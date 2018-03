Das "Schwäne"-Handball-Trainerduo Dennis Graeve und Andreas Szwalkiewicz (von links) muss im Hinblick auf die kommende Saison einige Veränderungen vornehmen. (Olaf Kowalzik)

Schwanewede. Die Situation ist für Andreas Szwalkiewicz, den Handball-Trainer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in der Männer-Oberliga, zurzeit in mehrfacher Hinsicht richtig vertrackt: Zum einen hatte es seine Mannschaft (15:25 Punkte) beim 25:32 in Achim/Baden verpasst, sich im Abstiegskampf etwas frei zu schwimmen und dadurch noch ein weiteres Team in die Bredouille zu bringen. Außerdem kündigten mit Lukas Feller, Fabian Rojahn und Kai Rudolph drei wichtige Akteure ihren Wechsel zum Saisonende zum ATSV Habenhausen an.

Zu guter Letzt will Theo Krüger eine einjährige Ruhepause einlegen. „Echte“ externe Neuzugänge zu akquirieren, gestaltet sich derweil aufgrund der schwierigen Tabellensituation als nicht ganz einfach. „Das Achim-Spiel hat mir einen richtigen Nackenschlag gegeben“, gibt der Routinier an der Schwaneweder Außenlinie zu. „Eigentlich wollte ich vermeiden, dass es für uns bis zuletzt eng werden würde. Jetzt werden wohl Beckdorf, Bremervörde, Elsfleth und wir um den Ligaverbleib kämpfen müssen.“

Da ist es schwer vorauszusehen, welche dieser vier nur durch drei Pluspunkte voneinander getrennten Mannschaften es neben dem Schlusslicht ATSV Habenhausen II erwischen wird. Der Vorletzte TSV Bremervörde (13:27 Punkte) befand sich zuletzt wieder im Aufwind. Beim Drittletzten SV Beckdorf (13:25) rechnet „Andi“ Szwalkiewicz jederzeit damit, dass der noch einmal die Schatulle öffnet und einen Spieler nachkauft oder – wie im Vorjahr – einen Hochkaräter wie den Routinier Stefan Völkers reaktiviert. Der Elsflether TB (16:24) kann wiederum zu Hause mit dem Pfund wuchern, seinen Gästen das Leben mit einem baumharzfreien Spiel mehr als nur schwer zu machen.

Gefährliche Konstellation

„Ich halte die Restprogramme dieser Mannschaften für vergleichbar. Möglicherweise könnten 19 oder 20 Punkte zum Klassenerhalt reichen“, meint der HSG-Trainer. Er hat aber auch die gefährliche Konstellation in der dritten Liga im Blick, bei der mit dem Absturz des ATSV Habenhausen in die Oberliga Nordsee zu rechnen ist. Den könnte die Liga kompensieren.

Problematischer wäre es, wenn es in der dritten Liga auch noch den VfL Fredenbeck erwischen würde, denn das würde in der Oberliga Nordsee unweigerlich zu einem Mehr-Absteiger führen. Außerdem befindet sich der Drittligist OHV Aurich acht Spieltage vor Saisonende noch in einer brenzligen Lage, er schlägt aber gerade den richtigen Kurs ein.

Fakt ist damit, dass sich der Druck auf die HSG Schwanewede/Neuenkirchen vor dem Duell gegen das Schlusslicht ATSV Habenhausen II (Sonnabend, 19 Uhr, Sperberstraße) immens erhöht. „Diese Punkte müssen wir holen, außerdem wollen wir uns für die 31:32-Hinspielniederlage revanchieren“, redet Andreas Szwalkiewicz Klartext. Im Hinspiel hatten ihm Lukas Feller, der momentan Tore wie am Fließband erzielt, und der Schlussmann Rene Steffens gefehlt, was die Erfolgschancen für diese Partie erhöht. Letztlich müssen die „Schwäne“ den jüngsten Tiefschlag einfach nur abhaken, schließlich hatten sie aus den vorherigen sieben Spielen 9:5 Zähler eingefahren.

Verändern wird sich auf alle Fälle der Schwaneweder Kader für die kommende Saison, denn mit Lukas Feller, Fabian Rojahn und Kai Rudolph wechseln drei spielbestimmende Akteure zum ATSV Habenhausen, der künftig ausgerechnet vom Ex-Schwaneweder Matthias Ruckh trainiert wird. Lukas Feller spielt seit mehreren Wochen auf einem sehr hohen Niveau und hat sich in der Torschützenliste der Liga mit 119 Toren aus 19 Spielen (Schnitt: 6,26 Treffer) auf den achten Rang vorgearbeitet. Zusammen mit Mirko Ahrens ist er Mannschaftsführer des Teams.

Kai Rudolph (31 Tore aus 20 Spielen) hatte wiederum am Kreis eine starke Hinrunde gespielt und wechselt nach seinem einjährigen Gastspiel im Landkreis Osterholz wieder zurück zu seinem Heimatverein. Mit ­Fabian Rojahn verlässt außerdem der HSG-Abwehrchef nach sechs Jahren die „Schwäne“. „Es gibt in der Oberliga keinen besseren Abwehrspieler als ihn“, meint Andreas Szwalkiewicz. „Er kann noch vier bis fünf Jahre auf diesem Niveau weiterspielen.“ Nicht nur das, auch außerhalb des Spielfelds kommt „Fabi“ eine wichtige Führungsrolle zu.

„Das sind Abgänge, die uns wehtun“, hält der Schwaneweder Trainer mit der Bewertung nicht hinterm Berg. Nichtsdestotrotz hat der aktuelle Tabellenelfte für die kommende Spielzeit bereits Ersatz parat: So rückt der junge Thorin Helfers (67 Tore aus 18 Spielen) aus der zweiten Vertretung an den Kreis nach, der dort zusammen mit Jorrit Latacz die Nahkampfzone beackern soll. Im Abwehrzentrum sollen wiederum Niels Huckschlag, Jorrit Latacz und Thorin Helfers in die Fußstapfen von Rojahn treten und in diese Aufgabe hinein wachsen. Außerdem stößt der Shooter Niklas Mechau aus der Reserve, mit 127 Toren aus 15 Spielen auf Platz zwei der Landesliga-Torjägerliste, in den Rückraum des Oberligisten nach. „Wir gehen den Schwaneweder Weg und geben unseren jungen Kräften weiterhin das Vertrauen“, rückt Andreas Szwalkiewicz nicht von der Talentförderung ab.

Im HSG-Tor wird zu guter Letzt der in Bremerhaven wohnende Theo Krüger vorübergehend nicht mehr auftauchen, da er sich studienbedingt eine einjährige Auszeit nehmen möchte. Hier haben sich die „Schwäne“ schon während der Saison mit ihrem Rückkehrer vom TV Langen, Rene Steffens, verstärkt. „Rene ist unsere Lebensversicherung, da er beständig auf einem höheren Niveau hält. Er ist gerade in engen Spielen unser Zünglein an der Waage“, urteilt Szwalkiewicz.

Alle anderen Spieler bleiben der HSG Schwanewede/Neuenkirchen offenbar erhalten. Lediglich die Zukunft von Tim Paltinat und Steffen Fieritz seien laut Andreas Szwalkiewicz noch offen. Er und sein Trainerkollege Dennis Graeve führen aber längst in verstärktem Maße viele interessante Gespräche mit potenziellen Neuzugängen. „Aufgrund unserer Tabellensituation, teilweise aber auch derer der Interessenten, müssen wir aber noch geduldig sein“, erklärt Szwalkiewicz.