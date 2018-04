Beim Regionalliga-Vizemeister SG Marßel wurde die Defensivspezialistin Jessica Boy verabschiedet. (Christian Kosak)

Marßel. Mit einem überraschend deutlichen 8:3-Erfolg beim SC Poppenbüttel und dem erwarteten 8:2-Sieg in eigener Halle gegen Absteiger Niendorfer TSV an den beiden letzten Spieltagen krönte das Team von Manager und Trainer Thomas Bienert mit 14 Siegen bei vier Niederlagen eine kontinuierliche und kaum erwartete Leistungssteigerung.

Die Füchse Berlin würden den mit dem Aufstieg in die 3. Liga verbundenen Titel in der Regionalliga gewinnen, war vom Tischtennis-Experten wie Thomas Bienert schon vor dem Start in die Saison 2017/18 prognostiziert worden. 34:2 Punkte stehen nun bei den Hauptstädterinnen zu Buche, die SG Marßel folgt mit 28:8 Zählern. Dass es für die Nordbremerinnen nach den beiden empfindlichen Auswärtspleiten bei den Füchsen (1:8) und beim VfL Tegel (2:8) an den beiden vorletzten Spieltagen und dem damit verbundenen Verlust des zweiten Tabellenplatzes aber doch noch zur Vizemeisterschaft reichen sollte, konnte kaum erwartet werden. Zumal die Auswärtspartie beim SC Poppenbüttel als hohe Hürde galt. Doch die Hamburgerinnen traten ohne ihre Spitzenspielerin Funke Oshonaike an, und das spielte der SG Marßel natürlich in die Karten, wie Thomas Bienert einräumte.

Schwerstarbeit geleistet

Gleichwohl steckte hinter dem vermeintlich leichten 8:3-Auswärtssieg des Marßeler Quartetts Elina Vakhrusheva, Katarina Belopotovanova, Jennifer Bienert und Klara Bruns Schwerstarbeit. So konnten sich Katarina Belopoticanova gegen Melanie Greil und Geburtstagskind Jennifer Bienert gegen Jasmin Kersten erst nach fünf Sätzen durchsetzen. An der Seite von Klara Bruns musste sich Bienert im ersten Doppel aber auch mit 2:3 den Hamburgerinnen Greil und Tietgens beugen. Die beiden weiteren Marßeler Niederlagen resultierten aus dem 1:3 von Bruns gegen Kersten und dem 0:3 von Bienert gegen Tietgens.

Im oberen Paarkreuz aber ließen die SGM-Spitzenspielerinnen nichts anbrennen. Elina Vakhrusheva wies Poppenbüttels Beste Larissa Schmidt ebenso glatt mit 3:0 in die Schranken wie die SC-Drittplatzierte Jasmin Kersten. Und auch Poppenbüttels Nummer zwei, Melanie Greil, hatte beim 1:3 gegen Vakhrusheva keine Chance. Marßels Nummer zwei, Katarina Belopotocanova, punktete gegen Schmidt (3:1) und Greil (3:2). Und weil schließlich auch Jennifer Bienert (3:2 gegen Kersten) und Klara Bruns (3:0 gegen Tietgens) ihre Partien im unteren Paarkreuz gewannen, hatte die SG Marßel nach zwei Stunden und 41 Minuten einen großen Schritt zur Vizemeisterschaft getan. Wenngleich, so Thomas Bienert, seine Tochter wegen ihres Geburtstags zunächst nicht ganz bei der Sache gewesen und Klara Bruns mit dem Noppenbelag auf dem Schläger von Jasmin Kersten nicht zurechtgekommen sei.

Der zweite Schritt zur Festigung des Tabellenplatzes zwei in eigener Halle gegen den aus Hamburg angereisten Absteiger Niendorfer TSV fiel der SG Marßel am Sonntag dann leichter. Nur Katarina Belopotocanova (2:3 gegen Niendorfs Spitzenspielerin Nicola Kölln) und Klara Bruns (1:3 gegen Katja Decker) mussten ihre Spiele abgeben. Alle anderen wurden eine meist leichte Beute der SG Marßel. Wobei das Spitzen-Duell von Elina Vakhrusheva gegen Nicola Kölln zum Höhepunkt des Spieltages avancierte. Marßels Beste setzte sich schließlich nach hartem Kampf mit 3:2 Sätzen durch.

Nach der letzten Partie in der Saison 2017/18 in der Landskronahalle wurde nicht nur die Vizemeisterschaft gefeiert, sondern auch Jessica Boy verabschiedet. Sie spielte im letzten Match für die SG Marßel an Position vier und bestätigte mit einem glatten 3:0-Erfolg im Abwehr-Duell gegen Nura Jensen sowie einem 3:1 gegen Katja Decker ihre Defensivqualitäten. Anstelle von Jessica Boy, die es nach Bienerts Worten in den Oldenburger Raum zieht, soll in der nächsten Saison Sofia Stefanska von der TTG Nord Holtriem für die SG Marßel aufschlagen.

Thomas Bienert bezeichnet die A-Schülerin als eines der Toptalente in Niedersachsen, das eine Herausforderung in einer hohen Liga suche. Außerdem, so der Marßeler Coach, könne Sofia Stefanska regelmäßig mit seiner Tochter sowie zeitweise mit Klara Bruns trainieren.