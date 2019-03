Christian Bohnhardt (am Ball) ließ die TSV Farge-Rekum mit seinen drei Derby-Treffern zwischenzeitlich hoffen. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Auch das dritte Nordderby in Folge hat der kaum noch zu rettende Fußball-Bezirksligist TSV Farge-Rekum verloren. Zu Hause gab es eine 3:6 (1:3)-Niederlage gegen die SG Aumund-Vegesack II. Außerdem wurde jetzt bekannt, dass ein Trainertrio den bisherigen Farge-Coach Björn Reschke ersetzt. Wie berichtet, wollte sich Reschke zum Saisonende aus familiären Gründen von seinem Traineramt zurückziehen. Nun ist das Zepter aus zeitlichen und gesundheitlichen Gründen vorzeitig übergeben worden.

Malte Golla, Jerome Schröder und Dennis Zäbe haben bis auf Weiteres die Betreuung des Farger Teams übernommen. „Wir haben uns alle zusammengesetzt und den für Sommer geplanten Wechsel vorgezogen“, sprach Dennis Zäbe von gegenseitigem Einvernehmen. Künftig wird Malte Golla vom Spielfeldrand coachen, während Torwart Jerome Schröder und Feldspieler Dennis Zäbe auf dem Spielfeld agieren.

Dem neuen Trainertrio ist die gegenwärtige Situation des Abstiegskampfes bewusst. So fand Dennis Zäbe nach dem verlorenen Derby gegen Vegesack II deutliche Worte: „Es muss ein Wunder her. Wir können noch Spiele gewinnen, aber hätten zuletzt gegen die zweiten Mannschaften von Blumenthal und Vegesack etwas holen müssen.“

Der Anpfiff der Farger Heimpartie gegen Vegesack II hatte zunächst auf der Kippe gestanden, weil die Spielanlage an der Rekumer Straße durch das regnerische Wetter mit schwierigen Platzverhältnissen aufwartete – und den beiden Teams zu schaffen machte. Letztlich stand die Begegnung aber ganz im Zeichen von Nils Husmann. Der Rückkehrer bestritt nach langer Zeit wieder ein Spiel im SAV-Dress – und traf sofort vierfach.

In der 18. Minute erzielte Husmann die 1:0-Führung der Gäste – wenngleich aus einer abseitsverdächtigen Position. Der SAV-Akteur erhöhte dann mit zwei weiteren Treffern auf 3:0 (23./33.). „Farge war harmlos, doch durch eine Fehler-Folge machten wir den Gegner stark“, berichtete SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann vom weiteren Verlauf. So fiel der 1:3-Anschlusstreffer für Farge durch Goalgetter Christian Bohnhardt per Elfmeter noch vor der Pause (38.). „Dieser Treffer reichte aus, um uns komplett zu verunsichern. Wir kamen das ganze Spiel über nicht zurück in die Partie“, ärgerte sich Broekmann. Auch im zweiten Durchgang entpuppte sich Farges Angreifer Christian Bohnhardt als Unruheherd, der Vegesack II durchgehend auf Trab hielt. So markierte der TSV-Knipser in der 67. Minute das Hoffnung versprechende 2:3 für die Gastgeber, die jetzt am Drücker waren.

Doch mit einem direkten Freistoß aus 30 Metern machte Marius Bosse mit dem 4:2 für die SAV-Reserve Farges Hoffnungen auf eine Punkteteilung vorerst wieder zunichte (84.). Erneut war es dann aber Christian Bohnhardt, der per Kopf auf 3:4 verkürzte (85.). Für die Entscheidung sorgten schließlich Nils Husmann mit seinem nunmehr vierten Tor (3:5/86.) und Ghandi Mohamad, der einen der vielen Vegesacker Konterangriffe zum 6:3-Erfolg vollendete (90.+2).

Während Farge mit Endspurt-Stimmung zur anstehenden Partie gegen FC Roland Bremen reist (Dennis Zäbe: „Da müssen Punkte her“), freute sich Manuel Broekmann über „ganz wichtige Punkte“ und sprach Rückkehrer Nils Husmann ein Sonderlob aus: „Er hat nach langer Pause über 90 Minuten gespielt und dann noch viermal getroffen. Das ist eine schöne Sache.“

Weitere Informationen

TSV Farge-Rekum – SG Aumund-Vegesack II 3:6 (1:3)

TSV Farge-Rekum: Aust; Zäbe, Christian Bohnhardt, Ibrahim (45. Schledz), Schafranski, Jendroschek, Barnat, Uhlhorn (60. Hobbiesiefken), Arkulary, Frederik Bohnhardt, Heese

SG Aumund-Vegesack: Böttcher; El-Madhoun, Böhle (86. Demir), Dettmering (55. Mohamad), Yasak, Ramic, Ahmad, Broekmann, Brich (84. Niemczyk), Husmann, Bosse

Tore: 0:1 Nils Husmann (18.), 0:2 Nils Husmann (23.), 0:3 Nils Husmann (33.), 1:3 Christian Bohnhardt (38., Strafstoß), 2:3 Christian Bohnhardt (67.), 2:4 Marius Bosse (84.), 3:4 Christian Bohnhardt (85.), 3:5 Nils Husmann (86.), 3:6 Ghandi Mohamad (90.+2)

Schiedsrichter: Jordan Pfannschmidt (1. FC Burg)

Zuschauer: 50 MP