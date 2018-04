Sandra Auffarth und Nupafeed's Cool as Ice (fr)

Lemwerder. „Nicht nur das Wetter war fantastisch, auch die Leistungen der jungen Reiter und Pferde waren großartig“, schwärmte Janne Sosath-Hahn nach dem Reit- und Springturnier auf dem Hof ihrer Familie in Lemwerder. Nachdem am ersten Tag mehr als 100 talentierte junge Pferde an den Start gegangen waren, stand das Wochenende ganz im Zeichen des Reiternachwuchses. „Das vom Oldenburger Reiterverband initiierte Turnier hat sich zu einer beeindruckenden Veranstaltung entwickelt“, versicherte Sosath-Hahn.

Der erste Tag sei ein „Tag von Reitern für Reiter“ gewesen. Gerd Sosath hatte gleich mehrere Springpferdeprüfungen ausgeschrieben: „Wir freuen uns, wenn wir auf anderen Turnieren viele Prüfungen an einem Tag reiten können und unsere Pferde in verschiedenen Parcours Erfahrung sammeln. Da wollten wir das auf unserem eigenen Turnier natürlich auch ermöglichen.“ So gab es gleich neun Abteilungen für den vierbeinigen Nachwuchs. Vier davon gewann die frischgebackene Berufsreiterchampionesse und Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit, Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee. In der Springpferdeprüfung der Klasse A für vierjährige Pferde siegte Thomas Heineking (RFV Nendorf) gleich bei seinem allerersten Start auf seinem Hengst Lyon mit der Wertnote 8,5. In der geschlossenen A-Springpferdeprüfung musste sich Claas Jüchter vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne mit Cora Colanda nur Johanna Wetjen (Ammerländer RC) auf Cousi Cousi beugen. Stakkolensky, vorgestellt von Thomas Heineking, überzeugte die Richter in der A-Springpferdeprüfung mit zwei Sternen und entschied die erste Abteilung dieser Klasse mit 8,8 Punkten für sich.

Vier Abteilungen wurden auf L-Niveau platziert. Die Tageshöchstnote 9,0 ging dabei an den Lokalmatadoren Hendrik Sosath und den Stationshengst Ogano. In der zweiten Abteilung dieser Prüfung mussten Hendrik Sosath und Casino Grande nur Sandra Auffarth und Con Cordia den Vortritt lassen. Den zweiten und dritten Sieg erzielte Sandra Auffarth im Sattel von Nupafeed`s Coupe Dora und von Bundeschampion Gentleman FRH in zwei weiteren Abteilungen der L-Springpferdeprüfung. Den Tag perfekt machte Sandra Auffarth dann in der schwersten Prüfung des Tages, einer Springpferdeprüfung der Klasse M. Dort siegte sie erneut mit Con Cordia.

Früh aufstehen mussten die Junioren der A-Dressur am zweiten Tag. „Ausgeschlafen und in absoluter Topform präsentierten sich Emily Schön (RFV Friesoythe) und ihr Pony Nobler Boy“, stellte Janne Sosath-Hahn fest. Mit der Tageshöchstnote 8,6 sicherten sich die beiden den Triumph in der ersten Abteilung. Auch die Ehrenrunde der Dressurreiterprüfung der Klasse L wurde von Emily Schön angeführt. Dabei ragte sie im Sattel von Indian Spring heraus. Die zwölf wertnotenbesten Paare dieser Talentsichtung dürfen im Finale anlässlich des Oldenburger Landesturniers im Rasteder Schlosspark starten.

Die Teilnehmer der Kombinierten Prüfung absolvierten eine Dressur- und eine Stilspringprüfung auf E-Niveau. „Das vielseitigste Nachwuchstalent war Emma Duhm mit ihrem Pony Medicus“, informierte Sosath-Hahn. Den Sonderehrenpreis für das beste Dressurergebnis erhielt Melina Leinjejohanns (RFV Saterland) auf Dezember mit 8,0 Zählern. Pia Marie Hailer (RFV Steinfeld-Mühlen) und Gambella wurden für das beste Springergebnis geehrt (8,3).

„Am Sonntag freuten sich die Zuschauer über vier spannende Springprüfungen“, versicherte Sosath-Hahn. Die Oldenburger Junioren gingen in Stilspringen an den Start. In der Klasse A mit einem Stern setzte sich Frieda Raupach vom RFV Holdorf mit Whos DJ mit 8,2 Punkten in der ersten Abteilung souverän durch. In der zweiten Abteilung freute sich Eske Rowehl vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne auf Carry Sue über den dritten Rang. „Das Highlight der Jugendprüfungen war das L-Stilspringen der Oldenburger Talentförderung“, erklärte Janne Sosath-Hahn. Die Sieger des A-Springens, Frieda Raupach und ihr Whos DJ, waren auch hier das Maß aller Dinge und behaupteten sich mit 8,6 Zählern. Die zwölf platzierten Paare qualifizierten sich direkt für das große Finale im Rasteder Schlosspark.

Erstmalig fanden auch Youngster-Springprüfungen für sechs- und siebenjährige Pferde im Rahmen des Turniers statt. In der Springprüfung der Klasse M mit einem Stern gewann Thorsten Pander (TG Bad Zwischenahn) auf Costa Rica. „Besonders guten Sport erlebten die zahlreichen Zuschauer am Sonntagnachmittag in der Springprüfung der Klasse M mit zwei Sternen“, betonte Sosath-Hahn. Viele Profis hätten hier ihre besten Youngster, die teilweise schon international erfolgreich waren, gesattelt.

