?“, lautete seine rhetorische Frage. Die Antwort ist einfach: In der 93. Minute ließ die zuvor sichere Abwehr seiner Mannschaft Schwachhausens Hiegemann zum erfolgreichen Kopfstoß kommen.