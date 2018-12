Hermann Gottwich (Basketball Lesum Vegesack, links) markierte im siegreichen Spiel gegen gegen Stade II zwölf Punkte. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die offene Rechnung ist beglichen. Zum Auftakt der Rückrunde in der Oberliga West der Herren schlug Basketball Lesum/Vegesack (BLV) den VfL Stade II mit 73:63 (36:28) und feierte damit zugleich einen versöhnlichen Jahresabschluss nach einer Hinserie mit einigen Aufs und Abs. Die Nordbremer kletterten nun mit vier Siegen und sechs Niederlagen auf ihrem Konto auf Rang fünf der Tabelle unter zehn Mannschaften. Die letzten beiden Teams müssen am Ende der Saison absteigen.

„Schlecht gespielt und blöd verloren“ hatten die BLVer zum Saisonauftakt in Stade (54:74), und das wurmte Trainer Ronny Arnoldt lange Zeit. Es war ein völlig verpatzter Saisonstart und ein missratenes Trainerdebüt für Arnoldt – Zeit also für eine Revanche in eigener Halle, und die gelang. Zunächst spielten beide Mannschaften ein recht zerfahrenes erstes Viertel mit einigen Führungswechseln, welches leistungsgerecht mit einem 14:14-Unentschieden zu Ende ging. So setzte sich die Partie fort, erst am Ende der ersten Halbzeit konnten sich die Gastgeber etwas absetzen. 25:26 sollte der letzte Rückstand für das BLV-Team in diesem Spiel bedeuten. Den Halbzeitvorsprung verteidigten die Einheimischen auch im dritten Viertel und schafften dann mit einem 13:0-Lauf von 45:37 auf 58:37 die Vorentscheidung. 58:40 lautete das deutliche Zwischenresultat auf der Anzeigetafel vor Beginn des letzten Durchgangs.

Im Schlussabschnitt konnten es sich die Schützlinge von Ronny Arnoldt sogar leisten, die Zügel etwas schleifen zu lassen. Der Heimsieg – bereits der dritte in dieser Saison – geriet zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr. Auch nicht, als es kurz vor dem Ende noch mal 69:63 hieß. Lasse Grafunder, dieses Mal BLV-Topscorer, und Arne Kollath machten schließlich den Deckel drauf.

„Insgesamt war es ein klarer Team-Erfolg“, bilanzierte der BLV-Headcoach, „ich bin sehr zufrieden. Neun von zehn Spielern konnten scoren, und wir haben noch einige personelle Ausfälle kompensieren können“, stellt Ronny Arnoldt zufrieden fest. „Jeder hat durchweg seinen Beitrag geleistet. Jetzt können wir beruhigt in die Weihnachtspause gehen, etwas Abstand gewinnen und im nächsten Jahr neu angreifen und unser Ziel Klassenerhalt weiter verfolgen“, so der BLV-Trainer, der seine Mannschaft noch lange nicht gerettet sieht. „Wir müssen weiterhin sehen, dass wir nicht noch in die Abstiegsränge runterkommen. Die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen, was die Tabellenränge zurzeit anbelangt, der Klassenerhalt ist weiter unser Ziel. Da müssen wir im nächsten Jahr noch eine Menge für tun, das ist noch nicht durch“, warnt Arnoldt vor zu früher Euphorie. Den nächsten Schritt könnten die BLVer nun bereits am 12. Januar bei der BG '89 Rotenburg/Scheeßel machen (19.30 Uhr).

Basketball Lesum/Vegesack: Dierks (10), Gottwich (12), Grafunder (16/1 Dreier), Ilinseer, Kollath (7), Kück (5), Melching (2), Sirowi (4), Veselovski (8/1), Wollschläger (9).