Tjark Schröder will mit dem Beckedorfer TC in dieser Freiluftsaison bei den Herren 30 um Punkte spielen. Unter welchen Bedingungen das möglich sein wird, werden erst die nächsten Wochen zeigen. (Christian Kosak)

Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) hat kürzlich die Entscheidung getroffen, nach der Absage der Saison für die Altersklassen im Zuge des Corona-Lockdowns nun auch die Punktspiele für die Damen und Herren in der Winterrunde komplett zu streichen. Diese Maßnahme, die unter anderem mit Terminnöten begründet wurde, ist bei den hiesigen Teams größtenteils auf Verständnis gestoßen.

„Wir als Herren-Abteilung des TV Schwanewede finden es zwar etwas schade, dass die Wintersaison jetzt endgültig abgesagt wurde. Aber aufgrund der aktuellen Lage ist es natürlich verständlich“, sagt der Kapitän der zweiten TVS-Mannschaft, Tjark Bergolte, der mit seinem Team in der Regionsklasse angetreten wäre. Er gibt dabei zu bedenken, dass ohnehin keine normalen Punktspiele möglich gewesen wären: „Wir hätten schließlich nur Einzel spielen können. Außerdem hätte es auch kein gemeinsames Essen gegeben. So wäre sowieso auch das normale Flair der Tennis-Punktspiele verloren gegangen." Er freue sich darüber, dass es im April dann wieder nach draußen auf den Sand gehe. „Und wir hoffen dann alle, dass die Sommersaison wie geplant stattfinden kann“, erklärt Tjark Bergolte. Das erste Schwaneweder Team um Mannschaftsführer Nils Cappelmann wäre im Winter in der Regionsliga aufgelaufen.

Sogar um Punkte in der Verbandsliga wäre es für den Beckedorfer TC gegangen. „Natürlich sind wir alle traurig über die Absage der Saison. Aber unter diesen Bedingungen ist die Entscheidung auch mehr als verständlich. Die Gesundheit steht schließlich über allem“, lässt Beckedorfs Bastian Niesmann wissen. Der Kapitän der zweiten Formation, deren Spieler sich nach dem Rückzug der Reserve aus der Bezirksklasse am 21. Dezember dem ersten Team anschlossen, hatte sich aber sehr auf das Abenteuer Verbandsliga gefreut.

„Bei den Gegnern waren doch einige Spieler mit den Leistungsklassen eins oder zwei gemeldet. Es wäre sehr reizvoll gewesen, einmal gegen solche Leute zu spielen. Auch, wenn bereits vorher klar gewesen wäre, wie es ausgeht“, sagt der 34-Jährige. Der LK-14-Spieler treffe schließlich selbst bei Turnieren nicht auf solch starke Widersacher.

„Gegen solche Gegner habe ich nichts zu verlieren. Ich hätte gerne diese sportlichen Erfahrungen gesammelt“, versichert der im Außendienst tätige Gebiets-Verkaufsleiter. Vereinsintern könne er sich aber immerhin mit dem Mannschaftsführer des ersten Teams, Maximilian Schwier, messen, der die LK sieben aufweist. „Ein Match gegen Maxi ist bereits nach einer Dreiviertelstunde erledigt. Trotzdem kann ich dabei etwas lernen“, so Niesmann.

Da die erste BTC-Formation maximal vier Akteure zusammenbekommen hätte, zog die Reserve sich aus der Bezirksklasse zurück, um das erste Team zu unterstützen. Der Stamm der Zweiten besteht auch nur aus fünf Spielern. Weil Roman Brier jedoch nach einem erneuten Schlüsselbeinbruch längerfristig ausfällt, wäre auch die zweite Vertretung nur sehr dünn besetzt gewesen.

