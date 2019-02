Uwe Schnibben hat zwar mit den Planungen für die diesjährige 49. Auflage des BTV-Internationalen begonnen, doch der Funktionär sieht keine Zukunft mehr für das Blumenthaler Mega-Schwimm-Event. (Martin Prigge)

Bremen-Nord. Uwe Schnibben ist ein vielbeschäftigter Mann. Der Multifunktionär ist seit Jahren eine feste Größe im Nordbremer Vereinsleben, sorgt dafür, dass der Sport im Blickpunkt bleibt, zeigt, was Ehrenamt leisten kann, und hat sogar im Jahr 2000 als Trainer den Faustball-Weltpokal mit den Frauen des Blumenthaler TV gewonnen.

Er will zwar mit der Zeit gehen, sieht jene aber ungerne als Variable. „Ich blicke nicht auf die Zeit, auf Stunden, Tage, Monate oder Jahre. Manchmal dauern Amtszeiten länger oder kürzer als man denkt“, antwortet Uwe Schnibben auf die Frage, wie lange er schon im Nordbremer Vereinsleben aktiv ist.

Zehn Jahre dürften es mittlerweile sein, überlegt Schnibben. Damit meint er aber nur die Tätigkeit als Vereins-Vorsitzender des Blumenthaler Turnvereins. Lange Zeit war er seit dem Jahr 2000 zudem Abteilungsleiter der BTV-Schwimmsparte gewesen, ehe er diese Aufgabe an seinen Nachfolger Frank Domke überreichte, der jedoch, wie berichtet, im November 2018 aus familiären Gründen sein Amt niederlegte.

Jetzt ist Uwe Schnibben also erneut in der Funktion des Abteilungsleiters bei den Blumenthaler Schwimmern der Chef – wenn auch nur kommissarisch. Denn entgegen seiner Philosophie, die Zeit nicht zu berechnen, kann Schnibben bereits das Ende seiner Amtszeit als Schwimm-Boss voraussagen. Es gibt sogar schon einen Nachfolger, die Übergabe läuft bereits: Am 5. April dieses Jahres soll Norbert Geyer auf der Jahreshauptversammlung zum neuen Schwimm-Abteilungsleiter gewählt werden, dessen Tochter Isabel im BTV-Dress etliche Erfolge feiern konnte und mittlerweile nicht weniger erfolgreich an Masters-Wettkämpfen teilnimmt.

Nicht zuletzt durch seinen gelernten Beruf als Diplom-Kaufmann erlangte Uwe Schnibben wertvolles Wissen, das ihm auch in seiner dritten Funktionärs-Tätigkeit zu Gute kommt. Der 57-Jährige ist Vorsitzender des Vereins Sportbad Bremen-Nord e.V., Trägerverein des Grohner Bades an der Friedrich-Humbert-Straße. Der Betrieb des Grohner Bades ist derzeit mit einer besonderen Relevanz verbunden, schließlich ist seit Langem bekannt, dass die Schwimmhalle marode ist.

Mit den drei Tätigkeiten im Vereinsvorstand ist es bei Uwe Schnibben aber noch nicht getan. Als Schwimmtrainer übernimmt er zusätzlich pro Woche zwei Einheiten – einmal betreut er die Jungmasters des BTV und das andere Mal übernimmt er eine Trainingseinheit des Leistungs-Nachwuchses. „Das ist aber wirklich nur noch reines Training, ich betreue keine Wettkämpfe mehr“, lacht Uwe Schnibben ob der zeitlichen Belastung.

Denn da ist ja auch noch das Berufsleben. Neben dem ehrenamtlichen Engagement im Nordbremer Sport ist Schnibben Personaldienstleister und hat Mitte 2017 eine Firma gegründet, die sich noch im Neuaufbau befindet. „Das macht viel Spaß, kostet aber auch Zeit“, sagt der gebürtige Lesumer, der einst bei der Bundeswehr als Offizier diente und nach zwölf Jahren als Hauptmann ging.

Scheinbar erübrigt sich bei Uwe Schnibbens Terminkalender die Frage nach Hobbys. Doch der Allrounder spielt seit einiger Zeit gerne Golf, wenn es die freie Zeit zulässt. „Früher habe ich Golf belächelt, aber es passt doch sehr gut. Man kann sich da draußen bewegen und wenn man die Konzentration aufs Golfen legt, macht das den Kopf frei“, ist Uwe Schnibben überzeugt.

Einen freien Kopf kann der Multifunktionär gut gebrauchen, wenn es um die Führung seiner Vereine geht. So müsse ein Funktionär in der Lage sein, vernünftig und sauber zu kommunizieren. „Ich bin vielleicht geprägt von Faustball und Schwimmen, nehme aber die Vogel-Perspektive ein, denn die Zeiten der Vereinsmeierei sind vorbei“, sagt Uwe Schnibben. Gründe für neue Arten der Zusammenarbeit seien neben einem enormen Kostendruck auch Vereinsmitglieder, die den Klub als Dienstleister betrachteten. „Das ist die größte Herausforderung, die man hat.“

