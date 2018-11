Niels Huckschlag übernahm in der Schlussphase viel Verantwortung und brachte den Sieg der "Schwäne" unter Dach und Fach. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Wer solche Anhänger im Rücken hat, der kann zu Hause einfach nicht verlieren. 600 Zuschauer griffen in der hoffnungslos ausverkauften Halle an der Heideschule am Tag der Fans helfend ein, als die Verbandsliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen gegen den TV Langen zu schwächeln begangen. Sie klatschten, schrien und trampelten ihren Klub zum 29:22 (15:8)-Heimsieg über die Bremerhavener Vorortler. Die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes (15:3 Punkte) und strahlende Gesichter waren der verdiente Lohn. Nicht zu vergessen, dass die „Schwäne“ damit ihre Rückkehrambitionen in die Oberliga Nordsee massiv vorantreiben.

Dass die Hausherren ihrem fantastischen Publikum in den 60 Spielminuten zuvor nicht gerade eine Galavorstellung gezeigt hatten – geschenkt. Wichtig war, dass sie sich nach dem Unentschieden im Spitzenspiel in Elsfleth – dem durch die Aufholjagd gefühlten Sieg – nicht einen Spannungsabfall erlaubt hatten. Dazu wäre nämlich gerade das Duell gegen die Ex-Schwaneweder Malte Waldow (Trainer), Lino Hintke (5/3 Tore) und Patrick Buschhardt zeitlich prädestiniert gewesen.

„Das war ein Arbeitssieg“, stellte HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz nur halbwegs zufrieden fest. Einige seiner Spieler waren offenbar mit der Situation überfordert gewesen, sich schon zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff in der Halle einzufinden und die Konzentration bei diesem Event bis zum Schluss hochzuhalten. Am Ende gab’s für alle Spieler wahlweise Pizza oder Döner in der Arena: „Wir hatten ja auch alle eine lange Zeit gemeinsam in der Halle verbracht“, betonte der HSG-Coach. „So etwas schweißt weiter zusammen.“

Nichts zu bemängeln

Am Spielauftakt der HSG Schwanewede/Neuenkirchen gab es nichts zu bemängeln, da setzten sich die Hausherren nach dem 5:4 durch die Tore von Niklas Mechau (3), Niels Huckschlag, Tim Paltinat und Karlo Oroz binnen neun Minuten auf 11:4 ab (21.). Als die Hausherren ihre 15:7-Pausenführung durch Marc Blum sogar auf 20:11 ausbauten, da deutete nichts, aber auch gar nichts, auf ein enges Match hin (41.). Auch der fünfte Saisongegner in der „Heidehölle“ schien wieder einmal fahrplangemäß überrollt zu werden.

Es kam anders. „Weil wir vorne den TVL-Torwart warm geschossen und in der Abwehr selbst zu luschig waren“, kritisierte der HSG-Coach. Außerdem verzettelten sich seine Angreifer in zu viele Zweikämpfe, bei denen der Ball zugunsten Langener Konterläufe dann immer häufiger im Netz von Rene Steffens zappelte.

Das Gefühl, den Sieg schon irgendwie nach Hause schaukeln zu können, wurde abgelöst vom Druck, vor dieser Kulisse bloß nicht verlieren zu wollen. Daher wurde die Luft für die „Schwäne“ spürbar dünner, als die Gäste nach dem 14:23-Rückstand bis zum 21:23 aufschlossen (53.).

Danach zeigte beim Gastgeber die Umstellung von der 6:0-Abwehr auf die offensivere 3:2:1-Formation eine deutliche Wirkung, denn dem vorgezogenen Karlo Oroz gelangen dort einige wichtige Steals. Außerdem übernahmen Niels Huckschlag und Niklas Mechau im Rückraum die Verantwortung. Als dieses Trio viereinhalb Minuten später zum 27:21 traf, war der Drops gelutscht und die Stimmung beim Fantag gerettet.

Weitere Informationen

HSG Schwanewede/N. – TV Langen 29:22 (15:8)

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Steffens, Helmke; Ahrens (2), Paltinat (2), Helfers, Huckschlag (8/5), Hartwich (2), Molzahn, Husen (2), Mechau (6), Blum (2), Oroz (5), Wallrabe, Pilger

Siebenmeter: 7/5 – 4/3

Zeitstrafen: 3 – 4 ELO