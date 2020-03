Auch der SAV-Spieler Rene Rautenhaus ging im Einzel und Doppel gegen die siegreichen Lunestedter leer aus. (Christian Kosak)

Die SG Aumund-Vegesack hat es im Abstiegskampf in der Tischtennis-Bezirksoberliga Herren West noch einmal spannend gemacht. Eigentlich war doch fast schon alles in trockenen Tüchern, doch durch die 2:9-Heimniederlage gegen den Drittletzten TSV Lunestedt III rückt im unteren Tabellendrittel noch einmal alles eng zusammen. Der Grund liegt quasi auf der Hand, müssen die Nordbremer nun erneut daheim am Freitag, den 13. März, gegen den Spitzenreiter TuS Huchting antreten – und da könnte das SAV-Team wieder leer ausgehen.

Okay, die Vegesacker mussten ohne Patrick Jahic, Thorsten Kleinert und Arno Seichter gegen die Lunestedter gleich fünf 2:3-Satzniederlagen hinnehmen. Doch hätten die Mannen um den Mannschaftsführer Marcus Kunte sicherlich gerne den Vorrundensieg wiederholt (9:1) – da war aber der starke Lunestedter Christian Völschow noch nicht mit an Bord.

In der Begegnung gegen die Lunestedter ging es für den Sechstplatzierten aus Bremen-Nord gar nicht gut los. Nach den drei Doppeln lagen die Hausherren, bei denen die Zweit-Herrenspieler Rainer Kruse und Christopher Uhlig mitwirkten, bereits mit 1:2 in Rückstand. Burkhardt/Rautenhaus (11:8, 13:15, 14:12, 8:11, 9:11) und Guzmann/Kruse (11:13, 11:7, 7:11, 11:6, 14:16) mussten sich in der Sporthalle der Gerhard-Rohlfs-Oberschule jeweils mit 2:3 Sätzen beugen, dafür behielten Kunte/Uhlig mit 3:2 die Oberhand (8:11, 9:11, 11:6, 14:12, 11:9). Dann kam es für die SAV-Truppe knüppeldick, weil sie gleich sechs Niederlagen kassierten.

Im oberen Paarkreuz verloren Jakob Guzmann (2:3) und Marcus Kunte (1:3) ihre Partien. Nicht besser erging es ihren Teamkollegen Tobias Burkhardt (1:3) und Rene Rautenhaus (1:3) im mittleren Paarkreuz. Ein Stockwerk tiefer setzte sich dann die Niederlagenserie weiter fort, weil sich auch Christopher Uhlig (2:3) und Rainer Kruse (0:3) beugen mussten. So lag das Nordlicht fast aussichtslos mit 1:8 in Rückstand. Dann konnten die Nordbremer aber auch noch einmal jubeln, weil sich ihr Spitzenmann Jakob Guzmann im Spitzeneinzel mit 3:1 durchsetzte (7:11, 11:7, 11:9, 12:10).

Schluss mit lustig war für die Vegesacker Akteure nach dem elften Spiel. Zwar wehrte sich der SAV-Kapitän Marcus Kunte tapfer gegen die drohende Punktspiel-Niederlage, doch letztlich hatte auch er nach einer 1:0-Satzführung im entscheidenden fünften Durchgang das schlechtere Ende für sich (11:9, 8:11, 7:11, 11:9, 6:11).

„Für uns kam die Niederlage schon etwas überraschend, aber der Gegner hat uns schon voll überrannt. Das Spiel hätte vielleicht etwas anders ausgehen können, wenn wir im Doppel – und Jakob Guzmann im Einzel – gewonnen hätten. Dann führt man 3:1. Aber dann ist ja jedes Spiel für Lunestedt gelaufen“, äußerte sich Marcus Kunte, der auch erwähnte, dass beim Gast mit Mia Griesel (13 Jahre) und Luca Strauß (15) zwei sehr junge Spieler im Kader standen – "die hätten schon einen Leistungssprung gemacht. Aber ich glaube dennoch, dass Lunestedt III am Ende den Relegationsplatz einnimmt und wir das vermeiden werden“, so Kunte. Und vielleicht haben die Kunte-Mannen an diesem Freitag (den 13.) gegen Huchting mehr Glück in den Fünf-Satz-Spielen als gegen die Lunestedter.

SG Aumund-Vegesack - TSV Lunestedt III 2:9: Burkhardt/Rautenhaus - Strauß/Griesel 2:3 (11:8, 13:15, 14:12, 8:11, 9:11), Guzmann/Kruse - Griesel/Völschow 2:3 (11:13, 11:7, 7:11, 11:6, 14:16), Kunte/Uhlig - Runge/Raudszus 3:2 (8:11, 9:11, 11:6, 14:12, 11:9), Guzmann - Strauß 2:3 (11:7, 14:12, 7:11, 3:11, 5:11), Kunte - Griesel 1:3 (9:11, 4:11, 11:8, 6:11), Burkhardt - Runge 1:3 (9:11, 11:7, 10:12, 7:11), Rautenhaus - Völschow 1:3 (7:11, 11:8, 5:11, 6:11), Uhlig - Griesel 2:3 (13:11, 11:6, 5:11, 9:11, 8:11), Kruse - Raudszus 0:3 (3:11, 13:15, 7:11), Guzmann - Griesel 3:1 (7:11, 11:7, 11:9, 12:10), Kunte - Strauß 2:3 (11:9, 8:11, 7:11, 11:9, 6:11) OSH