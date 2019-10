Vom Tabellen-Thron gestürzt

Der DJK-Spieler Behar Ramadani erzielte gegen Vatan Spor in der Nachspielzeit das 3:2-Siegtor. (Olaf Schnell)

Blumenthal. Die Fußballer der DJK Germania Blumenthal haben in einem wilden Spiel in der Fußball-Landesliga Bremen wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mit dem 3:2 (2:2)-Heimerfolg über den Bremen-Liga-Absteiger KSV Vatan Spor stießen sie die Gäste zudem vom Tabellen-Thron. Die „Germanen“ profitierten allerdings von einer am Ende dreifachen numerischen Überzahl auf dem Feld.

Behar Ramadani winkte wie wild. Er war auf der rechten Seite in der zweiten Minute der Nachspielzeit mitgelaufen, während sich die dezimierte Vatan-Deckung auf die andere Spielfeldseite konzentrierte. Und tatsächlich kam der Ball zum freistehenden Ramadani, der das umjubelte 3:2-Siegtor markierte. Schiedsrichter Dennis Beuße (SG Arbergen-Mahndorf) pfiff das Spiel gar nicht mehr an, obwohl er noch locker acht Minuten an Nachspielzeit oben drauf hätte geben können. Auch das brachte Vatans Co-Trainer Elvan Öksel auf die Palme, wie zuvor auch schon diverse Entscheidungen des Unparteiischen, unter anderem zwei Rote Karten sowie eine Gelb-Rote Karte gegen das Gästeteam. Öksel machten den Mann mit der Pfeife als Schuldigen für die Niederlage des ehemaligen Tabellenführers aus Gröpelingen aus.

Früher Platzverweis

„Wir haben allerdings gegen eine Mannschaft gespielt, die jahrelang in der Bremen-Liga aktiv war. Deren Spieler haben wesentlich mehr Erfahrung als meine“, kommentierte DJK-Trainer Aydin Pekyalcin nach dem Schlusspfiff das Geschehen. „Trotzdem haben wir die drei Punkte geholt“, fügte er vielsagend an. Eins ist sicher: Ohne den berechtigten, frühen Platzverweis gegen Vatans Spielertrainer Necati Uluisik (36.) wäre die Partie mit hoher Wahrscheinlichkeit an die Gäste gegangen. Uluisik foulte im Mittelfeld Veyis Albayrak böse und stieß gegen die DJK-Bank beim Abgang vom Feld auch noch verbale Drohungen aus. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste noch mit 2:1. Zunächst verwandelte Mannschaftskapitän Bekim Erkoceviq eine Hereingabe von Ibrahim Djassa Koua (11.), dann war Koua selbst erfolgreich, als DJK-Schlussmann Carlos Obiegly einen Erkoceviq-Schuss nur nach vorne abprallen ließ.

Der DJK-Anschlusstreffer entsprang einem umstrittenen Foulelfmeter, nachdem Bilal Subasoglu an der Grundlinie clever zu Boden gegangen war. Sein Gegenspieler Lucky Oti Aigbekaen hatte ihn sicher berührt – Subasoglu nahm aber auch dankend an. Ibrahim Tiras verwandelte den Strafstoß sicher zum bis dato äußerst schmeichelhaften 1:2. Denn die Vatanesen waren in der ersten guten halben Stunde spielbestimmend und kreuzgefährlich mit weiteren guten Tormöglichkeiten auf ihrer Seite. Doch in Überzahl witterte die DJK Morgenluft und kam wiederum durch Ibrahim Tiras auf Pass von Marius Schramm noch direkt vor der Halbzeitpause zum 2:2-Ausgleich.

Nach gut einer Stunde sah dann zunächst Vatans Süleyman Gencboy nach einem Draufhalten gegen Veyis Albayrak Gelb-Rot (62.), ehe es Ivan Luiz Adjei fünf Minuten später mit glatt Rot nach einer Attacke an der Seitenlinie gegen Blumenthals Marius Schramm erwischte. Fortan bemühten sich die Gastgeber um Torchancen zum Siegtreffer, agierten aber bis in die Schlussphase hinein zu hektisch, sodass Vatan Spor das Unentschieden fast über die Zeit brachte. Aber nur fast, dem mit dem letzten Angriff gelang den „Germanen“ ja doch noch das 3:2.