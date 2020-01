Ole Johannsen (TSV Lesum-Burgdamm) und seine Teamkollegen gingen leer aus. (WK)

Lesum. Die Floorballer des TSV Lesum-Burgdamm mussten am fünften Spieltag in der Kleinfeld-Regionalliga Nordwest der Herren sowohl auf ihren Kapitän Hendrik Kausch als auch auf dessen Stellvertreter Joel Jordan verzichten. Somit durfte Stephan Reest erstmals das Amt des Mannschaftsführers ausfüllen. Aber auch Reest vermochte die 7:18-Schlappe gegen den souveränen Klassenprimus Hannover Mustangs sowie die 4:5-Niederlage gegen das Schlusslicht Floorball Falcons Wahnbek in Braunschweig nicht zu verhindern.

TSV Lesum-Burgdamm – Hannover Mustangs 7:18 (3:9): „Wir verloren erwartungsgemäß. Gegen die drei starken Keller-Brüder hatten wir nichts entgegenzusetzen, denn sie sind extrem ballsicher und abschlussstark, sodass jeder kleine Fehler sofort bestraft wurde“, teilte Lesums Trainer Thorsten Steiert mit. Sein Team habe phasenweise sogar gut mitgehalten. „Aber sobald ein Ball von uns nicht genau genug gespielt wurde, erkämpften sich die Hannoveraner diesen und nutzen die Konter eiskalt aus“, berichtete Steiert. So hatte der Erste auch bereits zuvor die bis dahin ungeschlagenen Lilienthaler Pinguine mit 14:7 in die Schranken verwiesen.

„Wir erzielten aber immerhin auch sieben zum Teil sehr schöne Tore gegen die Mustangs“, stellte Steiert fest. Seine Formation sei nach der Niederlage natürlich nicht zufrieden mit der Anzahl der Gegentreffer gewesen. „Aber insgesamt gesehen war es dennoch eine ordentliche Leistung“, versicherte Steiert. Seine Mannschaft habe zuletzt nicht wie gewünscht trainiert, da die Torhüter häufig nicht zur Verfügung standen. „Dadurch scheint uns die Zielgenauigkeit etwas abhandengekommen zu sein“, betonte Thorsten Steiert. Bastian Kansmeyer (3) sowie Jonas Axmann (2), Leon Niekrenz und Moritz Bergenthal trafen gegen Hannover ins Netz

Floorball Falcons Wahnbek – TSV Lesum-Burgdamm 5:4 (4:2): „Wir wollten unbedingt gewinnen, gerieten aber bereits nach fünf Minuten durch einen Doppelschlag mit 0:2 in Rückstand“, ließ Steiert wissen. Bastian Kansmeyer und Moritz Bergenthal glichen aber zum 2:2 aus. Weil die Nordbremer dann auf das 3:2 drängten, mussten sie hinten einen weiteren Doppelschlag hinnehmen. „In der zweiten Hälfte nahmen wir uns vor, noch mehr Druck zu erzeugen, um den Gegner müde zu spielen und nicht mehr zur Entfaltung kommen zu lassen“, sagte Steiert. Lucas Hertel verkürzte auf Vorlage von Bastian Kansmeyer auch auf 3:4. „Doch dann unterlief uns ein folgenschwerer Stellungsfehler, sodass Wahnbek den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellte“, erklärte Thorsten Steiert. Nachdem Sjörn Axmann fünf Minuten vor Schluss das 4:5 erzielt hatte, warfen die Lesumer alles nach vorne und drängten auf den Ausgleich.

„In der letzten Minute nahmen wir sogar noch den Torwart zugunsten eines vierten Feldspielers runter, um noch mehr Druck erzeugen“, informierte Steiert. Aber trotz einer Vielzahl an Abschlüssen glückte das 5:5 nicht mehr. „Wir verzeichneten deutlich mehr Torschüsse als der Gegner. Doch die meisten davon gingen neben das Tor oder waren zu zentral geschossen.

Somit kassierten wir eine völlig überflüssige Niederlage“, bilanzierte Thorsten Steiert. Bis zum Heimspieltag am Sonnabend, 28. März, solle nun die Abschlussgenauigkeit trainiert werden, damit gegen Wahnbek die Revanche gelingt – zudem werden die Lilienthaler Pinguine zu Gast in Lesum sein.

TSV Lesum-Burgdamm: Busch, Hübner; Hertel, Kansmeyer, Fischer, Sjörn Axmann, Niekrenz, Reest, Jonas Axmann, Ole Johannsen, Dorawa, Bergenthal.