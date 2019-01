Die männliche C-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen um Paul Ellmers (mit Ball) wollte auch das Handball-WM-Spiel der deutschen Mannschaft sehen. (OLAF KOWALZIK)

Die Badminton-Mannschaft der SG Aumund-Vegesack hat es nicht geschafft, ihr Heimspiel in der Weserliga in der Sporthalle an der Lerchenstraße in Aumund gegen den 1. Bremer BC pünktlich zu beginnen. Dabei erwies sich die Baustelle an der Lesumbrücke auf der Autobahn 27 mal wieder als Nadelöhr. Während Vegesacks Nicole Wohlert von ihrer Wohnung in der Bremer Innenstadt unterwegs war, befand sich ihr Teamkollege Udo Bätjer gerade als Betreuer auf dem Rückweg von einem Jugendspiel. Dann gerieten die beiden aber in einen Stau auf der Autobahn. Das hatten sie allerdings gemeinsam mit zwei Akteuren der Gäste, die somit auch nicht zum anvisierten Spielbeginn vollzählig waren. „Ich habe es schon als kurios empfunden, dass jeweils gleich zwei Mitglieder beider Mannschaften im Stau steckten“, teilte SAV-Kapitän Carsten Flöter mit. Durch das Auswählen einer Alternativroute kam das Quartett unabhängig voneinander dann aber doch noch am Zielort an, sodass die Partie mit einer knapp einstündigen Verspätung anfing. „Weil die Halle hinterher aber nicht mehr anderweitig verplant war, hatten wir dadurch keine Probleme“, versicherte Flöter. Vielleicht war Udo Bätjer bei seiner Doppelniederlage an der Seite von Carsten Flöter zum Auftakt gegen Flix Küspert und Marco Hamann aber doch ein wenig irritiert. Die Gastgeber setzten sich trotz der ganzen Aufregung am Ende jedoch mit 5:3 durch.

Die Handballerinnen der HSG Lesum/St. Magnus haben in der Bremenliga nicht nur das Nord-Derby gegen die HSG Vegesack/Hammersbeck, sondern auch ihre Spielerin Viviane Fitschen verloren. Die Leistungsträgerin zog sich Mitte der ersten Halbzeit ohne Einwirkung einer Gegenspielerin eine vermutlich schwere Verletzung am rechten Knie zu. Sie konnte die Begegnung nicht mehr fortzusetzen. Eine genauere Diagnose kann erst nach einem MRT gestellt werden. „Das ist das wirklich Bittere an diesem Spiel“, teilte Lesums Trainerin Jutta Junge mit. Fitschen habe sofort gespürt, dass etwas im Knie passiert war Vor vielen Jahren hatte sie sich schon einmal im anderen Knie einen Kreuzbandriss eingehandelt. „Mit diesem Knie hatte sie aber überhaupt keine Probleme mehr. Sie war völlig schmerzfrei und hat nur wegen eines besseren Gefühls Bandagen an beiden Knien getragen“, erklärte Junge. Fitschen werde ihrem Team in den kommenden Wochen sehr fehlen. ⇒KH

Die Handys, Tablets und Laptops liefen bei der männlichen C-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen um Paul Ellmers auf Hochtouren. Kaum hatten die Oberliga-Handballer ihr Spiel beim TV Bissendorf-Holte (24:27) bestritten, sprinteten sie auch schon unter die Dusche und von dort aus weiter in den „Ausreißer“-Mannschaftsbus. Schließlich wollte keiner von ihnen das Spiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft um WM-Bronze gegen Frankreich verpassen. 15 Minuten vor dem Abpfiff der dramatischen Partie bog der Tross auf den Parkplatz einer Burger-King-Filiale ab, damit auch noch der Busfahrer Gernot Hesser in den Genuss des packenden Duells kam.

Karina Sempf aus dem Organisationsteam des SVGO-Handballturnieres konnte von so viel Sehkomfort nur träumen. Sie kämpfte auf der beruflichen Fahrt nach Dresden mit den Tücken des Internets bei der Deutschen Bahn. „Beim Livestream im Zug gab es immer wieder Aussetzer“, maulte sie. Ihr Ehemann Olaf half umgehend aus und schickte ihr per Whatsapp mehrere Live-Videos zum Nachschauen. Bekanntermaßen bezog das DHB-Team gegen den entthronten Weltmeister aus Frankreich in der Schlusssekunde eine bittere 25:26-Niederlage, sodass der Internet-Frust gleich wieder von einer Ergebnis-Trauer abgelöst wurde.

Einige Vereine haben die vom Verband eingeräumte Ausnahmegenehmigung für eine kostenlose Spielverlegung am vergangenen Sonntag wahrgenommen. Wie der VfL Horneburg, der die männliche B-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen um die Verlegung des angesetzten Verbandsliga-Spiels gebeten hatte. „Da wir es pünktlich vor die Fernseher geschafft hätten, hätten wir ansonsten gespielt“, erklärte der HSG-Trainer Henning Schomann. Aber in diesem Fall ging natürlich der verständliche Horneburger Verlegungswunsch vor. ⇒ELO