Christin Müller (TV Schwanewede) bemüht sich gerade darum, an ihre alte Form anzuknüpfen. (CARMEN JASPERSEN)

Schwanewede. Christin Müller vom TV Schwanewede ist bereits im zarten Alter von 15 Jahren 1,69 Meter hoch gesprungen. Doch dann ging es wegen schulischer Belastungen und einiger Verletzungen nicht mehr weiter nach oben für die heute 19-jährige Leichtathletin. Dennoch bleibt die Schwanewederin weiter am Ball. „Christin ist eine der Wenigen, die trotz einer Berufsausbildung weiterhin Leichtathletik betreibt und auch gerne an Wettbewerben teilnimmt“, sagt ihr Trainer bei der Startgemeinschaft Osterholzer Leichtathleten (SOL), Reinhard Wagner. Letzteres sei bei der heutigen Jugend ansonsten nicht mehr so beliebt.

Christin Müller erholt sich derzeit immer noch von den Folgen eines Bänderrisses im rechten Fuß. Mit der gleichen Verletzung war sie schon einmal für längere Zeit ausgefallen. „Ich drehe meinen rechten Fuß beim Anlauf zum Hochsprung in der Kurve immer so komisch“, informiert Müller. Dies habe ihr auch Wagner noch nicht so richtig austreiben können. Die Auszubildende zur Kauffrau im Gesundheitswesen springt dann allerdings mit dem linken Fuß ab.

Die übersprungenen 1,69 Meter hatten im Jahre 2015 sogar dafür gesorgt, dass Christin Müller an den deutschen Meisterschaften teilnehmen durfte. „Seitdem habe ich aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Außerdem bin ich von der Waldschule zum Gymnasium an der Loger Straße in Osterholz-Scharmbeck gewechselt. Das war schon alleine wegen der Busfahrten schwer mit dem Training zu vereinbaren“, erläutert die Werder-Anhängerin. Sie habe sich aber auch unabhängig von den Anfahrtswegen auch mehr auf die Schule konzentriert.

Aber auch auf dem Gymnasium spielte der Sport eine große Rolle. Schließlich war sie eigens in die Kreisstadt gegangen, um hier ein Sport-Abitur machen zu können. Dabei wählte sie neben der Leichtathletik auch noch Handball und Fußball. Auch in ihrem Berufsalltag bei einer Krankenkasse ist der Sport allgegenwärtig. „Das macht richtig Spaß. Da habe ich mir genau den richtigen Beruf ausgesucht“, schwärmt Müller, die in der Kundenberatung meist in der Überseestadt tätig ist. Nach ihrem Abitur hatte sie aber erst einmal gejobbt, auch um sich ihr erstes eigenes Auto leisten zu können. Nun kann sie zu den beiden Trainingseinheiten in der Woche bei der SOL in Osterholz-Scharmbeck auch mit dem Pkw anreisen.

Im Alter von sechs Jahren nahm sie Julia Fuhrmann übrigens mal mit zum Leichtathletik-Training des TV Schwanewede. Mit ihrer Teamkollegin verbindet Christin Müller auch heute noch eine sehr gute Freundschaft. Ebenso wie Julia Fuhrmann im vergangenen Jahr möchte Müller im Jahr 2020 ihre C-Trainer-Lizenz erwerben. Aber auch ohne diese Lizenz assistiert sie bereits den Übungsleiterinnen Marlies Püschner, Ricarda Pieper und eben Julia Fuhrmann beim Training der jüngsten Leichtathleten im Verein. „Die Kleinen fangen erst einmal mit kleinen Turnübungen an. Die Arbeit mit ihnen bereitet mir sehr viel Freude“, verrät Christin Müller.

Als Müller selbst klein war, spielte sie auch noch Handball für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen und im Anschluss Fußball beim FC Hansa Schwanewede. Doch als sich das Fußballtraining mit dem bei der Leichtathletik überschnitt, entschied sie sich für die Fortsetzung ihrer Leichtathletik-Laufbahn. Mit dem Fußball hat die Abiturientin aber immer noch einige Berührungspunkte. So war der Werder-Fan unter anderem auch bei der 0:5-Klatsche der Grün-Weißen in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz 05 im Weserstadion dabei.

