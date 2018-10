SAV II-Spieler Marcel Niemczyk (Mitte) versucht sich hier gegen gleich drei Türkspor-Spieler durchzusetzen. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. M Die TSV Farge-Rekum wartet nach einer 0:3-Schlappe beim ATS Buntentor weiter auf ihren ersten Dreier. Der Blumenthaler SV II erkämpfte sich immerhin ein 1:1-Remis beim SC Lehe-Spaden.

SC Lehe-Spaden – Blumenthaler SV II 1:1 (1:0): „Wir waren kämpferisch und läuferisch wieder gut, haben uns aber auch im spielerischen Bereich gesteigert“, frohlockte Blumenthals Spielertrainer Daniel Rosenfeldt. Weil ihm mit Paul Barton und Burkhard Meyer gleich zwei Innenverteidiger fehlten, stellte er erstmals auf ein 4:4:2-System um. „Das haben die Jungs auch gut umgesetzt“, versicherte Daniel Rosenfeldt.

Jannik Stein vergab bereits nach fünf Minuten eine hervorragende Möglichkeit für die Gäste. „Wir waren am Anfang einen Tick besser als der Gegner“, so Rosenfeldt. Die Hausherren strahlten in erster Linie bei Standardsituationen Gefahr aus. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass ein Eckball zum 1:0 für die Gastgeber führte. Nach einem Abpraller vom Pfosten schob Lucas Schlechter die Kugel zur Leher Führung ein.

„In der zweiten Halbzeit sind wir dann noch besser ins Spiel gekommen“, sagte Daniel Rosenfeldt. Mirko Leppek glich auch prompt per Dropkick zum 1:1 aus – Linksverteidiger Florian Schwingel hatte Leppek den Ball aufgelegt. Dieser drehte sich noch schön um seinen Gegenspieler herum und traf im Anschluss zum 1:1-Einstand ins Netz. „Es war eine gute Mannschaftsleistung“, freute sich Daniel Rosenfeldt.

ATS Buntentor – TSV Farge-Rekum 3:0 (2:0): Die Platzherren störten den Spielaufbau der Farger bereits sehr früh. „Damit sind wir nicht zurechtgekommen“, räumte Dennis Zäbe ein, der erneut den urlaubenden TSV-Trainer Björn Reschke auf der Bank vertrat. Die Buntentorer wirkten strukturierter als der Absteiger aus der Landesliga und verzeichneten auch bereits nach acht Minuten nicht unverdient das 1:0. Wieder einmal vermochten die Gäste einen langen Ball nicht zu klären. Patrick Wolny sagte Danke. „Wir haben die weiten Bälle nicht unter Kontrolle bekommen“, stellte Zäbe fest. Nach 25 Minuten startete der Gast mal den Versuch eines ruhigen Spielaufbaus. Das Unterfangen ging jedoch nach hinten los. Mit einem Ballverlust luden die Nordbremer ihren Kontrahenten zur Vorentscheidung durch Lorenz Berntsen ein.

„Das 0:3 ist dann in der zweiten Halbzeit aus stark abseitsverdächtiger Position heraus gefallen“, sagte Dennis Zäbe. Seine Mannschaft sei hingegen in der Offensive einfach zu harmlos gewesen. „Wir waren außerdem nicht energisch genug und haben zu wenige Zweikämpfe gewonnen“, ärgerte sich Dennis Zäbe – deshalb habe sich Buntentor auch verdient durchgesetzt.

SG Aumund-Vegesack II – SV Türkspor 0:6 (0:1): „Wir haben in der ersten Halbzeit super dagegengehalten“, urteilte SAV-II-Coach Michael Leopold. Ghandi Mohamad und Bubacarr Sano zielten auch jeweils nur knapp am SVT-Gehäuse vorbei. „Unsere erste Hälfte gegen die junge und energische Vegesacker Mannschaft war nicht so gut“, räumte Türkspors Übungsleiter Bahadir Kilickeser ein.

Dann foulte Mohamed Demir SVT-Akteur Cebrail Finke im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Milan Meyer zehn Minuten vor dem Pausentee zum 1:0. Mit einem tollen 25-Meter-Schuss in den Winkel stellte John-Marvin Halstenberg bereits kurz nach dem Wiederanpfiff die Vorentscheidung her.

„Wir haben nach dem 0:2 die Köpfe hängen lassen“, bedauerte Leopold. Erneut Milan Meyer ließ SAV-II-Schlussmann Patrick Wilhelm beim 3:0 mit links keine Abwehrchance (53.). Bei seinem dritten Streich zum 5:0 tanzte Milan Meyer mit einem famosen Alleingang gleich drei Gegenspieler aus (65.). Zuvor hatte Cebrail Finke nach einem schönen Zuspiel von Ferdi Kök das 4:0 besorgt. „Meine Spieler haben sich im zweiten Durchgang nicht mehr an die taktischen Anweisungen gehalten“, schimpfte Vegesacks Spielertrainer Manuel Broekmann. Deshalb sei es auch noch ein sehr einseitiges Derby geworden. Der eingewechselte Routinier Necati Uluisik machte neun Minuten vor dem Schlusspfiff das halbe Dutzend Treffer voll. Der ehemalige Kicker der TuSG Ritterhude ließ zwei Akteure der Gastgeber stehen und beförderte das Leder anschließend zum 6:0 in die lange Ecke.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit keine Chance mehr für den Gegner zugelassen und hätten am Ende durchaus auch noch höher gewinnen können“, bilanzierte Bahadir Kilickeser. Seine Formation sei durch die Übernahme der Spitzenposition nun vom Jäger zum Gejagten mutiert. Der Heimmannschaft SAV II standen gerade einmal zwölf gesunde Spieler zur Verfügung – Aras Ahmad feierte nach dreimonatiger Verletzungspause als Joker sein Comeback.