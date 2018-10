Blumenthal. Das Team von Trainer Tarek El-Achmar kassierte bei der 2:4-Schlappe beim ATSV Sebaldsbrück seine zweite Schlappe in der Winterrunde und verpasste somit den Anschluss nach ganz oben. Die Gäste offenbarten eine starke erste Halbzeit, zeigten sich dann jedoch geschockt von einer Verletzung von Lafleur Akouma.

Der Joker betrat in der 32. Minute den Rasen und wurde bereits 180 Sekunden später bei einem Zweikampf von hinten geschubst. Beim folgenden Sturz kugelte sich Akouma den Ringfinger aus und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

„In der Folgezeit haben wir die Kontrolle über das Spiel verloren und nicht mehr die Zweikämpfe gewonnen. Davor war unsere Leistung aber top“, teilte Blumenthals Co-Trainer Bernhard Andre mit, der den abwesenden Tarek El-Achmar auf der Bank vertrat. Nach 22 Minuten hatte Avni-Serdar Güngör die Blau-Roten verdient mit 1:0 in Führung gebracht. Maurice-Pascal Hesseling eroberte im Mittelfeld den Ball und bediente im Anschluss den Angreifer. Nach der Verletzung von Akouma übernahmen jedoch die Hausherren das Kommando. Mehmet Ali Eslikizi glich so auch acht Minuten nach der Rückkehr aus den Kabinen zum 1:1 aus. Abdullah Tiras und erneut Torjäger Mehmet Ali Eslikizi drehten den Spieß mit weiteren Toren zum 3:1 dann endgültig um. Doch der BSVer Berkay Kelleci machte es mit seinem Anschlusstreffer zum 2:3 in der 71. Minute wieder spannend. Auch Kelleci profitierte dabei von einer Vorleistung von Maurice-Pascal Hesseling. „Maurice hat sich auch neben Avni-Serdar Güngör mit Macht gegen die Niederlage gewehrt. Der Rest war dagegen nach der Verletzung von Lafleur Akouma gedanklich nicht mehr ganz auf dem Platz“, stellte Andre fest. Nach dem 2:3 warfen die Nordbremer aber noch einmal alles nach vorne, um den Einstand zu erzwingen. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit machte Tolga Kuzu den Sack schließlich für die Gastgeber zu.