Bremen-Nord. Mit 15 Mannschafts- und 49 Brettpunkten sicherte er sich den Vizemeistertitel. „Das war eigentlich eine perfekte Saison, wäre da nicht die ‚kroatische Nationalmannschaft‘ in Form des SV Kirchweyhe gewesen", äußerte sich der Teamsprecher des SKBN, Gerd Janusch, nach dem letzten Heimduell der nun zu Ende gegangenen Saison.

Die Kirchweyher mit ihren starken Groß- und Fidemeistern aus den Ausland stellten die übermächtige Mannschaft der Staffel und sicherten sich den angestrebten Titel und Aufstieg in die Landesliga Nord, den auch das nur aus Amateuren bestehende Nordbremer Team verwirklichen möchte, souverän (18/62).

Zweiter in der Abschlusstabelle

Zumindest Abschlussrang zwei wollten die Denksportler des SK Bremen-Nord beim Saisonfinale noch erreichen. Das gelang im Nachbarschaftsduell locker, zumal die Findorffer nur mit sechs Spielern angetreten waren und die beiden Punkte an Brett sechs und acht kampflos auf dem Konto der Gastgeber landeten.

Am siebten Brett erzielten die Stadtbremer ihren Ehrenpunkt. Dort zog der Nordbremer Ersatzmann Matthias Herdzik gegen Malte Hentrop und verlor. „Im Königsinder liebäugelte Matthias mit Angriffsabsichten am Königsflügel, der Gegner kam ihm aber auf der anderen Brettseite zuvor und schoss den Anschlusstreffer für die Gäste“, berichtete Gerd Janusch.

Danach gaben die Nordbremer Schach-Akteure keinen weiteren Zähler ab: Zunächst stellte Thorsten Döscher an Brett fünf den Zwei-Punkteabstand wieder her: Sein Kontrahent Sören Behrens zeigte wenig Endspielverständnis, ließ es zum Figurenabtausch kommen und verlor das Bauernendspiel klar.

Auf größere Gegenwehr stieß Gerd Janusch an Brett zwei. Der Findorffer Karsten Ohl war mit Schwarz gut aus der Eröffnung gekommen. Als es dann aber komplizierter wurde, griff er fehl, und Janusch verbuchte den Punkt für sich. Mit einer guten Partie beendete Youngster Collin Colbow die Verbandsligarunde. An Brett drei brachte er Felix Lanfermann schnell in Bedrängnis und eroberte den Siegpunkt für die Hausherren zum 5:1-Zwischenstand.

Auch Robert Kosak, diesmal am Spitzenbrett eingesetzt, punktete sicher gegen den Stadtbremer Viktor Gesswein. Den letzten Zähler erbeutete Gerhard Lunkmoss. An Brett vier baute er im Sizilianer mit Weiß etwas Druck auf. Sein Gegenüber Uwe Körber opferte eine Qualität und hielt lange dagegen. Doch im Endspiel setzte sich der Nordbremer aufgrund seines Materialvorteils durch.