Blumenthals Denis Chinaka schied mit seinen Teamkollegen im Pokal aus. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Während sich der Blumenthaler SV im Viertelfinale nach einem Elfmeterschießen mit 6:7 beim Verbandsliga-Rivalen FC Union 60 aus dem Wettbewerb verabschiedete, vergab der JFV Bremen bei der 1:2-Niederlage beim Landesligisten OSC Bremerhaven mal wieder eine Vielzahl an Großchancen.

FC Union 60 – Blumenthaler SV 7:6 (2:2/1:1) n.E.: „Es war ein typisches Pokalspiel mit viel Tempo und Zweikämpfen“, erklärte BSV-Trainer Tarekk El-Achmar. Union kam nach einer halben Stunde per Weitschuss von Poorya Torabi zum Erfolg. Einen weiteren Hochkaräter parierte BSV-Torwart Marcel Welsch und hielt die Gäste damit im Spiel. Nach dem 1:0 für die Hausherren stellte der Gast sein Spiel durch die Einwechselung von Julian Steinforth um – Maurice Hesseling rückte ins zentrale Mittelfeld.

„Dadurch konnten wir im Mittelfeld bessere Kombinationen zustande bringen und waren im Spiel gegen den Ball besser“, ließ El-Achmar wissen. Der Ausgleich resultierte aus einem Eckball. Mahdi Matar kam im 16-Meter-Raum zum Schuss – der Ball wurde noch von Unions Mehmet Ali Eslikizi abgefälscht und als Eigentor gewertet (40.). „Danach hatten wir eine starke Phase, in der wir das zweite Tor hätten machen müssen“, stellte Tarek El-Achmar fest. Hakan Yavuz zog nach einem Zuspiel von Denis Chinaka auf halb links in die Mitte, doch FC-Keeper Ole Vahr hielt glänzend (42.).

In der zweiten Halbzeit machten die Nordbremer Druck und hatten Möglichkeiten durch Frank Osei, Denis Chinaka und Hakan Yavuz. Hakan Yavuz schloss dann eine gute Kombination im Mittelfeld über Maurice Hesseling und Mahdi Matar mit einem Volleyschuss ins rechte Eck zum 2:1 ab. Per Kopfball nach einem Eckstoß egalisierte Jan Gerdes aber noch zum 2:2 und führte die Platzherren ins Elfmeterschießen.

OSC Bremerhaven – JFV Bremen 2:1 (1:0): „Wir hätten dieses Match niemals verlieren dürfen. Aber meine Spieler haben derzeit vor dem gegnerischen Tor eine Blockade im Kopf“, urteilte JFV-Trainer Luis Serrano Leonor. Allen voran Ebrima Bojang ließ drei dicke Gelegenheiten ungenutzt. So kam, was kommen musste: Nach einer halben Stunde brachte Dennis Grünberg die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Während die Gäste die leichten Bälle nicht zu einem Treffer verwerteten, löste Ebrima Bojang beim 1:1 eine sehr schwierige Aufgabe und traf aus extrem spitzen Winkel.

Antonio Tatar markierte aber nach 63 Minuten das 2:1-Siegtor. Dabei verhielten sich die Nordbremer Akteure erneut zu passiv in der Defensive. „Meine Spieler haben sich nicht für ihre Arbeit belohnt“, bedauerte Luis Serrano Leonor.