In diesem Zusammenhang betrachtet der Multifunktionär auch die Rolle des Ehrenamts. „Ich lese immer wieder, wie wichtig das Ehrenamt ist. Was da steht, wird aber nicht gelebt. Der Verwaltungsaufwand wird durch die Bürokratie immer größer, der Kostendruck wächst, man behindert uns.“ Über die Bremer Sportpolitik könne man daher nur sehr frustriert sein. „Es wird durch den demografischen Wandel künftig weniger Kinder und dadurch weniger Engagement geben“, prophezeit Uwe Schnibben. Deshalb müssten sich die Sportvereine mehr zusammenschließen. „Sportler sollen im Wettkampf gegeneinander antreten und sich messen. Außerhalb davon müssen sie aber eine Lobby bilden.“

Und dann ist da noch seine Familie. Seine Frau Silke, Grundschullehrerin, ist als Trainerin in der BTV-Schwimmausbildung aktiv und unterhält den stetig wachsenden Shop „Swim and Beachwear“ für Schwimm-Bekleidung zusammen mit der gemeinsamen Tochter Swantje, die gerade ihren Master in Psychologie abgeschlossen hat und ihren Vater Uwe mit den Enkelkindern Bo und Malo zum Großvater machte. Sohn Sören arbeitet als Controller in Nürnberg und war früher selbst Leistungsschwimmer.

So kam der Nordbremer Uwe Schnibben letztlich zur Nachfolge der damaligen BTV-Schwimmbosse Heiko Dornstedt und Uwe Lörchner. Seine Vorgänger im Hauptverein, Bodo Schröder und Fritz-Dieter Regensdorff, sieht er als Vorbilder an: „Sie haben einen guten Job gemacht und mir einen vernünftigen Verein übergeben.“

Den Blumenthaler TV wolle er „weiterhin am Leben halten. Wir können nicht an den alten Zöpfen hängen bleiben, es muss weitergehen.“ So sieht Schnibben seine Vereinsführung gleichzeitig als wichtigsten Erfolg an. Den laufenden Betrieb, „die kontinuierliche Arbeit“, stuft der Funktionär deshalb höher ein als den Europapokalsieg im Faustball 1998 oder seinen Weltpokal-Erfolg vor 18 Jahren. „Jeder Tag, an dem beispielsweise ein Schwimmer seinen Sport in Grohn ausüben kann, ist ein Erfolg.“

Das Grohner Bad betreibt Uwe Schnibben aus exakt diesem Grund. „Ich kann da auch mal unbequem werden“, sagt er über diese Funktion. Dies sei besonders in der derzeitigen Debatte um die Zukunft der Halle von Wichtigkeit. Im Dezember hieß es so aus dem Sportressort, dass „im ersten Halbjahr 2019“ ein Lösungskonzept zur maroden Grohner Schwimmhalle vorgelegt werden solle.

Zu den derzeitigen Konditionen würde nämlich der Trägerverein um den Vorsitzenden Uwe Schnibben ab 2021 nicht weitermachen, weil dann der Pachtvertrag mit dem Besitzer, einem Privatmann, ausläuft und den Ehrenamtlichen das finanzielle Risiko zu hoch ist, betont Schnibben, der die Vereinsführung zunächst mit Ingo Schäfer übernommen hatte, und verweist zugleich auf ein neu aufgetretenes Problem: Für rund 8000 Euro müsste die notdürftig reparierte Wärmerückgewinnungspumpe ersetzt werden.

„Wir befinden uns in Gesprächen, aber wenn es keinen längerfristigen Vertrag gibt, haben Reparaturen keinen Sinn.“ In zwei Jahren wäre das Grohner Bad, in dem noch immer zahlreiche Kinder Schwimmen lernen, die Leistungssportler des Blumenthaler TV und der SG Aumund-Vegesack ihre sichtbaren Erfolge vorbereiten, die DLRG Lebensretter ausbildet, sowie Tauchgruppen und viele weitere Nutzer das nasse Element genießen, demnach Geschichte.

Von ebenso großer Tragweite ist außerdem die in dieser Woche bekanntgewordene Überlegung des BTV, sein Internationales Schwimmfest im Vegesacker Bad nicht mehr durchzuführen. Wie berichtet, haben die Verantwortlichen um BTV-Chef Schnibben zwar mit den Planungen für die diesjährige 49. Auflage begonnen, doch zu den derzeitigen Mietpreis-Konditionen der Bremer Bäder sieht der Funktionär keine Zukunft mehr für das Blumenthaler Mega-Event, das damit vor dem Aus steht.

So hat Uwe Schnibben als bekanntes Gesicht schließlich noch einen Wunsch für den Nordbremer Sport parat: „Ich wünsche mir, dass er mehr Beachtung geschenkt bekommt, damit er nicht stirbt. Ich möchte, dass man sich um Dinge wie marode Schwimm- und Sporthallen und ständig steigende Kosten kümmert.“ Der Vereinsfunktionär richtet deutliche Worte an die Politik: „Reden hilft nicht, es muss sich endlich etwas tun. Wenn diese Probleme nicht behoben werden, hat der Sport in Bremen-Nord keine Zukunft.“

Zur Sache

Dreifacher Vereinsfunktionär

Uwe Schnibben (57) ist dreifacher Vereinsfunktionär als Vorsitzender und Schwimm-Abteilungsleiter des Blumenthaler TV, bei dem er zusätzlich das Traineramt ausübt, und steht dem Verein Sportbad Bremen-Nord e.V. vor, der sich um den Betrieb des Grohner Bades kümmert. Uwe Schnibben hat kein Lieblingsessen, verzichtet aber gerne auf Spinat, gekochten Fisch, Sellerie und Suppen.