An der Ostfriesin Inga Bruns führte dabei kein Weg vorbei. Auf Ceresa B war die Heselerin vier Sekunden schneller als Dennis Schlüsselburg auf Greatest Boy. Bruns nahm mit einem Equestic Saddle Clip einen besonders hochwertigen Ehrenpreis entgegen. Hendrik Sosath platzierte Casalido an siebter und Lady Cadora OLD an achter Stelle.

Ergebnisse

A-Springpferdeprüfung für vierjährige Pferde: 1. Thomas Heineking (RFV Nendorf) auf Lyon 8,5; 2. Silke Manssen (FRV Filsum) auf Qimbas Dream 8,3; 3. Katrin Schäfer (RV Ganderkesee) auf Hanley 8,0

Geschlossene A-Springpferdeprüfung: 1. Johanna Wetjen (Ammerländer RC) auf Cousi Cousi 7,8; 2. Claas Jüchter (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Cora Colanda 7,7; 3. Johanna Bengtson (RFV Cloppenburg) auf Copacollanda 7,6

A-Springpferdeprüfung, 1. Abt.: 1. Thomas Heineking (RFV Nendorf) auf Stakkolensky 8,8; 2. Celine Beekhuis (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Levista 8,3; 3. Kai Thomann (RFG Falkenberg) auf Steenken 8,1; 2. Abt.: 1. Kai Thomann (RFG Falkenberg) auf Cocolore 8,4; 2. Thomas Heineking (RFV Nendorf) auf Kaira 8,2; 2. Dennis Heyer (RV Oldenburger Münsterland) 8,2

L-Springpferdeprüfung, 1. Abt.: 1. Hendrik Sosath (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Ogano 9,0; 2. Dennis Schlüsselburg (RFV Steller See) auf Baron Z 8,6; 3. Vivian Martin (RFV Cloppenburg) auf Botakara 8,5; 2. Abt: 1. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) auf Con Cordia 8,8; 2. Hendrik Sosath (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Casino Grande 8,6; 3. Ricardo Tenti (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Casalouba 8,5

L-Springpferdeprüfung, 1. Abt.: Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) auf Nupafeed`s Coupe Dora 8,7; 2. Kai Thomann (RFG Falkenberg) auf Cocolore 8,4; 3. Jennika Stürken (RV Sittensen) auf Columbus 8,1; 2. Abt.: 1. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) auf Gentleman FRH 8,5; 2. Thomas Heineking (RFV Nendorf) auf Clueso 8,2; 3. Hendrik Sosath (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Diamant de Landor 8,0

M-Springpferdeprüfung: 1. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) auf Con Cordia 8,7; Dennis Schlüsselburg (RFV Steller See) auf Messi`s Lady 8,5; 3. Hendrik Sosath (Stedinger RFV Sturmvogel Berne auf Casino Grande 8,4

A-Dressur, 1. Abt.: 1. Emily Schön (RFV Friesoythe) auf ­Nobler Boy 8,6; 2. Laura Leinjejohanns (RFV Saterland) Montero H 7,6; 3. Edda Bullermann (RFV Bösel) auf ­Sammy G 7,5; 2. Abt.: 1. Mia Holtgers (RFV Lastrup) auf Sweet ­Deluxe 8,2; 2. Clara Paschertz (RFV Cloppenburg) auf Polly 7,6; 3. Katharina Maichrzak (Jader RC) auf Paula 7,5

L-Dressurreiterprüfung: 1. Emily Schön (RFV Friesoythe) auf Indian Spring 7,4; 2. Nele Idelmann (RFV Großenkneten) auf Asterix 7,2; 3. Lina Frederieke Köster (Jeverländer Rennverein) auf Talina T 7,1

Kombinierter Wettbewerb: 1. Emma Duhm (Butjadinger RV Stollhamm) auf Medicus 15,30; 2. Sofie Mensink (Grün-Weiß-Grün Husum) auf Cinderella 15,10; 3. Greta Kotschofsky (RV Visbeck) auf Bruno Banani 15,80

E-Stilspringen, 1. Abt.: 1. Frieda Raupach (RFV Holdorf) auf Whos DJ 8,2; 2. Nele Heimbrock (PSV Löningen-Ehren) auf Delius A 7,7; 3. Gebke Friedrichs (Jeverländer Rennverein) auf Grandios B 7,5; 2. Abt.: 1. Leonie Pander mit Care­ful‘s Son 8,0; 2. Joana Holst (RFV Nordbutjadingen Tossens) auf Cooper-Lou K 7,6; 3. Eske Rowehl (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Carry Sue 7,5

L-Stilspringen: 1. Frieda Raupach (RFV Holdorf) auf Whos DJ 8,6; 2. Katharina Wuthe (RV Ganderkesee) auf ­Quadronja 8,0; 3. Nele Idelmann (RFV Großenkneten) auf Contessa 7,7

M-Springen: 1. Thorsten Pander (TG Bad Zwischenahn) auf Costa Rica 0/43,33; 2. Inga Bruns (RFV Hesel) auf Ceresa B 0/44,40; 3. Victoria Kruse (RSV Alpheide-Nienburg) auf Lamberk`s Lord Landcrack 0/48,15

M-Springen: 1. Inga Bruns (RFV Hesel) auf Ceresa B 0/48,66; 2. Dennis Schlüsselburg (RFV Steller See) auf Greatest Boy 0/52,82; 3. Anne Ziemer (RZF Stadthagen) auf Quintessa 0/54,18 KH