„Das war nun wirklich kein schönes Spiel“, berichtet Christin Müller. Sie hofft nun aber auf eine bessere Rückrunde der Bremer. Geschenkt hat ihr die Karte für das Mainz-Spiel ihr Freund Niklas Mechau. Dieser wiederum sorgt als Mitglied des Handball-Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen dafür, dass Müller bei jedem Heimspiel der „Schwäne“ in der „Heidehölle“ mit von der Partie ist. Dort kann sie dann auch noch gleich die Auftritte ihren Halbbruders Nils Huckschlag verfolgen.

Auch wenn es für Christin Müller zuletzt nicht mehr ganz so hoch hinaus ging, rangierte sie im Jahre 2019 dennoch in der weiblichen Jugend U20 auf Platz drei der niedersächsischen Landesbestenliste mit 1,64 Metern. „Nun bemüht sich Christin gerade darum, an die alte Form anzuknüpfen“, sagt Reinhard Wagner. Schon bei den Landesmeisterschaften in Hannover (17. bis 19. Januar) hat sie die Gelegenheit, sich im Hochsprung zu beweisen. Die Schwanewederin ist aber nicht nur im Hochsprung, sondern auch in den Sprint-Disziplinen und im Mehrkampf unterwegs.

„Nur die Wurfdisziplinen und Ausdauerläufe liegen mir nicht so“, erklärt die 19-Jährige. Im 100-Meter-Sprint kratzte sie in 13,10 Sekunden schon mal an der 13-Sekunden-Marke. „Es wäre schon klasse, die 13 Sekunden noch zu unterbieten“, betont Christin Müller. Der Start dürfte ihr dabei inzwischen deutlich besser gelingen. „Ich habe gerade im vergangenen Winter viel Zeit im Fitnessstudio verbracht, um Muskeln aufzubauen“, informiert Müller. Dabei habe sie auch an Gewicht zugelegt und wiegt bei einer Größe von 1,80 Metern nunmehr 75 Kilogramm.

„Ich bin also nicht mehr nur der Strich in der Landschaft wie noch vor ein paar Jahren“, berichtet Christin Müller. Die meisten Konkurrentinnen beim Hochsprung seien aber immer noch federleicht. „Ich fühle mich jedoch wohl mit meinem Gewicht und werde mich nicht herunterhungern, nur um ein paar Zentimeter höher zu springen“, sagt die selbstbewusste Athletin mit einer gesunden Lebenseinstellung – außerdem esse sie dafür einfach viel zu gerne.

In den vergangenen Jahren war Linus Pieper das Aushängeschild des TV Schwanewede mit seinen Teilnahmen an den deutschen Meisterschaften. „Linus ist mein bester Freund“, lässt Christin Müller wissen. Derzeit muss die Auszubildende aber gerade auf den persönlichen Kontakt mit Linus Pieper verzichten, da dieser gerade Australien und Neuseeland bereist. Pieper hatte sich zuletzt ganz auf den Fußball beim FC Hansa Schwanewede II in der 1. Kreisklasse Osterholz konzentriert und seine Leichtathletik-Karriere zumindest vorerst beendet.

Christin Müller selbst muss 2020 erstmals in der Frauenklasse antreten. Reinhard Wagner setzt sowohl in Christin Müller als auch in Julia Fuhrmann nicht nur in sportlicher Hinsicht große Hoffnungen: „Die beiden jungen Frauen sind hoffentlich die nächste Generation von Trainerinnen, die mittelfristig die Wettkampf-Leichtathletik wieder attraktiver machen können.“ Nach dem glanzvollen Jahr in der deutschen Leichtathletik mit den Weltmeistertiteln für Weitspringerin Malaika Mihambo und für Zehnkämpfer Niklas Kaul sowie den daraus resultierenden Ehrungen zum Sportler des Jahres könne die Ausgangslage aus seiner Sicht gar nicht besser sein. Christin Müller verfolgt noch einen ganz persönlichen Traum: „Ich möchte einmal die 1,70 Meter überspringen."