„Deshalb haben wir die beiden Mannschaften auch zusammengelegt“, informiert Bastian Niesmann. Da zunächst noch nicht abzusehen gewesen sei, ob die Wintersaison mit oder ohne Absteiger durchgeführt werden soll, hätten sich alle Spieler im ersten Team zusammengefunden, um nicht dessen Abstieg aus der Verbandsliga zu riskieren. „Die Saisonabsage war aber letztendlich der einzig schlüssige Weg“, betont Niesmann. Für den Verein beginne von jetzt an die Vorbereitung auf die Sommersaison. „Wir sind auch auf jeden Fall alle heiß. Es wird schließlich so langsam Zeit, dass es trotz der Corona-Pandemie wieder losgeht“, sagt Bastian Niesmann.

Der 34-Jährige kündigt auch bereits an, eine Herren-30-Formation neu beim BTC eröffnen zu wollen. Dieser werden sich neben Niesmann selbst unter anderem auch Tjark Schröder und Fynn Schomburg aus der zweiten Herrenformation anschließen. „Ich bleibe aber Kapitän im zweiten Herrenteam und versuche zunächst einmal, in beiden Mannschaften zu spielen“, verrät Niesmann.

Auch beim TSV Lesum-Burgdamm empfinden die Beteiligten die Saisonabsage als logischen Schritt. „Ich finde diese Entscheidung total vernünftig und logisch und frage mich, warum der Verband so lange damit gewartet hat“, sagt Lesums Topspieler Stephan Oelker, der mit seinen Kollegen in der Regionsliga hätte antreten sollen. Acht verschiedene Haushalte in einer Halle bei vier Einzeln seien für ihn derzeit noch undenkbar. „Damit wir das hinbekommen hätten, wären spätestens im März Änderungen bei den Beschränkungen nötig gewesen“, meint der 39-Jährige. Deshalb sei die Absage nur eine Frage der Zeit gewesen.

„Wir hätten die Saison nicht mehr bis Ende April zu Ende bekommen“, so Oelker. Deshalb habe es in der Mannschaft bereits vorher Diskussionen über einen freiwilligen Rückzug gegeben. „Wir setzen nun die volle Kraft in die Sommersaison und hoffen auf ein gutes Vorankommen der Impfungen“, erklärt Stephan Oelker. Möglichst viele Impfungen würden wohl die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass auch Doppel über die Bühne gehen können.

„Ohne Doppel wäre es einfach kein vergleichbares Erlebnis“, urteilt Oelker. Oelker, der die Leistungsklasse 13 aufweist, wünscht sich für den Sommer auch die Öffnung der Duschen. „Es macht einfach keinen Spaß, nach einem Auswärtsspiel verschwitzt lange Zeit im Auto zurückzufahren“, sagt Stephan Oelker. Er vertraue in dieser Hinsicht aber vollkommen dem Tennisverband Niedersachsen-Bremen.

„Der Verband ist nah dran und macht eine gute Arbeit“, betont Oelker, der ab sofort für die Herren 40 spielberechtigt ist. „Die erste Priorität wird natürlich sein, das gute Fitnesslevel aller Spieler aufrechtzuerhalten. Das heißt, weiterhin regelmäßig Einzel zu spielen und auch neben dem Platz ein paar Sporteinheiten zu absolvieren“, sagt Lesums Herren-Kapitän Norman Wilkowski.

Sobald es wieder möglich sei, würden dann die Schwerpunkte in Richtung Doppel- und Mannschaftstraining verlagert, um auch hier wieder routinierter zu werden, so Wilkowski. Dieser habe kein Problem mit der Entscheidung des Verbandes, weil diese abzusehen gewesen sei. „Wir fokussieren uns nun auf die Sommersaison“, ergänzte Norman Wilkowski. Von der Absage der Saison bei den Damen und Herren ist auch das Frauenteam des TV Schwanewede in der Regionsliga betroffen. Aus dieser Klasse hatte sich die TuSG Ritterhude bereits am 10. Dezember des vergangenen Jahres zurückgezogen. Drei Tage später erklärte auch der Beckedorfer TC seinen freiwilligen Rückzug aus der Damen-Verbandsklasse mit dem ersten Team sowie aus der Bezirksklasse der Damen mit der zweiten Formation.