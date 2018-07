TEruptiundis dolupta ssincit pra conecup tassimi, con estotas del is endusam ustrum estiure nem abo. Et re nonsequiam. (Xxx)

Blumenthal. 86 Gegentore kassierten die Fußballer des im Sommer 2017 aus der Kreisliga A aufgestiegenen Blumenthaler SV II in der vergangenen Bezirksliga-Saison. Diese Gegentorflut soll jetzt eingedämmt werden, weshalb der Fokus der Saisonvorbereitung auf der Stärkung des Abwehrverhaltens liegt. Am vergangenen Wochenende startete die BSV-Reserve mit einem neuen Mann an der Seitenlinie ins Training.

Sven Landwehr hatte, wie berichtet, seinen Trainerposten bei den Blumenthalern zum Ende der Spielzeit 2017/18 aus familiären und beruflichen Gründen abgegeben und wird dem Team künftig als Manager den Rücken freihalten. Ex-Kapitän Daniel „Rosi“ Rosenfeldt übernahm für Landwehr und wird als Spielertrainer in Zukunft die Zügel in der Hand halten. „Ich will mit meiner Erfahrung die Mannschaft unterstützen“, sagt Rosenfeldt.

Es ist eine langjährige Erfahrung, die der 31-Jährige vorzuweisen hat. Mit fünf Jahren begann Daniel Rosenfeldt im Lüssumer TV mit dem Fußballspielen. Bis zum Ende der A-Jugend-Zeit kickte er in Lüssum – lange auch unter seinem Vater und Trainer Peter Rosenfeldt. Zur ersten Verbandsliga-Saison des Blumenthaler SV wechselte Daniel Rosenfeldt schließlich an den Burgwall, wo er rund sechs Jahre spielte.

Unter dem damaligen Trainer der SG Aumund-Vegesack, Kristian Arambasic, feierte Daniel Rosenfeldt im Anschluss seine wohl erfolgreichste Zeit. Mit den Vegesackern stand er so 2013 nach dem Gewinn des Bremer Lottopokal-Wettbewerbs in der ersten Runde des DFB-Pokals. Hier unterlag die SAV dem Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim mit 0:9. „Ich habe unter Kristian viel gelernt und tolle Erfahrungen gesammelt“, ist Rosenfeldt seinem ehemaligen Trainer noch heute dankbar.

An der Universität Osnabrück schreibt der pendelnde Blumenthaler derzeit an seiner Promotion. Er forscht in der Gesundheitswissenschaft zum gesundheitlichen Effekt von Trinkwassersystemen auf Kindergartenkinder. Aus zeitlichen Gründen ging es deshalb für Daniel Rosenfeldt von Vegesack zurück zum Blumenthaler SV, wo er zunächst in der Ersten auflaufen wollte, durch eine Knieverletzung zuletzt jedoch pausieren musste. Rosenfeldt kannte zudem bereits einige Kicker aus der BSV-Reserve, für die er schließlich als Kapitän spielte. „Jetzt konzentriere ich mich ganz auf die Tätigkeit als Spielertrainer bei BSV II“, sagt er.

Daniel Rosenfeldt besitzt seit der Schulzeit einen Trainerschein und hat sich mittlerweile bis zur B-Lizenz fortgebildet. „Wir wollen so früh wie möglich nichts mehr mit einem Abstieg zu tun haben und peilen einen einstelligen Tabellenplatz an“, gibt der neue Coach die Ausrichtung für die neue Spielzeit vor. Das Primärziel sei jedoch, die Akteure im taktischen und läuferischen Bereich weiterzuentwickeln, damit sie sich auch für höhere Aufgaben empfehlen können.

Neben den zuletzt pausierenden Rückkehrern Hewidar Hassan und Florian Schwingel stößt vom TSV Lesum-Burgdamm der Ü 32-Fußballer Burkhard Meyer zur BSV-Reserve dazu. „Er ist ein sehr erfahrener Spieler und wird für mehr Stabilität in der Defensive sorgen“, teilt Daniel Rosenfeldt mit. Einen wirklichen Abgang hat die Burgwall-Elf genau genommen nicht zu verzeichnen – Kevin Thiele wird künftig für die Erste auflaufen. Als Rosenfeldts Co-Trainer wird Patrick Pendzich seine Arbeit fortsetzen und neben Teammanager Sven Landwehr kümmert sich auch Thomas Helmig um die Betreuung der Mannschaft.

Am kommenden Dienstag erprobt sich Blumenthal II im ersten Testspiel der Vorbereitung gegen den FC Hansa Schwanewede. Danach nimmt die Rosenfeldt-Truppe an der Aumunder Sportwoche teil, und der neue Spieletrainer hat auch Freundschaftsspiele gegen den SV Löhnhorst und Tura Bremen II eingeplant, ehe am Wochenende 18./19. August die Bezirksliga-Saison ihren Betrieb aufnimmt.

Weitere Informationen

Blumenthaler SV II

Zugänge: Hewidar Hassan (pausiert), Burkhard Meyer (TSV Lesum-Burgdamm Ü32), Florian Schwingel (pausiert)

Abgänge: Kevin Thiele (eigene 1. Herren)

Restkader: Paul Barton, Andreas Beutelsbacher, Maximilian Braun, Jannik Ehlers, Niels Gronau, Hannes Günther, Tarek Hamdi, Janis Hennecke, Torben Höch, Niklas Ludwig, Walter Nowakowski, Patrick Pendzich, Patrick Pfeiffer, Pascal Pommerening, Daniel Rosenfeldt, Joel Schwingel, Jannik Stein, Marco Suchan, Sören Tietze, Malte Ueckert, Stefan Urbainczyk, Mirko Vopalensky, Torben Vopalensky, André Walter, Philipp Wode, Leandro Zanatto Borges

Trainer: Daniel Rosenfeldt

Co-Trainer: Patrick Pendzich

Teammanager: Sven Landwehr

Betreuer: Thomas Helmig MP