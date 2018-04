BSV-Torwart Roy Schleinecke bekam gegen den JFV keine Probleme. (Christian Kosak)

Blumenthal. Alle drei Treffer steuerte Mahdi Matar bei.

Blumenthals Junioren zeigten im Dauerregen, aber auf einem gut bespielbaren Rasen im Burgwallstadion von der ersten Minute an, dass sie mit Einsatz für einen Heimsieg kämpfen wollten. In den ersten 45 Minuten präsentierten die Gastgeber die weitaus gefährlicheren Aktionen. Bremerhaven fand zeitweise gar nicht statt, agierte viel zu einfach und zu unentschlossen.

Alexander Koscheck (4.) und Jan-Luca Warm (8.) hätten die Heimelf schon in Führung bringen können, doch so dauerte es einige sehenswerte Angriffe länger, bis das 1:0 fiel: Nach einer Khan-Ecke bekam der Gast den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Mahdi Matar zog aus 20 Metern flach ab, und er Ball fand durch Freund und Feind hindurch den Weg ins Netz (18.). Auch vor dem 2:0 war Bremerhaven viel zu nachlässig in der Abwehr, Mahdi Matar hatte den Ball plötzlich wenige Meter vor dem Tor am Fuß, ging noch einige Schritte und ließ JFV-Keeper Lukas Katarius keine Chance (28.).

Hätte Joschka Labinsky per Kopf (37.) oder Jeremy-Shan Rostowski (39./verzog nach herrlichem Matar-Zuspiel) getroffen, wäre die Sache schon vor der Pause durch gewesen. So aber brachte der JFV nach dem Wechsel mit Finn Holznagel eine weitere Offensivkraft und belebte sein Spiel in der zweiten Halbzeit tatsächlich etwas. Die ersten Chancen besaßen zwar die (weiterhin spielbestimmenden) Blumenthaler (so durch den eingewechselten Hakan Yavuz/47.), doch wäre der Ball von Gästespieler Ali Wasneh in der 60. Minute nicht knapp am Gehäuse von BSV-Keeper Roy Schleinecke vorbeigestrichen, hätte die Partie auch noch einmal kippen können.

Doch die Platzjunioren antworteten prompt: Alexander Koscheck brachte einen 30-Meter-Schuss aufs Tor, den Keeper Katarius mit einer Hand über die Querlatte lenkte. Nach der folgenden Ecke zog Clinton-William Helmdach direkt ab, traf jedoch nur den Torsteher, der den Ball abprallen lassen musste. Somit war die Gefahr immer noch nicht gebannt: Mahdi Matar lief mit dem Ball links fast bis zur Torauslinie, zog aus diesem unmöglichen Winkel artistisch ab – und traf damit tatsächlich am langen Pfosten zum 3:0 ins Netz (63.).

Bei diesem Ergebnis sollte es bleiben, auch wenn Fabian Herbst kurz darauf noch hätte per Kopf erhöhen können (66.). Immerhin: Bremerhaven gab sich bis zum Schluss nicht auf, doch die mannschaftliche Geschlossenheit und der unbedingte Wille bis zum Schlusspfiff aufseiten des Blumenthaler SV gaben letztlich den Ausschlag, dass der Erfolg ein verdienter blieb.

Die Frage, ob er mit dem Spiel zufrieden gewesen sei, beantwortete Carsten Herbst aus dem BSV-Trainer-Trio, das er ja zusammen mit Gerrit Becker und Mike Schnäckel bildet, mit einem klaren und uneingeschränkten „Ja!“. Herbst sprach dann auch von einer „guten kämpferischen Leistung“ der Blumenthaler A-Junioren. Vor allem wichtig war ihm: „Wir haben einen Dreier zu null geholt.“ Ähnlich wohlgelaunt nach dem Spiel war ebenfalls Blumenthals Mannschaftskapitän Alexander Koscheck, der frohlockte: „Darauf kann man aufbauen“.