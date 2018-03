Vegesack. Eigentlich hätte SAV-Teamchef André von Lindern mit der Punkteteilung zufrieden sein müssen, denn genau die hatte er als Mindestziel angestrebt. „Wenn man sich die Spielverläufe betrachtet, dann ist es ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben“, stellte er jedoch rückblickend fest.

Fünf Drei-Satz-Begegnungen lieferten sich die Kontrahenten, und davon gingen vier zugunsten der Stadtbremer aus – oft unnötigerweise, fand der SAV-Mannschaftskapitän. Vor dem letzten Punktspiel der Saison steht sein Team mit ausgeglichenem Konto (11:11) sicher auf Platz drei.

Gegen die Stadtbremer hatte die SG Aumund-Vegesack II, die diesmal ohne den erkrankten Lars Lisson auskommen musste, im Hinspiel mit 5:3 gewonnen. Doch die SG Arbergen-Mahndorf hatte sich danach durch Timo Karsch gut verstärkt. Das bekamen die Vegesacker im ersten Herren-Doppel zu spüren. „Ich war erstaunt, dass wir den ersten Satz gewinnen konnten“, verriet von Lindern, der mit Jannis Menge gegen das Duo Karsch/Pardun in drei Durchgängen verlor (22:20, 12:21, 14:21).

Einen Punkt erhoffte sich der SAV II-Teamchef von seinem zweiten Doppel. Doch Christian Sommer und Paul Völtz ließen sich das Spiel des Gegners aufzwingen (21:12, 21:13, 13:21). „Eigentlich sind sie besser als Schweers/Rickens. Sie konnten aber nur im zweiten Satz den Ton angeben“, berichtete André von Lindern.

Auch in den Einzeln verkauften sich die beiden Vegesacker nicht optimal. Christian Sommer kam mit den unkonventionellen Schlägen von Henning Schweers, der normalerweise das Mixed spielt, nicht zurecht und überzeugte nur im zweiten Satz. Im entscheidenden Durchgang hatte Sommer zunächst die Nase vorn, aber am Ende unterlag er mit 21:23.

„Das war wirklich nicht nötig“, fand von Lindern. Auch der Auftritt von Paul Völtz begeisterte ihn nicht. Er habe viel „zu lieb“ agiert und gegen Uwe Rickens nur mit Ach und Krach gewonnen. Sichere Punktelieferantinnen waren erneut die SAV-Damen Manuela Saevecke und Sabine Jendroschek. Ersatzfrau Jendroschek, die angeschlagen spielte, überraschte zusammen mit Jannis Menge zudem im Mixed. Das lief ebenfalls über drei Sätze und hätte für das SAV-Duo positiv ausgehen können.

Nach einem 21:16-Erfolg im ersten Satz, lagen die Vegesacker gegen Karsch/Grahs in Durchgang zwei schon mit 18:12 in Führung, doch am Ende ging ihnen die Luft aus und sie verloren. So war es an André von Lindern, beim Stand von 3:4 im ersten Herren-Einzel wenigstens noch ein Unentschieden herauszukitzeln. Das gelang ihm mit seinem offensiven Spiel gegen den starken Torben Pardun mit Bravour. „Gegen ihn habe ich noch nie gewonnen. Aber ich habe viel trainiert und bin gut in Form“, freute er sich nach seinem 21:19, 21:18-Sieg.