Berne. Die Gastgeber werden dann um 9.15 Uhr mit dem Kids-Cup der Kombi-Gruppen erstmals mit dem Team Flieder mit Stephanie Müller an der Longe und Pferd Fargo ins Geschehen eingreifen. Die gastgebenden Mannschaften Coral, Falun und Oliv sind um 12.15 Uhr in der Prüfung der Mini-Schritt-Gruppen an der Reihe.

Das Berner Team Mint mit Beke Logemann an der Longe und dem Pferd Wildrose setzt das Programm um 13.45 Uhr in den Schritt-Schritt-Gruppen fort. Das Team Fuchsia mit Stephanie Müller tritt um 15.15 Uhr bei den N-Gruppen mit Fargo auf. Die Formation Berne Royal ist von 16.30 Uhr an beim Kids-Cup der Schritt-Schritt-Gruppen mit Beke Logemann und Fargo zu bestaunen. Diese Prüfung ist mit acht Mannschaften besonders stark besetzt. „Der Sonnabend steht ganz im Zeichen des voltigierenden Nachwuchses“, informiert Bernes Pressewartin Alke Rowehl.

Der Sonntag verspreche dann großen Sport. An diesem Tag geht es mit einer A-Gruppen-Pflicht-Prüfung um 8 Uhr weiter. Den Gastgeber vertritt dabei das Team Corona mit Anna Ripken an der Longe und dem Pferd Danny Deluxe. Anna Ripken fungiert gleichzeitig auch als Turnierleiterin. Die Berner Teams Smaragd und Rubin mit den Longenführerinnen Julia Ripken und Anneke Hinrichs und den Pferden Caramba sowie Flupirious wollen eine Stunde später letztlich in der L-Gruppen-Pflicht möglichst gut abschneiden.

„Dabei handelt es sich um ambitionierte Teams“, so Rowehl. Bei den M-Gruppen startet das Team des RC Tempo Ritterhude mit Conny Ammermann an der Longe und dem Pferd Espresso (13.20 Uhr). Ritterhudes Gisa Sternberg tritt zudem um 15.30 Uhr mit Longenführerin Conny Ammermann und Pferd Dr. Knut im M-Einzel.

Sogar eine S-Einzel-Prüfung absolviert ihre Klubkollegin Isabel Oberhäuser um 15.40 Uhr mit Conny Ammermann und Dr. Knut. Sie wird sich mit der Neuenkirchenerin Sabine Landwehr mit Heidi Wübbeling an der Longe und Pferd Fürst Albert im Kampf um die Goldmedaille messen. Zehn Minuten hiernach beginnen die Kürübungen in den verschiedenen Einzelklassen.

Die Siegerehrung soll gegen 17 Uhr über die Bühne gehen. Die Berner werden insgesamt rund 700 Teilnehmer bei freiem Eintritt zur dritten Auflage des Spektakels auf der heimischen Anlage begrüßen. „Es ist eine Veranstaltung für die ganze Familie“, betont Bernes Alke Rowehl.