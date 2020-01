Der Landesliga-Trainer des SV Grambke-Oslebshausen, Marcel Hägermann (Mitte), möchte mit seiner Mannschaft auf der Spielmacher-Position einen anderen Weg einschlagen. (OLAF KOWALZIK)

Herr Hägermann, neues Jahr, endlich Glück? Sie arbeiten beim SV Grambke-Oslebshausen seit dem 8. Dezember in der Handball-Landesliga zusammen mit ihrem neuen Unterstützer Jochen Feldermann auf der Bank am Projekt Klassenerhalt. Inwieweit konnten Sie sich in dieser Konstellation auf das erste Rückrundenspiel am Sonntag um 16.30 Uhr in der Halle Sperberstraße gegen den Tabellenzweiten HSG Grüppenbühren/Bookholzberg vorbereiten?

Marcel Hägermann: Bislang kaum. Durch die Hallenschließung in den Ferien haben wir nur zweimal vor Weihnachten trainiert, dazu kommt noch ein Testspiel.

Mehr ging eben nicht. Wir wollen gegen Grüppenbühren einiges, wie zum Beispiel an unseren Absprachen in der Abwehr verfeinern und dann schauen, was nach der 29:34-Hinspielniederlage möglich ist. Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Weiterentwicklung für das wichtige Gastspiel eine Woche später beim Aufsteiger TS Woltmershausen.

Zum Erreichen des Klassenerhalts muss die Rückrunde deutlich besser laufen, als die Hinrunde.

Na ja, schlechter ist bei 3:13 Punkten ja wohl auch kaum möglich!

Die Veränderung im Trainerteam hat dem Team einen neuen Schub gegeben, jetzt fehlt für die Initizialzündung noch ein Sieg. Und im Vorjahr hatten wir den Karren ja auch aus dem Dreck geholt, in den wir gerade wieder reingefahren sind.

Wenn Jochen (Feldermann, Anm. d. Red.) dienstags das Training macht, dann halte ich mich in der Zeit mit dem Team gemeinsam fit. Mein Einsatz war aber der dünnen Personaldecke an dem Tag geschuldet und soll auch nur Notfällen dienen. Ich möchte das Zepter an der Außenlinie nicht aus der Hand legen.

Dort würde meine Kondition keine zehn Minuten halten. Wir arbeiten daran, auf der Spielmacher-Position einen anderen Weg einzuschlagen und etwas anderes auszuprobieren. Was es ist, verrate ich aber noch nicht.

Laut unserer Whatsapp-Gruppe sind alle heiß und haben richtig Bock auf Handball. Außerdem ist Pascal Hinrichs nach seinem Nasenbeinbruch wieder dabei. Hoffentlich reißt er sich zusammen und gibt Vollgas. Damit wird mir vermutlich nur der Rechtsaußen Jonas Pfeiffer fehlen, der mit gerissenen Außenbändern rund sechs Wochen ausfallen wird. Damit heißt es gegen Grüppenbühren, im Gegensatz zum Hinspiel gleich von Beginn an am Gegner dranzubleiben.

Die Fragen stellte Olaf Kowalzik.

Zur Person

Marcel Hägermann

ist seit knapp einem Jahr Trainer der Landesliga-Handballer des SV Grambke-Oslebshausen. Der 30-jährige C-Lizenzinhaber begann das Handball spielen in der E-Jugend des TV Grambke und ist seitdem Mitglied des Klubs (jetzt SV Grambke-Oslebshausen). Er ist Vater von zwei Töchtern. Seit Dezember teilt er sich das Traineramt mit Jochen Feldermann. ELO