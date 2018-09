Vegesacks Alexander Schlobohm (Zweiter von rechts) versucht, sich hier den Ball im Spiel gegen den FCO zu schnappen. (Christian Kosak)

Vegesack. Vor dem Anpfiff warben beide Mannschaften für die Austragung der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Was die SG Aumund-Vegesack und der FC Oberneuland in den anschließenden 90 Minuten auf dem Rasen zeigten, war dann eine Werbung für den Fußball in der höchsten Bremer Amateurklasse. Die Gäste gewannen mit 2:0, doch auch die SAV hätte nach den Worten von FCO-Trainer Kristian Arambasic den Sieg verdient gehabt.

Ein Fazit, das die alte Verbundenheit des 41-Jährigen mit den Nordbremern widerspiegeln mag, die er vier Jahre lang trainierte. Das aber gleichwohl korrekt war. Denn die SAV präsentierte sich 90 Minuten lang als gleichwertiger Gegner des Titelanwärters und besaß sogar ein Plus an guten Torchancen. So lobte ihr Trainer Björn Krämer nach 90 spannenden Minuten: „Meine Mannschaft hat eine starke Vorstellung geboten.“

Und das von Beginn an. Das gekonnte Pressing der Vegesacker hemmte den Spielaufbau der Gäste zunächst so stark, dass sie in den ersten 20 Minuten dieser Bremen-Liga-Partie nur sporadisch vor dem SAV-Strafraum auftauchten und sich bei Ballbesitz meistens für die sichere Variante entschieden: für den Rückwärtsgang. „Wir werden anders agieren als in den vergangenen Wochen“, hatte Krämer vor dem Match angekündigt. Seine Spieler demonstrierten von der ersten Minute an, wie die Marschrichtung aussehen sollte: Mit frühem Attackieren den Gegner aus dem gewohnten Rhythmus bringen. Und bei Balleroberung ohne Verzögerung auf Offensive umschalten. Das SAV-System zeigte Wirkung, der FC Oberneuland musste wiederholt zu unerlaubten Mitteln greifen, um die stürmischen Attacken der Gastgeber abzuwehren.

Bedanken aber durften sie sich vor allem bei ihrem Schlussmann Hannes Frerichs. Der Ex-Blumenthaler musste etliche Glanztaten vollbringen, damit der Tabellenzweite nicht in Rückstand geriet und im Verlaufe der 90 Minuten keine Gegentreffer einfing. Als Frerichs in der 15. Minute einen Schrägschuss von Alexander Schlobohm aus dem Torwinkel boxte, ging ein Raunen durchs Vegesacker Stadion. Und auch die Torchancen von Nick Enghardt (28.) und Kasim Uslu (42.) machte der FCO-Keeper reaktionsschnell zunichte. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste indes durch einen Treffer von Amadou Sarr mit 1:0 in Front. Das Tor fiel wie aus heiterem Himmel. Weil der SAV-Rechtsverteidiger Clifford Stecher beim Versuch, eine Flanke der Gäste unter Kontrolle zu bringen, ins Straucheln kam, schnappte sich Ebrima Jobe den Ball, passte zu Sarr, der nur noch den Fuß hinhalten musste, um den Führungstreffer zu erzielen (20.). Es war einer der Momente, die den Unterschied deutlich machten. Der Meisterschaftsanwärter reagierte in engen Spielsituationen oft einen Tick schneller. Deshalb blieb auch Vegesacks Sturmspitze Alexander Schlobohm meistens stumpf, weil ihm die FCO-Defensive oft einen Schritt voraus war. Letztlich aber suchte Schlobohm den Torerfolg vergeblich, weil Fortuna auch auf der Seite von Hannes Frerichs stand. In der 80. Minute landete ein Gewaltschuss des Vegesackers am rechten Pfosten, prallte von dort gegen den Rücken von Frerichs und von dort ins Aus.

Zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung schon gefallen. Durch ein „Traumtor“ (Arambasic) von Onur Uzun. Der FCO-Linksaußen wuchtete den Ball per Scherenschlag zum 2:0-Endstand ins Netz. „So müssen wir weitermachen“, lobte Krämer gleichwohl die spielerische und taktische Präsentation seines Teams nach dem Schlusspfiff. Um schließlich doch noch kritisch anzumerken: „Bisweilen ist bei uns der letzte Pass zu kurz gewesen.“